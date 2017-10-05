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В поисках Йети В поисках Йети
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В поисках Йети, 2017

2017 / Канада
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Мультфильм о команде, которая отправляется на поиски доказательств существования снежного человека
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Режиссерами анимационного фильма «В поисках йети» стали Пьер Греко и Нэнси Севард, которые ранее уже работали вместе над мультфильмом «Петух из Сан-Виктор». Для озвучки были приглашены Гийом Леме-Тивьерж («Ограбление») и Сильви Моро («Вдова с острова Сен-Пьер»).

Сюжет мультфильма «В поисках йети» расскажет о команде, состоящей из детектива-новичка Нелли Маллой и амбициозного ученого в области антропологии Саймона Пикарда, которые отправляются в самое сердце Гималайских гор, чтобы доказать существование Йети.

- В 2011 году вышел многосерийный фильм "В поисках Йети", но, несмотря на одинаковые названия, между ними нет ничего общего, кроме темы.

- Пьер Греко и Нэнси Севард ранее уже работали вместе - над мультфильмом «Петух из Сан-Виктор».

- «В поисках Йети» стал третьей работой режиссеров Пьера Греко и Нэнси Севард с композитором Оливье Ориолем.

- В образ Саймона Пикарда создатели анимации добавили «элементы» знаменитого альпиниста Джорджа Мэллори - первого человека, предпринявшего попытку восхождения на вершину Эвереста.

- Прототипом персонажа частного детектива Нелли Маллоу стали сразу две знаменитости: пионер-авиатор Амелия Эрхарт, которая пропала без вести, отправившись в одиночный кругосветный перелет, а также величайшая актриса в истории Голливуда Кэтрин Хепбёрн (12 номинаций на премию «Оскар», 4 победы),  в 1940-х и 1950-х годах она играла сильных и смелых женщин.

- Группа аниматоров специально отправилась в  Непал, чтобы воссоздать реальную красоту Гималаев. Но как только они вернулись из поездки, там произошло страшное землетрясение, которое уничтожило огромные территории.

- С доскональной точностью в мультфильме воссоздан район Старый Квебек 1956 года, которому ЮНЕСКО присвоил звание – сокровище мирового наследия.

Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование снежного человека Йети.
Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в самое сердце Гималаев и найти его!

 

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 августа 2018
Премьера онлайн 8 ноября 2018
Премьера в мире 5 октября 2017
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Пьер Греко
Пьер Греко
Все актеры и съемочная группа
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В поисках Йети смотреть онлайн

В поисках Йети
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Как-то не особо этим летом балуют зрителей мультфильмами, поэтому каждому из них уделяется особое внимание. Требуется от них немного – надо быть смешными, захватывающими и чтобы в зале никто не скучал. У третьей части «Монстров на каникулах» это получилось идеально, теперь очередь подошла к проекту «В поисках йети» - нестудийной анимации, которая попытается вернуть публике веру в чудеса, настоящие приключения и напомнит про дух озорства. Кадр из мультфильма…
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