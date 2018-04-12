Славные пташки, 2018

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Каждую весну возвращаются перелетные птицы. Они вьют гнезда, заводят птенцов. И становятся кормом для хищных собратьев в перьях и их мяукающих соперников. Ржанки, к числу коих принадлежит наш герой Рыжик, не исключение. Стая, в которой летели с южных краев его родители, лишилась одной из птиц. Ее схватил орел Орландо, и только на одной жертве он останавливаться не собирается. Впрочем, кажется, ржанки уже давно привыкли к тому, что на них ведется охота. По крайней мере, гибель товарища не…