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Килиманджара Килиманджара
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Килиманджара, 2017

2017 / Россия
5.9 Оцените
17 голосов
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Маруся отправляется в Баку, чтобы разыскать сбежавшего жениха
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Перед вами новый фильм Екатерины Телегиной («Привычка расставаться», «Ёлки 3», «Ёлки 1914») под названием «Килиманджара». В главных ролях сыграли актёры: Ирина Старшенбаум («Чёрная вода», «Притяжение»), Павел Прилучный («Как выйти замуж за миллионера»), Тимофей Трибунцев («Поддубный», «Частное пионерское», «Остров»), Александр Цекало и другие.

В центре сюжета фильма «Килиманджара» Маруся Васильчикова, которая выходит замуж за Фарида. Правда, знакомы они всего две недели, но героине кажется, что ничто не сможет помешать её долгожданному счастью в браке. Однако в назначенный день жених не является на помолвку, отправив лишь смс о том, что у него проблемы. Чтобы вытащить жениха из неизвестной беды, Марусе придётся лететь Баку. Обзвонив всех друзей и знакомых, отправиться с ней соглашаются лишь трое институтских товарищей, а в придачу ещё и случайно подвернувшийся незнакомец, который выдаёт себя не за того, о ком все изначально подумали.

- Идея фильма принадлежит шоуменам Таиру и Джабире Имановым из компании «Планета парни из Баку филмс»

- Продюсером фильма «Килиманджара» выступила компания «Среда», принадлежащая Александру Цекало, который исполнил в фильме одну из ролей

- Натурные съёмки фильма прошли в Баку и в других живописных местах Азербайджана

Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно – найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.

5.9 Оцените
17 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 июля 2018
Премьера в мире 19 июля 2018
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Екатерина Телегина
Екатерина Телегина
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Максим Виторган
Максим Виторган
Таир Иманов
Таир Иманов
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Килиманджара 3 постера
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Половина лета уже позади, а уже привычной, традиционной легкой российской комедии в кинотеатрах пока не обнаружилось. Возможно, ее место сможет занять новая работа Кати Телегиной («Привычка расставаться») «Килиманджара». Для этого у нее есть все:  молодой актерский состав, саундтрек, о котором мечтает каждый плеер, и юмор, иногда бросающий кинозрителей в дрожь, не каждый бы решился на столь экстремальный его вариант. Кадр из фильма…
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Юлия Нерал 29 июня 2018, 15:37
Прилучный - ван лав форева!
Анастасия Фомкина 13 июля 2018, 09:42
Думаю мне понравится) Старшенбаум и Прилучный очень хорошо вместе смотрятся
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17 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Комедия «Килиманджара» Екатерины Телегиной выйдет весной 2017 Весной этого года в российский прокат выйдет «Килиманджара» режиссера Екатерины Телегиной, известной по комедиям «Ёлки 3», «Ёлки 1914» и «Привычка
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23 января 2017 17:33
Фильм «Улётная прогулка» сменил название Съёмочная группа комедии «Улётная прогулка», а ныне «КИЛИМАНДЖАРА», вернувшись из Баку, приступила к работе в Москве. Азербайджан стал площадкой для большого количества ярких
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23 сентября 2016 15:39
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