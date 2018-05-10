Истерия, 2017

Дэннис Илиадис, известный по фильмам «Последний дом слева» и «+1», снял триллер по сценарию Адама Аллеки. Главные роли в фильме исполнили Тофер Грейс («Красота внутри»,«Шоу 70-х»), Патришия Кларксон («Догвилль»,«Один день») и Дженезис Родригез («На грани»,«Побеждая время»).
Молодой мужчина покидает психиатрическую лечебницу и возвращается в дом родителей, который достался ему по наследству. В доме царит жуткая атмосфера и происходят пугающие вещи. Герою необходимо разобраться, что это - новые симптомы или объективная реальность.
- Фильм снят режиссёром Деннисом Илиадисом («Последний дом слева», «+1») по сценарию Адама Аллекоя («Мобильник», «Тупик»)
- В качестве продюсеров хоррора значатся Леонардо ДиКаприо и Джейсон Блум
Бывший пациент клиники для душевнобольных возвращается в роскошный особняк, доставшийся ему после смерти родителей. В этом доме прошло все его детство, и с ним связано много ярких воспоминаний. Но со временем в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Или это все - в его голове?