Сламбер: Лабиринты сна, 2017

Режиссером фильма ужасов «Сламбер: Лабиринты сна» стал Джонатан Хопкинс, до этого работавший лишь над короткометражками. В главных ролях снялись известные актеры - Мэгги Кью («Сталкер», «Конан», трилогия «Дивергент»), Уилл Кемп («Царство», «Шаг вперед 2»), Сильвестр МакКой («Хоббит», «Доктор кто») и др.

Сюжет фильма «Сламбер: Лабиринты сна» основан на реальных событиях. Страдающая от параноидальных видений доктор Элис пытается помочь одной семье разобраться в их сновидениях и реакциях на них. В ходе лечения Элис понимает, что стандартные методы уже не работают, ведь в душах членов семьи оказывается нечто потустороннее. В итоге доктору предстоит столкнуться со своими собственными страхами и побороть зло.