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The Incredibles 2

Суперсемейка 2, 2018

2018 / США
8.2 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 7.6
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Мистер Исключительный, Эластик и их трое деток спасают мир
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«Суперсемейка 2» – долгожданное продолжение оскороносного мультфильма от Pixar . Возглавил проект – режиссер и автор сценария Брэд Бёрд, за плечами которого первая «Суперсемейка», «Рататуй» и «Стальной гигант».

В сиквеле зрителей ждут новые приключения необычной семьи Парр, каждый член которой обладает суперспособностями. Глава семейства Боб aka Мистер Исключительный настоящий силач, его жена Хелен растягивается до невероятных размеров, за что и получила свое прозвище – Эластика. Их дети также не остались без особого дара – Фиалка может становиться невидимой, Шастик развивать невероятную скорость, а Джек Джек – всячески менять вид.

- После выхода первого фильма прошло 14 лет

- Сюжет будет развиваться с того момента, на котором закончился первый мультфильм, так что герои останутся прежними

- Так как старый дом оказался разрушенным, Парры переберутся в современный особняк, который также станет их супергеройским логовом

- Теперь в центре внимания окажется Эластика, тогда как Мистер Исключительный займется воспитанием младшего сына

- В сиквеле вновь появится модельер Эдна Мод. Именно этому персонажу было посвящено пародийное видео, в котором звезды признаются в любви к ее творчеству

- Также зрители смогут увидеть новых супергероев

- Шастика озвучит Хак Милнер, сменив Спенсера Фокса

- Музыку к фильму также напишет оскароносец Майкл Джаккино, работавший в таких проектах, как «Головоломка», «Зверополис», «Вверх» и «Доктор Стрэндж»

Знаменитая семья супергероев возвращается на большие экраны! После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

8.2 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 июня 2018
Премьера онлайн 26 октября 2018
Премьера в мире 5 июня 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Брэд Берд
Брэд Берд
В ролях
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
София Буш
София Буш
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Все актеры и съемочная группа
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Суперсемейка 2
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Первый мультфильм Брэда Бёрда о семейной жизни супергероев, от которых общественность порядком подустала, вышел на экраны кинотеатров в 2004 году. История Боба (он же мистер Исключительный), Хелен (Эластика) Парр и их троих детей (Фиалки, Шастика и Джек-Джека) показала деятельность супергероев под не самым привычным углом. Фактически в первой «Суперсемейке» был подсчитан ущерб от залихватского героизма людей в обтягивающих костюмах. Бёрд указал на масштабные разрушения, что…
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Яна Бурдинская 16 июня 2018, 07:50
Мультик просто супер, и для взрослых и для детей! Много смешных моментов) а малыш Джек-Джек, вообще покорил мое сердце) сходите, не пожалеете))
ksyunya.popova.1984 10 июля 2018, 16:10
Мультик класс!!!
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