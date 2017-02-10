Две матери, две дочери, 2017

Фильм «Две матери, две дочери» сняла Лаура Шредер, до этого отметившаяся лишь картиной «Сокровища рыцарей: Тайна Милюзины» в 2012 году. В ее новой картины сыграли Лолта Шамма («Женское дело»), Темис Повель («Французская сюита») и любимица публики Изабель Юппер, которая за последние несколько лет вновь стала мировой звездой.

Фильм «Две матери, две дочери» расскажет о женщине по имени Кэтрин, которая пытается восстановить отношения с дочерью Альбой после 10-летнего перерыва. Все это время девочка была под присмотров строгой бабушки, и теперь Альбе трудно привыкнуть к своей матери. Чтобы как-то растопить лед между ними, Кэтрин забирает дочь и увозит ту в домик за городом, где попробует создать стать настоящей матерью.