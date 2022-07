Muse: Drones World Tour, 2018

«Drones World Tour», снятый в рамках мирового турне 2016 года, включает в себя незабываемое исполнение таких хитов Muse, как «Psycho», «Madness», «Uprising», «Plug in Baby», «Supermassive Black Hole», «Knights of Cydonia». Шоу поразит зрителей невиданными прежде спецэффектами, дополняющими высокий профессиональный уровень музыкантов. Наряду с уникальной творческой концепцией постановки, ключевыми моментами шоу стали парящие над толпой фанатов дроны, гигантские лазерные проекции и сложно сконструированные светодиодные полотна, создающие незабываемый мир Muse. The New York Times описала концертное выступление группы как «вдохновенное восхождение на вершину музыкального олимпа, направляющее внимание зрителя с одного пика на другой всеми доступными способами».