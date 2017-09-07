Голодные Z, 2017

Фильм «Голодные Z» снял Робин Обер (Амстердам, Чудо). В ролях снялись такие актеры, как Монья Шокри (Воображаемая Любовь , И все же Лоуренс, Эндорфин), Мари-Джинетт Гуай (На дороге), Марк-Андре Гронден, Дидье Люсьен и другие.
Сюжет фильма рассказывает о жителях небольшой деревушки близ Квебека. В один день с ними начали происходить странные изменения – им все больше хочется попробовать человеческой плоти, а их тела начали постепенно разлагаться.
- Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 на кинофестивале в Торонто
- Картина также принимает участие в конкурсе фестиваля фантастического кино в Sitges
В небольшой деревушке неподалеку от Квебека все изменилось. Местные жители уже не те, что раньше: их тела разлагаются, а сами они стали интересоваться исключительно свежей плотью.
Мёртвый – это новый живой
Одинокие люди в деревушке под Квебеком оказываются перед фактом того, что зомби-апокалипсис… Читать дальше…
Зомби – они и в Африке зомби, о них мы знаем всё и даже больше. А о том, как спастись от апокалипсического… Читать дальше…