Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мир будущего Мир будущего
Киноафиша Фильмы Мир будущего
Future World

Мир будущего, 2017

2017 / США
4.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.2
Написать отзыв
Сюжет постапокалиптического фильма «Мир будущего» расскажет о фантастическом мире в духе «Безумного Макса», где главный герой отправляется в опасное путешествие, чтобы раздобыть нужное лекарство для больной матери.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером и исполнителем главной роли фильма «Мир будущего» стал неутомимый Джеймс Франко. Вместе с ним режиссерское кресло делил Брюс Тьерри Чунг, который ранее уже работал с Франко. В главных ролях, помимо Джеймса, можно увидеть Миллу Йовович («Пятый элемент», «Обитель зла»), Люси Лью («Убить Билла», «Ангелы Чарли») и Маргариту Левиеву (сериал «Месть», «Красавчик»).

Сюжет постапокалиптического фильма «Мир будущего» расскажет о фантастическом мире в духе «Безумного Макса», где главный герой отправляется в опасное путешествие, чтобы раздобыть нужное лекарство для больной матери.

- Брюс Тьерри Чунг снимал и режиссировал передачу "Снимаем сцену с Джеймсом Франко"

Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире, вынужден отправиться в рискованное путешествие, чтобы отыскать лекарство для больной матери. Твердой уверенности, что это лекарство существует, у него нет, зато есть преданный телохранитель и непрерывная опасность в лице величественного вояки, натравливающего на героя робота-киллера.

4.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 июня 2018
Премьера онлайн 6 февраля 2021
Премьера в мире 25 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Джеймс Франко
Джеймс Франко
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Милла Йовович
Милла Йовович
Люси Лью
Люси Лью
Маргарита Левиева
Маргарита Левиева
Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости (2015)
7.902439
Обитель зла
Обитель зла (2002)
7.827586
Безумный Макс
Безумный Макс (1979)
6.928571
Постер фильма Мир будущего 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мир будущего смотреть онлайн

Мир будущего
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Безумный Макс: Дорога ярости
 
Обитель зла
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
После глобальной войны между людьми, в которой участвовали и андроиды, а также эпидемии, убившей значительную часть человечества, мир погрузился в хаос и разруху. Люди живут племенами и кланами, а по пустыням носятся злобные мародёры. В оазисе, где ещё осталась вода и растительность, Королева тоже заразилась смертельным вирусом. Но в их народе ходят легенды о почти райском месте, где можно достать лекарство. Принц с двумя друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою мать. Но…
Читать
krasav4ik0072009 16 июня 2018, 15:17
ушли не посмотрев и половины фильма 🤨
Отзывы Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Мир будущего
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши