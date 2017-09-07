Голодные Z, 2017

Фильм «Голодные Z» снял Робин Обер (Амстердам, Чудо). В ролях снялись такие актеры, как Монья Шокри (Воображаемая Любовь , И все же Лоуренс, Эндорфин), Мари-Джинетт Гуай (На дороге), Марк-Андре Гронден, Дидье Люсьен и другие.

Сюжет фильма рассказывает о жителях небольшой деревушки близ Квебека. В один день с ними начали происходить странные изменения – им все больше хочется попробовать человеческой плоти, а их тела начали постепенно разлагаться.