Режиссер и сценарист Луиш Диого представил свою дебютную и весьма неоднозначную ленту. Главные роли в картине исполнили Эрик Да Силва, Руй Оливейра, Вальдемар Сантос, Жоржи Ролла, Тьяго Морейра, Анжела Маркус.

История фильма закручена вокруг не самого счастливого человека: Жил Морейре привык к тому, что удача поворачивается к нему не передом — жена пилит, дети не уважают, а сам он чувствует только скуку — даже приятный дом, автомобиль и легкая работа не радуют Жила. Но внезапно жизнь героя меняется — его наглым образом похищает странный человек, севший к нему в машину. На самом деле его пассажиром стал доктор Иван Моруа, который как раз специализируется на избавлении людей от депрессии - правда, своими, оригинальными методами.