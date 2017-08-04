Земля: Один потрясающий день, 2017

Новый документальный фильм от Ричарда Дэйла, создателя знаменитых фильмов «9/11: Башни-близнецы» и «Диана: последние дни принцессы». В его создании принимали участие Роберт Рэдфорд («Афера») и Джеки Чан («Доспехи бога», «Закусочная на колесах»).
Основная идея фильма в том, что каждый день на Земле происходит больше чудес, чем мы можем представить. Камера следует за солнцем, от восхода до заката, и показывает жизнь в разных уголках планеты во всем ее многообразии.
- «Земля: Один потрясающий день» - продолжение ленты «Земля» 2007 года, режиссерами которой были Аластер Фовергилл и Марк Линфилд
- Фильм снимали 142 дня и почти 3 года потратили на монтаж
- Над фильмом работали более 100 человек, которые вместе совершили путешествие из Китая в Великобританию
- В фильме показали 38 редких видов животных их 22 стран, включая гигантских панд. Для съемок детенышей панды съемочная группа надевала костюмы панд, чтобы не пугать животных
Солнце восходит над Землей, и множество живых существ начинают свой день, полный трогательных, увлекательных и опасных событий. Игуаны спасаются бегством от ядовитых змей, очаровательные панды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются за сердце "прекрасной дамы"... Жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне разворачивается по законам остросюжетного боевика, сентиментальной мелодрамы или головокружительного триллера. Никогда прежде чудеса не были так близко.