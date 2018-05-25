Мир будущего, 2017

Режиссером и исполнителем главной роли фильма «Мир будущего» стал неутомимый Джеймс Франко. Вместе с ним режиссерское кресло делил Брюс Тьерри Чунг, который ранее уже работал с Франко. В главных ролях, помимо Джеймса, можно увидеть Миллу Йовович («Пятый элемент», «Обитель зла»), Люси Лью («Убить Билла», «Ангелы Чарли») и Маргариту Левиеву (сериал «Месть», «Красавчик»).
Сюжет постапокалиптического фильма «Мир будущего» расскажет о фантастическом мире в духе «Безумного Макса», где главный герой отправляется в опасное путешествие, чтобы раздобыть нужное лекарство для больной матери.
- Брюс Тьерри Чунг снимал и режиссировал передачу "Снимаем сцену с Джеймсом Франко"
Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире, вынужден отправиться в рискованное путешествие, чтобы отыскать лекарство для больной матери. Твердой уверенности, что это лекарство существует, у него нет, зато есть преданный телохранитель и непрерывная опасность в лице величественного вояки, натравливающего на героя робота-киллера.