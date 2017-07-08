Мэри и ведьмин цветок, 2017

- Мультфильм снят по мотивам романа Мэри Стюарт «Маленькая метла» (1971).

- Режиссёр мультфильма «Мэри и ведьмин цветок» Хиромаса Ёнэбаяси — верный ученик легендарного Хаяо Миядзаки, его последователь — долгое время работал в знаменитой студии Ghibli, участвовал в создании самых важных сцен в оскароносном фильме «Унесённые призраками», был ключевым аниматором в «Ходячем замке».

- После закрытия анимационного отдела в Ghibli Хиромаса Ёнэбаяси решил продолжать традиции великого мастера и основал вместе с продюсером Ёсиаки Нисимура собственную студию «Понок».

- «Мэри и ведьмин цветок» — первая полнометражная работа студии «Понок».

- «Мэри и ведьмин цветок» — третья режиссёрская работой Хиромаса Ёнэбаяси. Предыдущий его фильм «Воспоминания Марни», созданный ещё в Ghibli, был в 2016 году номинирован на премию «Оскар».