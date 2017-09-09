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Зверь Зверь
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Beast

Зверь, 2018

2018 / Великобритания
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фильм о девушке, которая любит подозреваемого в серийных убийствах
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драма, выдержанная в лучших традициях британских фильмов, стала первой полнометражной работой сценариста и режиссера Майкла Пирса. В главных ролях снялись Джесси Бакли, наиболее известная по роли Мари Болконской в ТВ-адаптации «Войны и мира», и Джонни Флинн («Однажды в Нью-Йорке»). Деспотичную мать героини сыграла Джеральдин Джеймс («Шерлок Холмс», «Алиса в стране чудес»).

Действие разворачивается на отдаленном от людей острове, заселенном местной общиной. Героиня Джесси Бакли, Молл, проживает довольно скучную и несчастливую жизнь, полную мечтаний о большем и чувства долга перед матерью. Это мешает ей покинуть дом и обрести независимость. Но однажды она встречает таинственного незнакомца-браконьера. Вспыхивают чувства, которые помогают отказаться от тягостной жизни, и она, оставив мать, перебирается к Паскалю. Однако счастье Молл длится недолго. Возлюбленного девушки арестовывают по подозрению в нескольких страшных убийствах. Ей предстоит сделать непростой выбор между Паскалем и обществом, а также между любовью и страхом.

- Премьера фильма состоялась на Международном Кинофестивале в Торонто.

- Рабочие названия картины – «Звериные тени» и «Происшествие в Джерси».

У Молл день рождения. Ей исполняется 27 лет, но праздник не делает её счастливой. Она живет с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и гнёта семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время – по острову рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется от всех невидимых оков. Но счастье Молл не дает покоя её семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским происшествиям. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или остаться на стороне большинства.

7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 июля 2018
Премьера онлайн 17 августа 2018
Премьера в мире 9 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Майкл Пирс
Майкл Пирс
В ролях
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Джонни Флинн
Джонни Флинн
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Чарли Палмер Ротуэлл
Чарли Палмер Ротуэлл
Хэтти Готобед
Хэтти Готобед
Все актеры и съемочная группа
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У Молл день рождения, но праздник не делает ее счастливей. Она вместе с родителями живет на небольшом острове, где буквально задыхается от непонимания и гнета семейных обязанностей. Девушка поет в местном хоре, работает экскурсоводом и, причиняя себе боль, пытается вырваться хоть на мгновение из «клетки». В итоге Молл сбегает со своего праздника и идет танцевать на дискотеку, а утром встречает любовь всей своей жизни – Паскаля Ренуфа, местного браконьера. Молодой человек, не…
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