Махнем на луну, 2018

Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его "куриные мозги" окажутся как нельзя кстати.