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Muse: Drones World Tour Muse: Drones World Tour
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Muse: Drones World Tour

Muse: Drones World Tour, 2018

2018 / Великобритания
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

«Drones World Tour», снятый в рамках мирового турне 2016 года, включает в себя незабываемое исполнение таких хитов Muse, как «Psycho», «Madness», «Uprising», «Plug in Baby», «Supermassive Black Hole», «Knights of Cydonia». Шоу поразит зрителей невиданными прежде спецэффектами, дополняющими высокий профессиональный уровень музыкантов. Наряду с уникальной творческой концепцией постановки, ключевыми моментами шоу стали парящие над толпой фанатов дроны, гигантские лазерные проекции и сложно сконструированные светодиодные полотна, создающие незабываемый мир Muse. The New York Times описала концертное выступление группы как «вдохновенное восхождение на вершину музыкального олимпа, направляющее внимание зрителя с одного пика на другой всеми доступными способами».

8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 июля 2018
Премьера в мире 12 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Том Кёрк
В ролях
Мэттью Беллами
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Muse: Drones World Tour 3 постера
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