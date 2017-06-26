Карп отмороженный, 2017

«Карп отмороженный» - это новый фильм известного отечетственного режиссёра Владимира Котта («День до», «На дне»). В его картине снялись такие актёры, как Марина Неёлова («Монолог», «Осенний марафон»), Алиса Фрейндлих («Служебный роман», «Сталкер»), Евгений Миронов («Время первых», «Синдром Петрушки»), Сергей Пускепалис («Ледокол», «Как я провёл этим летом»), Александр Баширов («Асса») и другие.
Сюжет фильма «Карп отмороженный» вращается вокруг пожилой женщины Елены Михайловны. Её жизнь течёт своим чередом до тех пор, пока она не узнаёт, что смертельно больна. Она решает рассказать эту новость своему сыну, который живёт в Москве и которого она не видела на протяжении пяти лет. Однако это дело постоянно откладывается, и единственным утешением героини становится карп, живущий у неё в квартире.
Трогательная трагикомедия о стареющих родителях и вечно занятых детях с участием звезд российского кино: Алисы Фрейндлих, Евгения Миронова и Марины Нееловой.
Живущая в Подмосковье пенсионерка Елена Михайловна узнает от врача неутешительный диагноз о том, что ее сердце в любой момент может остановиться. Слова доктора почти сразу подтверждаются — вечером женщина теряет дома сознание и ночь проводит в больнице. От врачей о состоянии мамы узнает ее сын, живущий в Москве успешный бизнес-коуч Олег. Раздраженный навалившимися проблемами, Олег навещает маму, у которой не был несколько лет, но вскоре уезжает обратно — дела.
Елена Михайловна понимает, что, в случае чего, заняться ее похоронами будет некому: муж давно умер, сын сильно занят, а подруги — такие же старушки. И она решает организовать всё сама: собрать нужные документы, купить гроб и продукты на поминки, словом, полностью подготовиться к отходу в мир иной. Это оказывается непросто, но, к счастью, Елена Михайловна — бывшая учительница, и практически везде есть ее ученики, готовые прийти на помощь.
«Карп» стал продюсерским дебютом в кино для внука Алисы Фрейндлих, Никиты Владимирова
Во время съемок карп привык к Марине Нееловой и подплывал, когда она подходила к корыту, где его содержали. В последний съемочный день Неелова сидела на стуле рядом с корытом, где плавал карп, и ждала свою сцену, карп выпрыгнул из корыта ей на колени
Фильм награжден призом зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале.
За роль Людмилы Борисовны Алиса Фрейндлих получила премию “Золотой орел” в номинации “Лучшая женская роль второго плана”.
Во время съемки сцены купания в реке Евгений Миронов отказался от дублера и купался сам. Температура воды составляла 8 градусов, температура воздуха 0 градусов. Сцена была снята с одного дубля.
Чтобы приступить к съемкам, продюсер Никита Владимиров заложил свою квартиру. Ему не удалось получить финансовую поддержку от государства: в Министерстве Культуры проекту отказали дважды, в Фонде Кино — один раз. Графики артистов и необходимость показать в кадре осень не позволяли откладывать запуск.
Фильм основан на одноименной киноповести Андрея Таратухина.
В сцене, когда главная героиня проверяет отложенные деньги, на банкнотах можно заметить надпись “Билет банка приколов”.
Разваливающийся дом, в котором живет главная героиня — реальный дом в рабочем поселке Сясьстрой, который создатели нашли в 150 км от Санкт-Петербурга.
Съемочный период продлился около года.
Ранее Алиса Фрейндлих и Марина Неелова уже работали вместе: в театре “Современник” они играли в пьесе “Вишневый сад”. С Евгением Мироновым Фрейндлих снималась в картине “На верхней Масловке”.
Изначально Евгений Миронов хотел лишь помочь создателям фильма в осуществлении проекта, но после прочтения сценария принял решение сыграть роль.
Для обсуждения участия в проекте Алисы Фрейндлих режиссеру Владимиру Котту пришлось приехать к актрисе домой. Первым делом она предложила режиссеру закурить.
Бюджет фильма составил 61 миллион рублей.
Марина Неелова согласилась принять участие в фильме на следующий же день после предложения.
По словам режиссера Владимира Котта, он размышлял над тем, чтобы заменить карпа на щуку. Но поскольку щука в России ассоциируется со сказочным персонажем, а фильм рассказывает максимально реалистичную историю, он отказался от этой идеи.
По словам создателей, играя своего персонажа, Алиса Фрейндлих с большим удовольствием сквернословила в кадре.
Елена Михайловна скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.
Карп отмороженный
Российское кино как горы, женщина и американские… Читать дальше…
Боже, как хорошо, что ОНИ догадались не назвать главную героиню Еленой Сергеевной. Назвали Еленой Михайловной. Или… Читать дальше…