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Истерия Истерия
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Delirium

Истерия, 2017

2017 / США
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Главный герой, пациент психиатрической клиники, переезжает в таинственный особняк своих родителей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэннис Илиадис, известный по фильмам «Последний дом слева» и «+1», снял триллер по сценарию Адама Аллеки. Главные роли в фильме исполнили Тофер Грейс («Красота внутри»,«Шоу 70-х»), Патришия Кларксон («Догвилль»,«Один день») и Дженезис Родригез («На грани»,«Побеждая время»).
 
Молодой мужчина покидает психиатрическую лечебницу и возвращается в дом родителей, который достался ему по наследству. В доме царит жуткая атмосфера и происходят пугающие вещи. Герою необходимо разобраться, что это - новые симптомы или объективная реальность. 

- Фильм снят режиссёром Деннисом Илиадисом («Последний дом слева», «+1») по сценарию Адама Аллекоя («Мобильник», «Тупик»)

- В качестве продюсеров хоррора значатся Леонардо ДиКаприо и Джейсон Блум

Бывший пациент клиники для душевнобольных возвращается в роскошный особняк, доставшийся ему после смерти родителей. В этом доме прошло все его детство, и с ним связано много ярких воспоминаний.  Но со временем в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Или это все - в его голове?

6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 мая 2018
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Дэннис Илиадис
Дэннис Илиадис
В ролях
Тофер Грейс
Тофер Грейс
Дженезис Родригез
Дженезис Родригез
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Каллэн Мулвей
Каллэн Мулвей
Робин Томас
Робин Томас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Истерия 4 постера
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Истерия
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Том провёл большую часть своей жизни в психиатрической лечебнице. Он мало знает о современном мире и совершенно не представляет, как можно жить одному. Но однажды доктор решает, что Том поправился, и отпускает его домой. Поскольку лечение было принудительным, герою назначают испытательный срок, за который он должен доказать, что добровольно подчиняется закону. Том месяц не может покидать фамильный дом: ему на ногу надевают электронный браслет, а ещё каждый день он должен отчитываться перед…
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Леха 26 мая 2018, 15:08
Очень хороший фильм, разворачивающий перед тобой действительно серьезную трагедию, сломавшую жизнь героя и настигающую его снова по ходу… Читать дальше…
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