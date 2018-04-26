Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аферисты поневоле Аферисты поневоле
Киноафиша Фильмы Аферисты поневоле
The Brits are coming / The Con Is On

Аферисты поневоле, 2016

2016 / США / Великобритания
4.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
Пара из Великобритании, набрав долгов, сбегает в Лос-Анджелес
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Аферисты поневоле» - это второй полнометражный проект режиссёра Джеймса Окли («Дьявол, которого ты знаешь»). В фильме снялись: Мэгги Кью («Час пик 2», «Вокруг света за 80 дней»), София Вергара («Короли Догтауна», «Повар на колёсах»), Элис Ив («Стартрек: Возмездие»), Ума Турман («Убить Билла», «Гаттака»), Паркер Поузи («Светская жизнь», «Иррациональный человек»), Тим Рот («Четыре комнаты», «Бешеные псы»), Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней») и другие.

Лента «Аферисты поневоле» расскажет историю простой пары из Великобритании. Обстоятельства сложились так, что Харриет и Питер остались должны большую сумму денег местному бандиту. Не в состоянии выплатить долг, супруги уезжают в Америку, а именно в Лос-Анджелес. Там они планируют совершить ограбление и жить припеваючи. Помогать им будет бывшая жена Питера со своим новым мужем. Однако в этой авантюре не обойдётся без серьёзных проблем...

- Бюджет фильма составил 13 миллионов долларов

- Прошлый фильм Джеймса Окли вышел 4 года назад, «Аферисты поневоле» - его вторая картина

Британская пара Харриет и Питер, задолжавшие много денег прославленному бандиту, сбегают в Лос-Анджелес. Вместе с бывшей женой Питера и новым мужем Харриет они намерены украсть драгоценности, расплатиться с долгами и начать вести безбедную жизнь. В общем, план изначально выглядит сомнительным.

4.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 июня 2018
Премьера онлайн 26 апреля 2018
Премьера в мире 26 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джеймс Окли
В ролях
София Вергара
София Вергара
Элис Ив
Элис Ив
Ума Турман
Ума Турман
Эшли Уильямс
Эшли Уильямс
Мэгги Кью
Мэгги Кью
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аферисты поневоле 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Аферисты поневоле смотреть онлайн

Аферисты поневоле
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пара преступников, а по совместительству муж и жена - Питер и Харриет (Тим Рот и Ума Турман) - проворачивают разные незаконные дела: чаще всего воруют или перевозят наркотики. Вот только разбогатеть им никак не удаётся, они вечно тратят деньги то на азартные игры, то на алкоголь и различные препараты. Но однажды они умудрились растратить крупную сумму, которая принадлежала их подельнице Ирине (Мэгги Кью). Теперь она жаждет не только вернуть свои деньги, но и отомстить парочке. Питер и Харриет…
Читать
oliakabaewa 4 июля 2018, 00:40
Тупой фильм
Отзывы Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Аферисты поневоле
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Непрощенный, фобии, истерии и Гоголь: итоги третьего дня Российского Кинорынка Первой свои релизы 18 апреля представила кинокомпания «Парадиз». Ближайшими релизами плодовитого дистрибьютора станут жанровые истории: «Точка невозврата» с Розамунд Пайк
Написать
19 апреля 2018 11:14
Мы не специально: Трейлер комедии «Аферисты поневоле» В сети появился трейлер криминальной комедии «Аферисты поневоле» с целой плеядой голливудских звезд. Ума Турман сыграла азартную британку Харриет, задолжавшую крупную сумму жестокому
Написать
6 апреля 2018 16:39
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Приложение киноафиши