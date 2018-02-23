Лицо, 2018

- Фильму получил Гран-при жюри Берлинале-2018 («Серебряный медведь»)

- Идея сценария «Лица» вдохновлена реально происходившими событиями: возведение крупнейшей скульптуры, изображающей Иисуса Христа, в городе Свебодзине, и первая в мире операция по пересадке лица для спасения жизни пациента, которая была сделана хирургами онкологического центра в Гливице.

- Режиссер лично общалась с Гжегожем Галашинским – человеком, которому пересадили чужое лицо.

- Грим главного героя занимал по 4 часа в день.