В поисках Йети, 2017

- В 2011 году вышел многосерийный фильм "В поисках Йети", но, несмотря на одинаковые названия, между ними нет ничего общего, кроме темы.

- Пьер Греко и Нэнси Севард ранее уже работали вместе - над мультфильмом «Петух из Сан-Виктор».



- «В поисках Йети» стал третьей работой режиссеров Пьера Греко и Нэнси Севард с композитором Оливье Ориолем.

- В образ Саймона Пикарда создатели анимации добавили «элементы» знаменитого альпиниста Джорджа Мэллори - первого человека, предпринявшего попытку восхождения на вершину Эвереста.

- Прототипом персонажа частного детектива Нелли Маллоу стали сразу две знаменитости: пионер-авиатор Амелия Эрхарт, которая пропала без вести, отправившись в одиночный кругосветный перелет, а также величайшая актриса в истории Голливуда Кэтрин Хепбёрн (12 номинаций на премию «Оскар», 4 победы), в 1940-х и 1950-х годах она играла сильных и смелых женщин.

- Группа аниматоров специально отправилась в Непал, чтобы воссоздать реальную красоту Гималаев. Но как только они вернулись из поездки, там произошло страшное землетрясение, которое уничтожило огромные территории.

- С доскональной точностью в мультфильме воссоздан район Старый Квебек 1956 года, которому ЮНЕСКО присвоил звание – сокровище мирового наследия.