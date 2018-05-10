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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Киноафиша Фильмы Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Solo: A Star Wars Story

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории, 2018

2018 / США
7.5 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Захватывающая история о молодом Хане Соло
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«Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» станет вторым спин-офф проектом во Вселенной «Звездных войн». Режиссёром картины выступил Рон Ховард («Игры разума», «В сердце моря», «Гонка»). Главные роли в ленте исполнят молодые, но уже известные миру актёры: Олден Эренрайк («Жасмин», «Да здравствует Цезарь!»), Эмилия Кларк («Игра престолов», «До встречи с тобой»), Дональд Гловер (сериал «Атланта», «Марсианин»), Тэнди Ньютон (сериал «Мир Дикого Запада»), Вуди Харрельсон («Народ против Ларри Флинта», «Голодные игры») и другие.

В центре сюжета ленты «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» окажется известный всему миру герой. Зрителей ждёт захватывающая история о молодом Хане Соло, которому ещё лишь через несколько лет предстоит встретить Люка, Лею и других. Мы увидим, как он начинал свой путь контрабандиста и мошенника. Но уже тогда он обладал тем самым обаянием и добрым сердцем, благодаря которым он станет одним из лучших людей Галактики.

- Изначально режиссёрами фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» были Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые покинули проект из-за разногласий со студией. Их заменой стал Рон Ховард, который доснял оставшийся материал

- Майлз Теллер, Дэйв Франко, Энсел Элгорт, Тэрон Эджертон, Логан Лерман, Скотт Иствуд и Блейк Дженнер рассматривались на роль Хана Соло, которая в итоге досталась Олдену Эренрайку

- Олден Эренрайк был первым прошедшим прослушивание актёром, и в результате именно ему досталась роль

- Сценарист Лоурэнс Кэздан также выступал автором сценариев к другим частям саги: «Империя наносит ответный удар», «Возвращение джедая» и «Пробуждение силы»

- Роль Вуди Харрельсона могла достаться Кристиану Бэйлу

- Эмилия Кларк - уже десятая актриса из «Игры престолов», которая появляется в фильмах серии «Звездные войны»

- Рон Ховард снимался в фильме Джорджа Лукаса «Американское граффити», в котором также играл Харрисон Форд, исполнивший роль Хана Соло

- «Соло: Звездные войны. Истории» - первый фильм саги, в котором Чубакку сыграл не Питер Мейхью

- У актёра Олдена Эренрайка есть коллекция раритетных фигурок Хана Соло

Попадите на борт Тысячелетнего Сокола и приготовьтесь к приключению в далекую, далекую галактику с самым обожаемым негодяем звёздных систем. Благодаря череде смелых выходок, в глубине тёмного и опасного криминальныго мира Хан Соло встречается с известным игроком Лэндо Калриссианом. Вместе они отправятся в путешествие, которое даст вселенной «Звёздных войн» одного из самых маловероятных героев.

7.5 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 мая 2018
Премьера онлайн 14 сентября 2018
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Олден Эйренрайк
Олден Эйренрайк
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хан Соло: Звёздные Войны. Истории 11 постеров
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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
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Юный Хан живёт в бедности и промышляет мелким воровством, но у него есть мечта — он твёрдо решил стать лучшим пилотом во вселенной. Вырвавшись с родной планеты, Хан попадает сначала в имперские войска, а потом в банду Тобиаса Беккета (Вуди Харрельсон). Начинающему пилоту предстоит познакомиться с самыми опасными преступниками, а также встретиться с представителем расы вуки Чубаккой и знаменитым игроком Лэндо Калриссианом. И, конечно же, вся эта компания ввяжется в крупные неприятности,…
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Дмитрий Бортников 23 мая 2018, 17:34
Чуи, мы дома!
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Летучий Голландец 26 мая 2018, 11:06
Сходили с другом на премьеру, фильм понравился настолько, что пойду еще))
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