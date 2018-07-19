Килиманджара, 2017

Перед вами новый фильм Екатерины Телегиной («Привычка расставаться», «Ёлки 3», «Ёлки 1914») под названием «Килиманджара». В главных ролях сыграли актёры: Ирина Старшенбаум («Чёрная вода», «Притяжение»), Павел Прилучный («Как выйти замуж за миллионера»), Тимофей Трибунцев («Поддубный», «Частное пионерское», «Остров»), Александр Цекало и другие.
В центре сюжета фильма «Килиманджара» Маруся Васильчикова, которая выходит замуж за Фарида. Правда, знакомы они всего две недели, но героине кажется, что ничто не сможет помешать её долгожданному счастью в браке. Однако в назначенный день жених не является на помолвку, отправив лишь смс о том, что у него проблемы. Чтобы вытащить жениха из неизвестной беды, Марусе придётся лететь Баку. Обзвонив всех друзей и знакомых, отправиться с ней соглашаются лишь трое институтских товарищей, а в придачу ещё и случайно подвернувшийся незнакомец, который выдаёт себя не за того, о ком все изначально подумали.
- Идея фильма принадлежит шоуменам Таиру и Джабире Имановым из компании «Планета парни из Баку филмс»
- Продюсером фильма «Килиманджара» выступила компания «Среда», принадлежащая Александру Цекало, который исполнил в фильме одну из ролей
- Натурные съёмки фильма прошли в Баку и в других живописных местах Азербайджана
Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно – найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.