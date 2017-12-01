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Сламбер: Лабиринты сна Сламбер: Лабиринты сна
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Сламбер: Лабиринты сна, 2017

2017 / США / Великобритания
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Фильм ужасов, основанный на реальных событиях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма ужасов «Сламбер: Лабиринты сна» стал Джонатан Хопкинс, до этого работавший лишь над короткометражками. В главных ролях снялись известные актеры - Мэгги Кью («Сталкер», «Конан», трилогия «Дивергент»), Уилл Кемп («Царство», «Шаг вперед 2»), Сильвестр МакКой («Хоббит», «Доктор кто») и др.

Сюжет фильма «Сламбер: Лабиринты сна» основан на реальных событиях. Страдающая от параноидальных видений доктор Элис пытается помочь одной семье разобраться в их сновидениях и реакциях на них. В ходе лечения Элис понимает, что стандартные методы уже не работают, ведь в душах членов семьи оказывается нечто потустороннее. В итоге доктору предстоит столкнуться со своими собственными страхами и побороть зло.

- В основу фильма легли реальные события

- Фильм «Сламбер: Лабиринты сна» является полнометражным дебютом для Джонатана Хопкинса

 

Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама, при этом страдая параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы, Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этой семьи проникает нечто потустороннее. Чтобы спасти людей от этого зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.

4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 января 2018
Премьера в мире 1 декабря 2017
Возраст 18+
Прокатчик All Media
Режиссер
Джонатан Хопкинс
Джонатан Хопкинс
В ролях
Мэгги Кью
Мэгги Кью
Уилл Кемп
Уилл Кемп
Сильвестр МакКой
Сильвестр МакКой
Уильям Хоуп
Уильям Хоуп
Сэм Тротон
Сэм Тротон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сламбер: Лабиринты сна 3 постера
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Наша рецензия
Когда-то в детстве у Элис в результате несчастного случая умер брат. Она до сих пор не может с этим смириться. Что-то странное было тогда, что-то, что мучает доктора до сих пор. Настолько, что, встретив семью Морган, она уже не может спать спокойно. В прямом и переносном смысле, ведь теперь ее разум бередит ночной монстр, словно кукловод управляющий людьми, погружая их в дебри изучения таких доселе неизвестных обывателям терминов, как «сонный паралич», «парасомния»,…
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Андрей 25 марта 2018, 16:50
трейлер интересный, а фильм, в целом, оказался нет - ТВ3 привет!
задумка интересная, но сюжет оказался где-то посредине, между научной и… Читать дальше…
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12 голосов
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