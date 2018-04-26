Аферисты поневоле, 2016

Фильм «Аферисты поневоле» - это второй полнометражный проект режиссёра Джеймса Окли («Дьявол, которого ты знаешь»). В фильме снялись: Мэгги Кью («Час пик 2», «Вокруг света за 80 дней»), София Вергара («Короли Догтауна», «Повар на колёсах»), Элис Ив («Стартрек: Возмездие»), Ума Турман («Убить Билла», «Гаттака»), Паркер Поузи («Светская жизнь», «Иррациональный человек»), Тим Рот («Четыре комнаты», «Бешеные псы»), Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней») и другие.

Лента «Аферисты поневоле» расскажет историю простой пары из Великобритании. Обстоятельства сложились так, что Харриет и Питер остались должны большую сумму денег местному бандиту. Не в состоянии выплатить долг, супруги уезжают в Америку, а именно в Лос-Анджелес. Там они планируют совершить ограбление и жить припеваючи. Помогать им будет бывшая жена Питера со своим новым мужем. Однако в этой авантюре не обойдётся без серьёзных проблем...