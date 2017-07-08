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Мэри и ведьмин цветок Мэри и ведьмин цветок
Киноафиша Фильмы Мэри и ведьмин цветок
Meari to majo no hana / Mary and the Witch's Flower

Мэри и ведьмин цветок, 2017

2017 / Япония
7.7 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Дивный цветок уносит Мэри в далёкое зачарованное царство
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чудесная сказка от режиссера Хиромаса Ёнэбаяси, известного по своим проектам «Ариэтти из страны лилипутов» и «Воспоминания о Марни», рассказывает о вечной борьбе добра и зла, важности дружбы и о том, что мечты иногда сбываются, даже если они очень нереальные. 
 
Казалось бы, что может быть интересного в каникулах в глухой деревне? Юная Мэри уже сильно заскучала, когда на последней неделе лета произошло важное событие - девочка находит дивный цветок, который переносит ее в зачарованное царство. Магический мир нуждается в спасении, и Мэри готова бороться за него вместе с соседским мальчишкой, черным котом и волшебной метлой. 

- Мультфильм снят по мотивам романа Мэри Стюарт «Маленькая метла» (1971).

- Режиссёр мультфильма «Мэри и ведьмин цветок» Хиромаса Ёнэбаяси — верный ученик легендарного Хаяо Миядзаки, его последователь — долгое время работал в знаменитой студии Ghibli, участвовал в создании самых важных сцен в оскароносном фильме «Унесённые призраками», был ключевым аниматором в «Ходячем замке».

- После закрытия анимационного отдела в Ghibli Хиромаса Ёнэбаяси решил продолжать традиции великого мастера и основал вместе с продюсером Ёсиаки Нисимура собственную студию «Понок».

- «Мэри и ведьмин цветок» — первая полнометражная работа студии «Понок».

- «Мэри и ведьмин цветок» — третья режиссёрская работой Хиромаса Ёнэбаяси. Предыдущий его фильм «Воспоминания Марни», созданный ещё в Ghibli, был в 2016 году номинирован на премию «Оскар».

Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в последнюю неделю лета всё внезапно меняется. Нечаянная находка — дивный цветок — уносит Мэри в далёкое зачарованное царство, в мир, полный невероятных приключений и завораживающих чудес. Но этому миру грозит опасность! Вместе с чёрным котом, соседским мальчиком-забиякой и маленькой волшебной метлой ей предстоит пройти через рискованные испытания, спасти жителей сказочной страны, узнать, что такое настоящая дружба и понять: мечты — даже самые необыкновенные — иногда сбываются!

 

7.7 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 марта 2018
Премьера в мире 8 июля 2017
Возраст 6+
Прокатчик МВК
Режиссер
Хиромаса Ёнэбаяси
Хиромаса Ёнэбаяси
В ролях
Хана Сугисаки
Хана Сугисаки
Рюносукэ Камики
Рюносукэ Камики
Юки Амами
Юки Амами
Фумие Кохината
Фумие Кохината
Хикари Мицусима
Хикари Мицусима
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Мэри и ведьмин цветок 4 постера
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Наша рецензия
Когнитивный диссонанс - так в психологии называется состояние, в которое способен повергнуть зрителя мультфильм «Мэри и ведьмин цветок». Сложно не запутаться, когда с экрана девочка с характерной для японской анимации мимикой и внешностью кричит «Меня зовут Мэри Смит!». Поэтому перед началом просмотра нужно настроиться, что перед вами развернётся во всех смыслах необычная сказка, а все приземлённые представления об аниме усадить на ближайшую метлу и отправить за три…
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Зинаида Кончакова 22 февраля 2018, 15:29
Быстрее бы
Irina Rudenko 28 февраля 2018, 17:43
очень жду, спасибо, Променад, за возможность
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В кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга» состоится премьера мультфильма «Мэри и ведьмин цветок» В российский прокат анимационная лента «Мэри и ведьмин цветок» выходит с 1 марта 2018 года. Но у зрителей кинотеатра СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга» есть возможность увидеть
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28 февраля 2018 01:39
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