Укрась прощальное утро цветами обещания, 2018

Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться...

Проходят годы, мальчик превратился в прекрасного юношу, а девушка воспитала его как родная мать и полюбила как своего сына. Но Макия понимает, что Эриал — простой человек, а значит, он смертен...

Удастся ли им спасти свою любовь?