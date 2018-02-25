Оповещения от Киноафиши
Безупречная жизнь
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
Безупречная жизнь

Безупречная жизнь

Остросюжетная история о том, как лечить депрессию радикальным способом Uma Vida Sublime 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Режиссер и сценарист Луиш Диого представил свою дебютную и весьма неоднозначную ленту. Главные роли в картине исполнили Эрик Да Силва, Руй Оливейра, Вальдемар Сантос, Жоржи Ролла, Тьяго Морейра, Анжела Маркус.

История фильма закручена вокруг не самого счастливого человека: Жил Морейре привык к тому, что удача поворачивается к нему не передом — жена пилит, дети не уважают, а сам он чувствует только скуку — даже приятный дом, автомобиль и легкая работа не радуют Жила. Но внезапно жизнь героя меняется — его наглым образом похищает странный человек, севший к нему в машину. На самом деле его пассажиром стал доктор Иван Моруа, который как раз специализируется на избавлении людей от депрессии - правда, своими, оригинальными методами.

- Луиш Диого снял фильм, написал сценарий и стал одним из продюссеров

Казалось бы, жизнь улыбается Жилу Морейре. У него большой дом, отличный автомобиль и непыльная работа. Однако жена изводит Жила своими придирками, дочери его ни в грош не ставят и только клянчат деньги на новые покупки, а сам он изнывает от скуки на рабочем месте. Однажды этому безрадостному существованию приходит конец. Жил берется помочь незнакомцу. Он садится в его машину, чтобы показать дорогу к ближайшему ресторанчику, не догадываясь, что его подстерегает смертельная опасность…

Безупречная жизнь - русский трейлер
Безупречная жизнь  русский трейлер
Страна Португалия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 25 февраля 2018
Дата выхода
18 октября 2018 Россия Русский репортаж 16+
Бюджет €20 000
Сборы в мире $12 751
Производство Filmógrafo, Cine-Clube de Avanca
Другие названия
Uma Vida Sublime, A Sublime Life, Безупречная жизнь, Прекрасен живот
Режиссер
Луиш Диого
В ролях
Эрик Да Силва
Эрик Да Силва
Руй Оливейра
Вальдемар Сантос
Вальдемар Сантос
Жоржи Ролла
Жоржи Ролла
Тьяго Морейра
Тьяго Морейра
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
6.3 10 голосов 6.2 IMDb
6.2 IMDb
Наша рецензия

У меня есть борода, и ты скажешь мне: «Да»
У меня есть борода, и ты скажешь мне: «Да» Жил Морейра (Руй Оливейра) живёт в большом доме, у него есть хорошая машина, жена, которая его вечно пилит, и две дочери, озабоченные исключительно покупкой новых джинсов и телефонов. День за днём он помирает от скуки в офисе, где работает бухгалтером. Кажется, что ему самому уже неинтересна его жизнь, но есть человек, вознамерившийся помочь Морейре. Для этого он сыграет с ним в игру. Звучит, будто Луиш Диогу решил снять португальский ремейк «Пилы», но «Безупречная…

Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Безупречная жизнь - русский трейлер
Безупречная жизнь Русский трейлер
Кадры из фильма
