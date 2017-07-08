Мэри и ведьмин цветок, 2017

Чудесная сказка от режиссера Хиромаса Ёнэбаяси, известного по своим проектам «Ариэтти из страны лилипутов» и «Воспоминания о Марни», рассказывает о вечной борьбе добра и зла, важности дружбы и о том, что мечты иногда сбываются, даже если они очень нереальные.
Казалось бы, что может быть интересного в каникулах в глухой деревне? Юная Мэри уже сильно заскучала, когда на последней неделе лета произошло важное событие - девочка находит дивный цветок, который переносит ее в зачарованное царство. Магический мир нуждается в спасении, и Мэри готова бороться за него вместе с соседским мальчишкой, черным котом и волшебной метлой.
- Мультфильм снят по мотивам романа Мэри Стюарт «Маленькая метла» (1971).
- Режиссёр мультфильма «Мэри и ведьмин цветок» Хиромаса Ёнэбаяси — верный ученик легендарного Хаяо Миядзаки, его последователь — долгое время работал в знаменитой студии Ghibli, участвовал в создании самых важных сцен в оскароносном фильме «Унесённые призраками», был ключевым аниматором в «Ходячем замке».
- После закрытия анимационного отдела в Ghibli Хиромаса Ёнэбаяси решил продолжать традиции великого мастера и основал вместе с продюсером Ёсиаки Нисимура собственную студию «Понок».
- «Мэри и ведьмин цветок» — первая полнометражная работа студии «Понок».
- «Мэри и ведьмин цветок» — третья режиссёрская работой Хиромаса Ёнэбаяси. Предыдущий его фильм «Воспоминания Марни», созданный ещё в Ghibli, был в 2016 году номинирован на премию «Оскар».
Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в последнюю неделю лета всё внезапно меняется. Нечаянная находка — дивный цветок — уносит Мэри в далёкое зачарованное царство, в мир, полный невероятных приключений и завораживающих чудес. Но этому миру грозит опасность! Вместе с чёрным котом, соседским мальчиком-забиякой и маленькой волшебной метлой ей предстоит пройти через рискованные испытания, спасти жителей сказочной страны, узнать, что такое настоящая дружба и понять: мечты — даже самые необыкновенные — иногда сбываются!