Хан Соло: Звёздные Войны. Истории, 2018

- Изначально режиссёрами фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» были Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые покинули проект из-за разногласий со студией. Их заменой стал Рон Ховард, который доснял оставшийся материал

- Майлз Теллер, Дэйв Франко, Энсел Элгорт, Тэрон Эджертон, Логан Лерман, Скотт Иствуд и Блейк Дженнер рассматривались на роль Хана Соло, которая в итоге досталась Олдену Эренрайку

- Олден Эренрайк был первым прошедшим прослушивание актёром, и в результате именно ему досталась роль

- Сценарист Лоурэнс Кэздан также выступал автором сценариев к другим частям саги: «Империя наносит ответный удар», «Возвращение джедая» и «Пробуждение силы»

- Роль Вуди Харрельсона могла достаться Кристиану Бэйлу

- Эмилия Кларк - уже десятая актриса из «Игры престолов», которая появляется в фильмах серии «Звездные войны»

- Рон Ховард снимался в фильме Джорджа Лукаса «Американское граффити», в котором также играл Харрисон Форд, исполнивший роль Хана Соло

- «Соло: Звездные войны. Истории» - первый фильм саги, в котором Чубакку сыграл не Питер Мейхью

- У актёра Олдена Эренрайка есть коллекция раритетных фигурок Хана Соло