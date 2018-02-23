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Twarz / Mug

Лицо, 2018

2018 / Польша
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Красавчику Яцеку после травмы пересаживают новое лицо
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Малгожата Шумовска («Антихрист», «Откровение») сняла фильм, заслуживший высокую оценку критиков на Берлинском кинофестивале в 2018 году. Главные роли в фильме исполнили Матеуш Косьцюкевич («Не стыдясь», «Зал самоубийц»), Агнешка Подсядлик, Мальгожата Гороль («Я, Ольга Гепнарова») и Роман Ганцарчик («Кароль», «Человек, ставший Папой Римским»).

Фильм поднимает вопросы соотношения внутреннего и внешнего мира. В центре истории Яцек, он -настоящий красавчик, все восхищаются им и любят его. При этом сам герой любит рок, играет с собакой и мечтает построить самую высокую в мире статую Христа. Кроме того, Яцек отлично танцует и встречается с любимой девушкой. Но в один день все меняется- чудом выжив после травмы Яцек получает новое, чужое лицо. Справиться с этим непросто и самому герою, и его окружению. 

- Фильму получил Гран-при жюри Берлинале-2018 («Серебряный медведь»)

- Идея сценария «Лица» вдохновлена реально происходившими событиями: возведение крупнейшей скульптуры, изображающей Иисуса Христа, в городе Свебодзине, и первая в мире операция по пересадке лица для спасения жизни пациента, которая была сделана хирургами онкологического центра в Гливице.

- Режиссер лично общалась с Гжегожем Галашинским – человеком, которому пересадили чужое лицо.

- Грим главного героя занимал по 4 часа в день.

 

 

 

 

Все любят красавчика Яцека, а Яцек любит рок и свою собаку. Он трудится на возведении самой высокой в мире статуи Иисуса Христа, а по вечерам зажигает на танцполе с любимой девушкой. Однажды Яцек получает серьезную травму и чудом спасается, правда врачи пересаживают ему чужое лицо. Эта операция делает Яцека настоящим национальным героем, только вот с новым лицом трудно смириться и его окружению, и ему самому.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера онлайн 14 декабря 2018
Премьера в мире 23 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Малгожата Шумовска
Малгожата Шумовска
В ролях
Матеуш Косьцюкевич
Матеуш Косьцюкевич
Агнешка Подсядлик
Агнешка Подсядлик
Мальгожата Гороль
Мальгожата Гороль
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Лицо
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Яцек (Матеуш Косьцюкевич) любит металл и смешливую блондинку Дагмару (Малгожата Гороль). Музыку он включает как можно громче, Дагмара отвечает ему взаимностью. Еще Яцек мечтает уехать из польской глубинки в Лондон, и его мечты раздражают родственников не меньше, чем его длинные волосы и татуировки. Пока он копит на переезд, они скидываются на семейный праздничный ужин. Поддерживает Яцека только сестра (Агнешка Подсядлик). Она хочет, чтобы жизнь младшего брата сложилась лучше, чем у нее. Однако…
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Самая высокая в мире статуя Христа раздает интернет В короне статуи Иисуса Христа на окраине польского города Свебодзин установили антенны и передатчики для раздачи интернета, сообщили Fakt 24 и телеканал Polsat News. Статуя Христа в Польше является
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27 апреля 2018 00:50
Дарим билеты в кино на фильм «Лицо»! Федеральный портал Киноафиша.Инфо и компания ПРОвзгляд запускает конкурс для настоящих ценителей артхаусных фильмов из Москвы и Санкт-Петербурга. Оставь отзыв на фильм «Взрослые игры»,
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24 апреля 2018 10:43
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