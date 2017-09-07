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Голодные Z Голодные Z
Киноафиша Фильмы Голодные Z
Les Affamés

Голодные Z, 2017

2017 / Канада
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Жители канадской деревушки превратились в зомби
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Голодные Z» снял Робин Обер (Амстердам, Чудо). В ролях снялись такие актеры, как Монья Шокри (Воображаемая Любовь , И все же Лоуренс, Эндорфин), Мари-Джинетт Гуай (На дороге), Марк-Андре Гронден, Дидье Люсьен и другие.

Сюжет фильма рассказывает о жителях небольшой деревушки близ Квебека. В один день с ними начали происходить странные изменения – им все больше хочется попробовать человеческой плоти, а их тела начали постепенно разлагаться.

- Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 на кинофестивале в Торонто

- Картина также принимает участие в конкурсе фестиваля фантастического кино в Sitges

В небольшой деревушке неподалеку от Квебека все изменилось. Местные жители уже не те, что раньше: их тела разлагаются, а сами они стали интересоваться исключительно свежей плотью.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера онлайн 2 марта 2018
Премьера в мире 7 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Робин Обер
Робин Обер
В ролях
Марк-Андре Гронден
Марк-Андре Гронден
Монья Шокри
Монья Шокри
Мишлен Ланкто
Мишлен Ланкто
Мари-Джинетт Гуай
Мари-Джинетт Гуай
Бриджитт Пупар
Бриджитт Пупар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голодные Z 4 постера
Кинофестиваль в Торонто Лучший канадский фильм
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Голодные Z
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Наша рецензия
У этой истории нет начала. По неизвестной причине в небольшом поселении в Канаде люди стали превращаться в зомби. Теперь они нападают на тех, кто ещё здоров. После первого же укуса человек также начинает превращаться в зомби. Разрозненные выжившие пытаются спастись и выбраться из города. В итоге судьба сводит вместе совершенно непохожих друг на друга людей. Шутник, отвечающий на любой серьёзный вопрос анекдотом, маленькая девочка и девушка, которую, как она утверждает, укусила собака. Деловая…
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12 голосов
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