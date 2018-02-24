Укрась прощальное утро цветами обещания, 2018

Мари Окада («Темный дворецкий»,«Рыцарь-вампир») сняла анимационный фильм по собственному сценарию о сложностях бессмертной жизни и трудностях неравных отношений.
Фильм рассказывает историю удивительного народа, который перестает взрослеть после подросткового возраста и считается бессмертным. Макия уединенно живет в своем поселении и чувствует себя одинокой. Однажды на магический народ нападают и девушка вынуждена бежать, из-за чего знакомится с простым смертным.
- Фильм является режиссерским дебютом для Мари Окада, ранее она была только сценаристом
- Главную тематическую композицию «Viator» (букв.«Путешественник») исполнит rionos
- Музыку к анимационному фильму написал Кэндзи Каваи - один из самых известных японских композиторов, работавший над саундтреками к «Обители зла»
Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться...
Проходят годы, мальчик превратился в прекрасного юношу, а девушка воспитала его как родная мать и полюбила как своего сына. Но Макия понимает, что Эриал — простой человек, а значит, он смертен...
Удастся ли им спасти свою любовь?
Что я могу сказать. Я плакал, точнее я не когда не думал, что я настолько… Читать дальше…