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Земля: Один потрясающий день Земля: Один потрясающий день
Киноафиша Фильмы Земля: Один потрясающий день
Earth: One Amazing Day

Земля: Один потрясающий день, 2017

2017 / Великобритания
8.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Документальный фильм о чудесах на нашей планете
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Новый документальный фильм от Ричарда Дэйла, создателя знаменитых фильмов «9/11: Башни-близнецы» и «Диана: последние дни принцессы». В его создании принимали участие Роберт Рэдфорд («Афера») и Джеки Чан («Доспехи бога», «Закусочная на колесах»). 

Основная идея фильма в том, что каждый день на Земле происходит больше чудес, чем мы можем представить. Камера следует за солнцем, от восхода до заката, и показывает жизнь в разных уголках планеты во всем ее многообразии. 

- «Земля: Один потрясающий день» - продолжение ленты «Земля» 2007 года, режиссерами которой были Аластер Фовергилл и Марк Линфилд 

- Фильм снимали 142 дня и почти 3 года потратили на монтаж 

- Над фильмом работали более 100 человек, которые вместе совершили путешествие из Китая в Великобританию

- В фильме показали 38 редких видов животных их 22 стран, включая гигантских панд. Для съемок детенышей панды съемочная группа надевала костюмы панд, чтобы не пугать животных

Солнце восходит над Землей, и множество живых существ начинают свой день, полный трогательных, увлекательных и опасных событий. Игуаны спасаются бегством от ядовитых змей, очаровательные панды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются за сердце "прекрасной дамы"... Жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне разворачивается по законам остросюжетного боевика, сентиментальной мелодрамы или головокружительного триллера. Никогда прежде чудеса не были так близко.

8.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера в мире 4 августа 2017
Возраст 6+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Ричард Дэйл
В ролях
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Джеки Чан
Джеки Чан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Земля: Один потрясающий день 3 постера
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Всего лишь один день из жизни планеты. История не о ком-то конкретно, не о супергерое, спасающем мир, а просто о существах, населяющих Землю. С восходом солнца часть из них только ложится спать, но всё же большинство оживает именно после рассвета. И у каждого живого существа своя судьба. Ежедневно кто-то совершает настоящий подвиг, спасая себя или сородичей, или гибнет в лапах хищников, для которых охота — тоже залог выживания. С помощью удивительно красивых съёмок, музыки и кратких…
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саундтрек фильма Земля: Один потрясающий день
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