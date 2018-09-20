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Лондонские поля, 2017

2017 / США
5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Экранизация романа Мартина Эмиса с Джонни Деппом и Эмбер Херд в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дебютный проект Мэтью Каллена выглядит очень амбициозным, достаточно посмотреть на состав участников. В фильме сыграли роковая красотка Эмбер Херд («Девушка из Дании», «Семейка Джонсов»), бессменный капитан и просто один из самых пластичных актеров современности Джонни Депп («Алиса в Стране Чудес», «Чарли и шоколадная фабрика»), звезда сериалов Джейми Александр («Кости», «На грани»), загадочный красавчик Тео Джеймс («Дивергент», «Везунчик»), безумно милый Джим Стерджесс («Облачный атлас», «Один день»), лучший плохой Санта на свете Билли Боб Торнтон («Фарго», «Судья»), девушка с выразительными бровями Кара Делевинь («Валериан и город тысячи планет», «Отряд самоубийц»), Джейсон Айзекс («Патриот», «Сладкий ноябрь») и другие. 

Фильм рассказывает нам историю, которая, конечно, происходит в Лондоне. За столиком в баре скучает в поисках вдохновения публицист Самсон, разглядывая окружающих в поисках того, кто снова вернет ему желание писать. Взгляд мужчины останавливается на очень красивой девушке Николе - собственно, взгляд всех в этом баре прикован именно к ней. Дама, в свою очередь, томится ожиданием скорой смерти, которую ей подсказал врожденный дар ясновидения. Чтобы скрасить свои последние дни, она начинает головокружительный роман, причем сразу с тремя кавалерами. Самсон наблюдает за всеми приключениями девушки, черпая в ее любовных интригах вдохновение для своего нового романа. Но события все обостряются, и писатель уже должен выбирать - остаться наблюдателем или все-таки вмешаться в события и спасти заигравшуюся девушку. 

- Фильм основан на одноимённом романе Мартина Эмиса

- На режиссерское кресло претендовали  Майкл Уинтерботтом, Шекхар Капур и Дэвид Маккензи

- В 2001 году идеей экранизации романа занялся Дэвид Кроненберг, успевший также написать часть сценария. Но ради съёмок фильма «Порок на экспорт» он покинул проект. 

Никола Сикс - роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей…

5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 сентября 2018
Премьера в мире 20 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Мэтью Каллен
Мэтью Каллен
В ролях
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Джейми Александр
Джейми Александр
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
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Постер фильма Лондонские поля 3 постера
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Наша рецензия
Немолодой писатель Самсон (Сэм) Янг (Билли Боб Торнтон) приезжает в поглощённый кризисом и уличными столкновениями Лондон. В первый же день он знакомится с роковой красоткой Николой Сикс (Эмбер Хёрд), у которой есть необычный дар — она предвидит человеческую смерть. И она уже знает, как умрёт сама: её убъёт один из посетителей местного бара, в который она впервые зашла. Помимо Сэма там проводят время местный барыга и игрок в дартс Кит (Джим Стёрджесс) и богатый аристократ Гай (Тео…
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alekcandr22 27 сентября 2018, 10:05
Бред сивой кобылы, с самого начала стало ясно что писатель ее и грохнет. Хотя вся интрига фильма в этом и была. Все остальное лишь приложение к этому. Не советую!
mariaygerasimova 25 сентября 2018, 15:19
Это неординарный фильм. Не для всех. Кое-что было интересно. Но в целом такие фильмы хороши под настроение. Фильм Глючный. Как картины экспрессионизма.
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Худшие фильмы 2018 года по версии кинокритиков Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список картин, получивших самые низкие оценки критиков. 
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28 декабря 2018 00:45
Исторический антирекорд: Новый фильм Эмбер Хёрд «Лондонские поля» показал худший результат в прокате Казалось бы, если не везет в любви, то непременно должно повезти в карьере. Но только не для Эмбер Хёрд. После череды неудачных отношений (сначала короткий и скандальный брак с Джонни Деппом, а затем
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30 октября 2018 14:16
Эмбер Херд в трейлере детектива «Лондонские поля» Вышел дублированный трейлер остросюжетного детектива «Лондонские поля». В роли роковой обольстительницы предстала Эмбер Херд, поклонников ее героини сыграли Билли Боб Торнтон, Тео
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26 июля 2018 16:07
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