Сламбер: Лабиринты сна, 2017

Режиссером фильма ужасов «Сламбер: Лабиринты сна» стал Джонатан Хопкинс, до этого работавший лишь над короткометражками. В главных ролях снялись известные актеры - Мэгги Кью («Сталкер», «Конан», трилогия «Дивергент»), Уилл Кемп («Царство», «Шаг вперед 2»), Сильвестр МакКой («Хоббит», «Доктор кто») и др.
Сюжет фильма «Сламбер: Лабиринты сна» основан на реальных событиях. Страдающая от параноидальных видений доктор Элис пытается помочь одной семье разобраться в их сновидениях и реакциях на них. В ходе лечения Элис понимает, что стандартные методы уже не работают, ведь в душах членов семьи оказывается нечто потустороннее. В итоге доктору предстоит столкнуться со своими собственными страхами и побороть зло.
- В основу фильма легли реальные события
- Фильм «Сламбер: Лабиринты сна» является полнометражным дебютом для Джонатана Хопкинса
Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама, при этом страдая параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы, Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этой семьи проникает нечто потустороннее. Чтобы спасти людей от этого зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.
задумка интересная, но сюжет оказался где-то посредине, между научной и… Читать дальше…