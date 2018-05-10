Хан Соло: Звёздные Войны. Истории, 2018

«Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» станет вторым спин-офф проектом во Вселенной «Звездных войн». Режиссёром картины выступил Рон Ховард («Игры разума», «В сердце моря», «Гонка»). Главные роли в ленте исполнят молодые, но уже известные миру актёры: Олден Эренрайк («Жасмин», «Да здравствует Цезарь!»), Эмилия Кларк («Игра престолов», «До встречи с тобой»), Дональд Гловер (сериал «Атланта», «Марсианин»), Тэнди Ньютон (сериал «Мир Дикого Запада»), Вуди Харрельсон («Народ против Ларри Флинта», «Голодные игры») и другие.
В центре сюжета ленты «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» окажется известный всему миру герой. Зрителей ждёт захватывающая история о молодом Хане Соло, которому ещё лишь через несколько лет предстоит встретить Люка, Лею и других. Мы увидим, как он начинал свой путь контрабандиста и мошенника. Но уже тогда он обладал тем самым обаянием и добрым сердцем, благодаря которым он станет одним из лучших людей Галактики.
- Изначально режиссёрами фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» были Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые покинули проект из-за разногласий со студией. Их заменой стал Рон Ховард, который доснял оставшийся материал
- Майлз Теллер, Дэйв Франко, Энсел Элгорт, Тэрон Эджертон, Логан Лерман, Скотт Иствуд и Блейк Дженнер рассматривались на роль Хана Соло, которая в итоге досталась Олдену Эренрайку
- Олден Эренрайк был первым прошедшим прослушивание актёром, и в результате именно ему досталась роль
- Сценарист Лоурэнс Кэздан также выступал автором сценариев к другим частям саги: «Империя наносит ответный удар», «Возвращение джедая» и «Пробуждение силы»
- Роль Вуди Харрельсона могла достаться Кристиану Бэйлу
- Эмилия Кларк - уже десятая актриса из «Игры престолов», которая появляется в фильмах серии «Звездные войны»
- Рон Ховард снимался в фильме Джорджа Лукаса «Американское граффити», в котором также играл Харрисон Форд, исполнивший роль Хана Соло
- «Соло: Звездные войны. Истории» - первый фильм саги, в котором Чубакку сыграл не Питер Мейхью
- У актёра Олдена Эренрайка есть коллекция раритетных фигурок Хана Соло
Попадите на борт Тысячелетнего Сокола и приготовьтесь к приключению в далекую, далекую галактику с самым обожаемым негодяем звёздных систем. Благодаря череде смелых выходок, в глубине тёмного и опасного криминальныго мира Хан Соло встречается с известным игроком Лэндо Калриссианом. Вместе они отправятся в путешествие, которое даст вселенной «Звёздных войн» одного из самых маловероятных героев.
Юный Хан Соло, мечтает о полетах между звезд, но для этого ему придется пройти через службу в армии, контрабандистов, познакомиться с… Читать дальше…