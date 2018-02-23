Лицо, 2018

Малгожата Шумовска («Антихрист», «Откровение») сняла фильм, заслуживший высокую оценку критиков на Берлинском кинофестивале в 2018 году. Главные роли в фильме исполнили Матеуш Косьцюкевич («Не стыдясь», «Зал самоубийц»), Агнешка Подсядлик, Мальгожата Гороль («Я, Ольга Гепнарова») и Роман Ганцарчик («Кароль», «Человек, ставший Папой Римским»).
Фильм поднимает вопросы соотношения внутреннего и внешнего мира. В центре истории Яцек, он -настоящий красавчик, все восхищаются им и любят его. При этом сам герой любит рок, играет с собакой и мечтает построить самую высокую в мире статую Христа. Кроме того, Яцек отлично танцует и встречается с любимой девушкой. Но в один день все меняется- чудом выжив после травмы Яцек получает новое, чужое лицо. Справиться с этим непросто и самому герою, и его окружению.
- Фильму получил Гран-при жюри Берлинале-2018 («Серебряный медведь»)
- Идея сценария «Лица» вдохновлена реально происходившими событиями: возведение крупнейшей скульптуры, изображающей Иисуса Христа, в городе Свебодзине, и первая в мире операция по пересадке лица для спасения жизни пациента, которая была сделана хирургами онкологического центра в Гливице.
- Режиссер лично общалась с Гжегожем Галашинским – человеком, которому пересадили чужое лицо.
- Грим главного героя занимал по 4 часа в день.
Все любят красавчика Яцека, а Яцек любит рок и свою собаку. Он трудится на возведении самой высокой в мире статуи Иисуса Христа, а по вечерам зажигает на танцполе с любимой девушкой. Однажды Яцек получает серьезную травму и чудом спасается, правда врачи пересаживают ему чужое лицо. Эта операция делает Яцека настоящим национальным героем, только вот с новым лицом трудно смириться и его окружению, и ему самому.