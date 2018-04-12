Славные пташки, 2018

Фильм снят режиссером Арни Асгейрссоном («Подводное течение», «Кровное родство»).
Исландско-бельгийский мультфильм рассказывает о жизни маленького птенца Рыжика, который только учится летать. Стечение обстоятельств отделяет его от родителей во время отбытия на зимовку, и он остается совсем один. Его единственным другом становится весьма странноватая и, вероятно, контуженная куропатка по имени Гайрон, которая игнорирует всеобщую зимовку в Райской долине и предпочитает жить в горах. Рыжик таки уговаривает Гайрона составить ему компанию, и вместе они отправляются в путь. Кот, орел, вынужденное просиживание в клетке и множество других оспасностей приходится преодолеть маленькому герою, продемонстрировать свою смелость, отвагу и готовность рисковать ради того, чтобы воссоединиться с семьей.
- Мультфильм был закуплен для проката в более 20 странах мира
- «Ты никогда не будешь летать один» - оригинальное название мультфильма
Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину - тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.