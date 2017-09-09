Зверь, 2018

Драма, выдержанная в лучших традициях британских фильмов, стала первой полнометражной работой сценариста и режиссера Майкла Пирса. В главных ролях снялись Джесси Бакли, наиболее известная по роли Мари Болконской в ТВ-адаптации «Войны и мира», и Джонни Флинн («Однажды в Нью-Йорке»). Деспотичную мать героини сыграла Джеральдин Джеймс («Шерлок Холмс», «Алиса в стране чудес»).

Действие разворачивается на отдаленном от людей острове, заселенном местной общиной. Героиня Джесси Бакли, Молл, проживает довольно скучную и несчастливую жизнь, полную мечтаний о большем и чувства долга перед матерью. Это мешает ей покинуть дом и обрести независимость. Но однажды она встречает таинственного незнакомца-браконьера. Вспыхивают чувства, которые помогают отказаться от тягостной жизни, и она, оставив мать, перебирается к Паскалю. Однако счастье Молл длится недолго. Возлюбленного девушки арестовывают по подозрению в нескольких страшных убийствах. Ей предстоит сделать непростой выбор между Паскалем и обществом, а также между любовью и страхом.