Лондонские поля, 2017

Дебютный проект Мэтью Каллена выглядит очень амбициозным, достаточно посмотреть на состав участников. В фильме сыграли роковая красотка Эмбер Херд («Девушка из Дании», «Семейка Джонсов»), бессменный капитан и просто один из самых пластичных актеров современности Джонни Депп («Алиса в Стране Чудес», «Чарли и шоколадная фабрика»), звезда сериалов Джейми Александр («Кости», «На грани»), загадочный красавчик Тео Джеймс («Дивергент», «Везунчик»), безумно милый Джим Стерджесс («Облачный атлас», «Один день»), лучший плохой Санта на свете Билли Боб Торнтон («Фарго», «Судья»), девушка с выразительными бровями Кара Делевинь («Валериан и город тысячи планет», «Отряд самоубийц»), Джейсон Айзекс («Патриот», «Сладкий ноябрь») и другие.

Фильм рассказывает нам историю, которая, конечно, происходит в Лондоне. За столиком в баре скучает в поисках вдохновения публицист Самсон, разглядывая окружающих в поисках того, кто снова вернет ему желание писать. Взгляд мужчины останавливается на очень красивой девушке Николе - собственно, взгляд всех в этом баре прикован именно к ней. Дама, в свою очередь, томится ожиданием скорой смерти, которую ей подсказал врожденный дар ясновидения. Чтобы скрасить свои последние дни, она начинает головокружительный роман, причем сразу с тремя кавалерами. Самсон наблюдает за всеми приключениями девушки, черпая в ее любовных интригах вдохновение для своего нового романа. Но события все обостряются, и писатель уже должен выбирать - остаться наблюдателем или все-таки вмешаться в события и спасти заигравшуюся девушку.