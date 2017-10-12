Махнем на луну, 2018

Новый мультфильм рассказывает о приключениях человекоподобной птицы Кондорито, который проживает среди людей и единственный может спасти человечество от инопланетян. История Кондорито стала дебютом для режиссера Алекса Орелле, который до этого снимал только короткометражки. Роли озвучили латиноамериканские актеры Омар Чапарро (Как быть латинским любовников), Джессика Седиел (Мрачная комедия), Кристиан де ла Фуэнте (База Клейтон).
Сюжет фильма переносит нас в Южную Америку, где простоватый Кондорито пытается завоевать расположение родителей своей возлюбленной. Происходит ссора, во время которой мать девушки объявляет, что скорее провалится в бездну, чем позволит дочери выйти замуж за Кондорито. В этот момент инопланетяне исполняют просьбу женщины, а герою приходится отправиться на ее поиски.
- Кондорито - известный чилийский персонаж комиксов
- Главный герой был создан на основе мультфильма "Салют, друзья!" студии Дисней
- При озвучке создавалось две версии фильма: для чилийской аудитории и для остальной Латинской Америки
- В мультфильме можно встретить пародии на " Армагеддон", "Джимми Нейтрон: Мальчик-гений" или "Люди в черном"
Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его "куриные мозги" окажутся как нельзя кстати.