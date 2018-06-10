Дело Собчака, 2018

Вера Кричевская, автор документалки «Слишком свободный человек» про Бориса Немцова, снова обратила внимание на ярких личностей в российской политике, на этот раз выбор режиссера пал на Анатолия Собчака. В написании сценария фильма приняла участие Ксения Собчак, а также дочь политика заняла место и перед камерой. Кроме Ксении, в фильме вы увидите Людмилу Нарусову, Александра Коржакова, представлены видео с участием Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Владимировича Путина.
Мэр Санкт-Петербурга и один из авторов Конституции Российской Федерации построил яркую и быструю политическую карьеру, но за высоким взлетом последовало и странное падение. Внезапно, в 1996 году он проигрывает выборы на пост губернатора Ленинградской области своему заместителю Владимиру Яковлеву. На этом политическая карьера Собчака практически закончена. В свое время он взял себе в команду своего бывшего студента Владимира Путина, и именно с его помощью смог уехать во Францию в 1997 году. Чем вызвано поражение на выборах, из-за чего Собчаку пришлось срочно покинуть страну и почему он не мог вернуться до 2000 года? Создатели картины впервые откровенно говорят о событиях того времени и своем участии в них.
- Работа над фильмом началась в 2017 году, когда Владимир Путин провел закрытую встречу с Ксенией Собчак и рассказал о событиях 1995-96 года
- Специально для съемок фильма в Кремле построили черную комнату
Это драматичная история политической судьбы доктора юридических наук Анатолия Собчака, ставшего первым мэром Санкт-Петербурга и соавтором Конституции Российской Федерации, пригласившим своего бывшего студента Владимира Путина к себе в команду. В июне 1996 года Анатолий Собчак проиграл выборы на пост губернатора своему заместителю Владимиру Яковлеву и, по сути, ушел из политики. История, скрытая за этим проигрышем, и рассказанная авторами впервые – отражение всего того, что происходило в российской политике, в Кремле, в этот момент – в канун президентских выборов 1996 года. Развернутая еще в конце 1995 года кампания против Собчака не была прекращена после поражения на выборах. В 1997 году Собчак с помощью своего бывшего заместителя Владимира Путин покидает Россию и становится первым политическим эмигрантом демократической России. Владимир Путин впервые рассказывает о своем участии в операции по вывозу Анатолия Собчака во Францию. Незадолго до президентских выборов 2000 года он вернулся в Россию, но спустя несколько месяцев, в феврале 2000-го скоропостижно скончался.
Спокойное повествование, кажется правдивым. Поразили кадры заполненной людьми Дворцовой площади. Спокойные и вежливые, достойно… Читать дальше…