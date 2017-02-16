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Твой выход, детка! Твой выход, детка!
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It's Your Turn, Honey! / Schatz, nimm Du sie!

Твой выход, детка!, 2017

2017 / Германия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Свен Унтервальдт младший снял веселую комедию о трудностях расставания. Особенно, когда у пары есть дети. Особенно, если это такая взрывная пара. Роли ужасных родителей исполнили Каролин Кебекус, известная по фильму «Ловушка для привидения» и  Максим Мехмет - звезда «Мужчин в большом городе». 

Марк и Тони всегда были темпераментной парой и умели отлично поругаться. Но со временем решили разойтись, и, казалось бы, тут проблем быть не может - оба имеют свои планы на дальнейшую жизнь в разных странах. Но с кем останутся дети? И тут сумасшедшая пара начинает свой забег за звание «Худший родитель года». 

-  Комедия является ремейком франко-бельгийского фильма 2014 года, который назывался «Любовь вразнос»

С самого начала отношений страстные любовники Тони и Марк заводили друг друга с пол-оборота. В ход шли любые подручные средства. Но всему приходит конец. Как разойтись, чтобы не убить друг друга?

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 марта 2018
Премьера в мире 16 февраля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Свен Унтервальдт мл.
Свен Унтервальдт мл.
В ролях
Аксель Штайн
Аксель Штайн
Каролин Кебекус
Каролин Кебекус
Максим Мехмет
Максим Мехмет
Людгер Пистор
Людгер Пистор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Твой выход, детка! 2 постера
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Твой выход, детка!
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Наша рецензия
В студенческие годы Тони (Каролин Кебекус) и Марк (Максим Мехмет) были страстно влюблены друг в друга, впоследствии их буйный роман перерос в нечто большее. Они поженились, обзавелись двумя детьми – теми еще спиногрызами. Их дочь-подросток Эмма (Арина Прокофьева) засматривается на парня из школы, а десятилетнему сыну Тобиасу (Арсений Бультман) нужны только шахматы и милый хомячок. Детишки вовсю дерзят родителям, нагло диктуя свои правила старшим. Но Тони и Марк все равно беззаветно…
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30 марта 2018 03:12
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