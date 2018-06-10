Дело Собчака, 2018

Вера Кричевская, автор документалки «Слишком свободный человек» про Бориса Немцова, снова обратила внимание на ярких личностей в российской политике, на этот раз выбор режиссера пал на Анатолия Собчака. В написании сценария фильма приняла участие Ксения Собчак, а также дочь политика заняла место и перед камерой. Кроме Ксении, в фильме вы увидите Людмилу Нарусову, Александра Коржакова, представлены видео с участием Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Владимировича Путина.

Мэр Санкт-Петербурга и один из авторов Конституции Российской Федерации построил яркую и быструю политическую карьеру, но за высоким взлетом последовало и странное падение. Внезапно, в 1996 году он проигрывает выборы на пост губернатора Ленинградской области своему заместителю Владимиру Яковлеву. На этом политическая карьера Собчака практически закончена. В свое время он взял себе в команду своего бывшего студента Владимира Путина, и именно с его помощью смог уехать во Францию в 1997 году. Чем вызвано поражение на выборах, из-за чего Собчаку пришлось срочно покинуть страну и почему он не мог вернуться до 2000 года? Создатели картины впервые откровенно говорят о событиях того времени и своем участии в них.