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Как женить холостяка Как женить холостяка
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Destination Wedding

Как женить холостяка, 2018

2018 / США
5.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Киану Ривз и Вайнона Райдер в романтической комедии
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером романтической комедии «Как женить холостяка» стал Виктор Левин (сериал «Раскаяния выжившего», «С 5 до 7. Время любовников», «Без ума от тебя»). В главных ролях появятся любимцы публики Киану Ривз и Вайнона Райдер, для которых эта работа стала четвертым совместным проектом.

Сюжет фильма «Как женить холостяка» расскажет о странной парочке попутчиков, которым приходится вместе ехать в одном самолете и такси на свадьбу к бывшему жениху / сводному брату и его девушки. В процессе этой поездки им придется пройти путь от неприязни до настоящей и крепкой любви.

- Это четвертая совместная работа Вайноны Райдер и Киану Ривза

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец, женить холостяка.

5.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 30 августа 2018
Премьера онлайн 7 сентября 2018
Премьера в мире 2 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Виктор Левин
Виктор Левин
В ролях
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Киану Ривз
Киану Ривз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как женить холостяка 4 постера
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Как женить холостяка
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Линдси (Вайнона Райдер) и Фрэнк (Киану Ривз) познакомились в аэропорту. И знакомство было не из приятных, молодые люди сразу же проявили себя не с самой лучшей стороны: она слишком навязчива и болтлива, он же наглый донельзя, мелочный и эгоистичный. Вот только их пути не спешат расходиться в разные стороны. Разговорчивая девушка и самовлюбленный мужчина летят в самолете рядом на одну и ту же свадьбу. На месте их ожидает смежный номер в гостинице, да и на каждом торжественном мероприятии новые…
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Александр Шибанов 30 августа 2018, 16:54
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nastjulik2312 2 сентября 2018, 17:53
Мерзкий фильм... постоянный диалог двух преклимактериков, от которго взрывается мозг.. Такой ерунды я давно не смотрела..
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