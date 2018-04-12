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Славные пташки Славные пташки
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PLOEY - You Never Fly Alone

Славные пташки, 2018

2018 / Бельгия / Исландия
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Мультфильм о приключениях птенца Рыжика
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Фильм снят режиссером Арни Асгейрссоном («Подводное течение», «Кровное родство»). 

Исландско-бельгийский мультфильм рассказывает о жизни маленького птенца Рыжика, который только учится летать. Стечение обстоятельств отделяет его от родителей во время отбытия на зимовку, и он остается совсем один. Его единственным другом становится весьма странноватая и, вероятно, контуженная куропатка по имени Гайрон, которая игнорирует всеобщую зимовку в Райской долине и предпочитает жить в горах. Рыжик таки уговаривает Гайрона составить ему компанию, и вместе они отправляются в путь. Кот, орел, вынужденное просиживание в клетке и множество других оспасностей приходится преодолеть маленькому герою, продемонстрировать свою смелость, отвагу и готовность рисковать ради того, чтобы воссоединиться с семьей. 

- Мультфильм был закуплен для проката в более 20 странах мира

- «Ты никогда не будешь летать один» - оригинальное название мультфильма 

Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину - тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 апреля 2018
Премьера онлайн 14 ноября 2018
Премьера в мире 12 апреля 2018
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Аудни Аусгейрссон
Все актеры и съемочная группа
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Славные пташки
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за 1 рубль
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Каждую весну возвращаются перелетные птицы. Они вьют гнезда, заводят птенцов. И становятся кормом для хищных собратьев в перьях и их мяукающих соперников. Ржанки, к числу коих принадлежит наш герой Рыжик, не исключение. Стая, в которой летели с южных краев его родители, лишилась одной из птиц. Ее схватил орел Орландо, и только на одной жертве он останавливаться не собирается. Впрочем, кажется, ржанки уже давно привыкли к тому, что на них ведется охота. По крайней мере, гибель товарища не…
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саундтрек мультфильма Славные пташки
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