Режиссер и сценарист Луиш Диого представил свою дебютную и весьма неоднозначную ленту. Главные роли в картине исполнили Эрик Да Силва, Руй Оливейра, Вальдемар Сантос, Жоржи Ролла, Тьяго Морейра, Анжела Маркус.
История фильма закручена вокруг не самого счастливого человека: Жил Морейре привык к тому, что удача поворачивается к нему не передом — жена пилит, дети не уважают, а сам он чувствует только скуку — даже приятный дом, автомобиль и легкая работа не радуют Жила. Но внезапно жизнь героя меняется — его наглым образом похищает странный человек, севший к нему в машину. На самом деле его пассажиром стал доктор Иван Моруа, который как раз специализируется на избавлении людей от депрессии - правда, своими, оригинальными методами.
- Луиш Диого снял фильм, написал сценарий и стал одним из продюссеров
Казалось бы, жизнь улыбается Жилу Морейре. У него большой дом, отличный автомобиль и непыльная работа. Однако жена изводит Жила своими придирками, дочери его ни в грош не ставят и только клянчат деньги на новые покупки, а сам он изнывает от скуки на рабочем месте. Однажды этому безрадостному существованию приходит конец. Жил берется помочь незнакомцу. Он садится в его машину, чтобы показать дорогу к ближайшему ресторанчику, не догадываясь, что его подстерегает смертельная опасность…
|18 октября 2018
|Россия
|Русский репортаж
|16+