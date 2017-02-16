Твой выход, детка!, 2017

Свен Унтервальдт младший снял веселую комедию о трудностях расставания. Особенно, когда у пары есть дети. Особенно, если это такая взрывная пара. Роли ужасных родителей исполнили Каролин Кебекус, известная по фильму «Ловушка для привидения» и Максим Мехмет - звезда «Мужчин в большом городе».
Марк и Тони всегда были темпераментной парой и умели отлично поругаться. Но со временем решили разойтись, и, казалось бы, тут проблем быть не может - оба имеют свои планы на дальнейшую жизнь в разных странах. Но с кем останутся дети? И тут сумасшедшая пара начинает свой забег за звание «Худший родитель года».
- Комедия является ремейком франко-бельгийского фильма 2014 года, который назывался «Любовь вразнос»
С самого начала отношений страстные любовники Тони и Марк заводили друг друга с пол-оборота. В ход шли любые подручные средства. Но всему приходит конец. Как разойтись, чтобы не убить друг друга?