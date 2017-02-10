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Две матери, две дочери Две матери, две дочери
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Две матери, две дочери, 2017

2017 / Люксембург / Бельгия / Франция
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Сложные отношения матери со своей дочерью
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Две матери, две дочери» сняла Лаура Шредер, до этого отметившаяся лишь картиной «Сокровища рыцарей: Тайна Милюзины» в 2012 году. В ее новой картины сыграли Лолта Шамма («Женское дело»), Темис Повель («Французская сюита») и любимица публики Изабель Юппер, которая за последние несколько лет вновь стала мировой звездой.

Фильм «Две матери, две дочери» расскажет о женщине по имени Кэтрин, которая пытается восстановить отношения с дочерью Альбой после 10-летнего перерыва. Все это время девочка была под присмотров строгой бабушки, и теперь Альбе трудно привыкнуть к своей матери. Чтобы как-то растопить лед между ними, Кэтрин забирает дочь и увозит ту в домик за городом, где попробует создать стать настоящей матерью. 

- Лолита Шамма, родная дочь Изабель Юппер, играет в фильме дочь героини Юппер

- Фильм выдвинут на соискание премии Оскар 2017 от Люксембурга

- Лаура Шредер не только стала режиссером, но и сценаристом фильма

После 10 летнего отсутствия Кэтрин возвращается в Люксембург, чтобы восстановить отношения с дочерью подростком Альбой, которая все это время росла под присмотром властной бабушки Элизабет. Девочка принимает мать настороженно и та решается на отчаянный шаг – похищает дочь и увозит ее на cевер, в домик на озере.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 марта 2018
Премьера в мире 10 февраля 2017
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Лаура Шредер
Лаура Шредер
В ролях
Лолита Шамма
Лолита Шамма
Темис Повель
Темис Повель
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Эльза Хубен
Марья-Леена Юнкер
Марья-Леена Юнкер
Все актеры и съемочная группа
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Две матери, две дочери смотреть онлайн

Две матери, две дочери
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Десять лет воспитанием Альбы (Темис Повель) занималась ее бабушка по материнский линии Элизабет (Изабель Юппер). Но однажды в жизни девочки вновь появляется ее мать Кэтрин (Лолита Шамма) и изо всех сил пытается наладить отношения с дочерью, о которой она практически ничего не знает. Кэтрин уговаривает Элизабет отпустить Альбу с ней на пару часов погулять в парк. Потом она просит свою мать еще о нескольких часах, чтобы сводить дочь в кино после прогулки. В кинотеатр они, правда, не поехали.…
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На Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Две матери, две дочери» 8 апреля на Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Две матери, две дочери». Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в 2017 году. Главные роли в фильме
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2 апреля 2018 17:40
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