Килиманджара, 2017

Перед вами новый фильм Екатерины Телегиной («Привычка расставаться», «Ёлки 3», «Ёлки 1914») под названием «Килиманджара». В главных ролях сыграли актёры: Ирина Старшенбаум («Чёрная вода», «Притяжение»), Павел Прилучный («Как выйти замуж за миллионера»), Тимофей Трибунцев («Поддубный», «Частное пионерское», «Остров»), Александр Цекало и другие.

В центре сюжета фильма «Килиманджара» Маруся Васильчикова, которая выходит замуж за Фарида. Правда, знакомы они всего две недели, но героине кажется, что ничто не сможет помешать её долгожданному счастью в браке. Однако в назначенный день жених не является на помолвку, отправив лишь смс о том, что у него проблемы. Чтобы вытащить жениха из неизвестной беды, Марусе придётся лететь Баку. Обзвонив всех друзей и знакомых, отправиться с ней соглашаются лишь трое институтских товарищей, а в придачу ещё и случайно подвернувшийся незнакомец, который выдаёт себя не за того, о ком все изначально подумали.