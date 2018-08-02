Как женить холостяка, 2018

Режиссером романтической комедии «Как женить холостяка» стал Виктор Левин (сериал «Раскаяния выжившего», «С 5 до 7. Время любовников», «Без ума от тебя»). В главных ролях появятся любимцы публики Киану Ривз и Вайнона Райдер, для которых эта работа стала четвертым совместным проектом.
Сюжет фильма «Как женить холостяка» расскажет о странной парочке попутчиков, которым приходится вместе ехать в одном самолете и такси на свадьбу к бывшему жениху / сводному брату и его девушки. В процессе этой поездки им придется пройти путь от неприязни до настоящей и крепкой любви.
- Это четвертая совместная работа Вайноны Райдер и Киану Ривза
Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец, женить холостяка.