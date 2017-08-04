Земля: Один потрясающий день, 2017

Новый документальный фильм от Ричарда Дэйла, создателя знаменитых фильмов «9/11: Башни-близнецы» и «Диана: последние дни принцессы». В его создании принимали участие Роберт Рэдфорд («Афера») и Джеки Чан («Доспехи бога», «Закусочная на колесах»).

Основная идея фильма в том, что каждый день на Земле происходит больше чудес, чем мы можем представить. Камера следует за солнцем, от восхода до заката, и показывает жизнь в разных уголках планеты во всем ее многообразии.