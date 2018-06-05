Суперсемейка 2, 2018

«Суперсемейка 2» – долгожданное продолжение оскороносного мультфильма от Pixar . Возглавил проект – режиссер и автор сценария Брэд Бёрд, за плечами которого первая «Суперсемейка», «Рататуй» и «Стальной гигант».
В сиквеле зрителей ждут новые приключения необычной семьи Парр, каждый член которой обладает суперспособностями. Глава семейства Боб aka Мистер Исключительный настоящий силач, его жена Хелен растягивается до невероятных размеров, за что и получила свое прозвище – Эластика. Их дети также не остались без особого дара – Фиалка может становиться невидимой, Шастик развивать невероятную скорость, а Джек Джек – всячески менять вид.
- После выхода первого фильма прошло 14 лет
- Сюжет будет развиваться с того момента, на котором закончился первый мультфильм, так что герои останутся прежними
- Так как старый дом оказался разрушенным, Парры переберутся в современный особняк, который также станет их супергеройским логовом
- Теперь в центре внимания окажется Эластика, тогда как Мистер Исключительный займется воспитанием младшего сына
- В сиквеле вновь появится модельер Эдна Мод. Именно этому персонажу было посвящено пародийное видео, в котором звезды признаются в любви к ее творчеству
- Также зрители смогут увидеть новых супергероев
- Шастика озвучит Хак Милнер, сменив Спенсера Фокса
- Музыку к фильму также напишет оскароносец Майкл Джаккино, работавший в таких проектах, как «Головоломка», «Зверополис», «Вверх» и «Доктор Стрэндж»
Знаменитая семья супергероев возвращается на большие экраны! После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.