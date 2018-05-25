Мир будущего, 2017

Режиссером и исполнителем главной роли фильма «Мир будущего» стал неутомимый Джеймс Франко. Вместе с ним режиссерское кресло делил Брюс Тьерри Чунг, который ранее уже работал с Франко. В главных ролях, помимо Джеймса, можно увидеть Миллу Йовович («Пятый элемент», «Обитель зла»), Люси Лью («Убить Билла», «Ангелы Чарли») и Маргариту Левиеву (сериал «Месть», «Красавчик»).

Сюжет постапокалиптического фильма «Мир будущего» расскажет о фантастическом мире в духе «Безумного Макса», где главный герой отправляется в опасное путешествие, чтобы раздобыть нужное лекарство для больной матери.