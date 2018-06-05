Суперсемейка 2, 2018

- После выхода первого фильма прошло 14 лет

- Сюжет будет развиваться с того момента, на котором закончился первый мультфильм, так что герои останутся прежними

- Так как старый дом оказался разрушенным, Парры переберутся в современный особняк, который также станет их супергеройским логовом

- Теперь в центре внимания окажется Эластика, тогда как Мистер Исключительный займется воспитанием младшего сына

- В сиквеле вновь появится модельер Эдна Мод. Именно этому персонажу было посвящено пародийное видео, в котором звезды признаются в любви к ее творчеству

- Также зрители смогут увидеть новых супергероев

- Шастика озвучит Хак Милнер, сменив Спенсера Фокса

- Музыку к фильму также напишет оскароносец Майкл Джаккино, работавший в таких проектах, как «Головоломка», «Зверополис», «Вверх» и «Доктор Стрэндж»