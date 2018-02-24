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Укрась прощальное утро цветами обещания Укрась прощальное утро цветами обещания
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Maquia: When the promised Flower Blooms / Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazarou

Укрась прощальное утро цветами обещания, 2018

2018 / Япония
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65 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Историю любви бессмертной красавицы и простого парня
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мари Окада («Темный дворецкий»,«Рыцарь-вампир») сняла анимационный фильм по собственному сценарию о сложностях бессмертной жизни и трудностях неравных отношений. 

Фильм рассказывает историю удивительного народа, который перестает взрослеть после подросткового возраста и считается бессмертным. Макия уединенно живет в своем поселении и чувствует себя одинокой. Однажды на магический народ нападают и девушка вынуждена бежать, из-за чего знакомится с простым смертным. 

- Фильм является режиссерским дебютом для Мари Окада, ранее она была только сценаристом

- Главную тематическую композицию «Viator» (букв.«Путешественник») исполнит rionos

- Музыку к анимационному фильму написал Кэндзи Каваи - один из самых известных японских композиторов, работавший над саундтреками к «Обители зла»

Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться...

Проходят годы, мальчик превратился в прекрасного юношу, а девушка воспитала его как родная мать и полюбила как своего сына. Но Макия понимает, что Эриал — простой человек, а значит, он смертен...

Удастся ли им спасти свою любовь?

8.1 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 апреля 2018
Премьера в мире 24 февраля 2018
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Мари Окада
В ролях
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Манака Ивами
Манака Ивами
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Укрась прощальное утро цветами обещания 3 постера
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Укрась прощальное утро цветами обещания смотреть онлайн

Укрась прощальное утро цветами обещания
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В России запускают отдельный телеканал с аниме. Пожалуй, среди всех акций в рамках года Японии в России эта - самая понятная и популистская. Но, главное, она кажется необходимой. Ведь что мы знаем об аниме, кроме покемонов, хентай и Хаяо Миядзаки? Этой анимационной культурой, в отличие от, допустим, культуры Disney или Pixar, приходится интересоваться осознанно. Нельзя случайно прийти в кинотеатр и обнаружить там новый отличный мульт японского производства. Нельзя ехать по шоссе и злиться на…
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sairans26 20 апреля 2018, 00:20
В общем сходил я сегодня на сеанс Укрась прощальное утро цветами обещания.
Что я могу сказать. Я плакал, точнее я не когда не думал, что я настолько… Читать дальше…
Дима Бахлаев 13 апреля 2018, 04:46
Жду этот шедевр.Он заставит ваши каменные сердца ожить.
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25 октября 2018 14:06
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