Карп отмороженный, 2017

«Карп отмороженный» - это новый фильм известного отечетственного режиссёра Владимира Котта («День до», «На дне»). В его картине снялись такие актёры, как Марина Неёлова («Монолог», «Осенний марафон»), Алиса Фрейндлих («Служебный роман», «Сталкер»), Евгений Миронов («Время первых», «Синдром Петрушки»), Сергей Пускепалис («Ледокол», «Как я провёл этим летом»), Александр Баширов («Асса») и другие.

Сюжет фильма «Карп отмороженный» вращается вокруг пожилой женщины Елены Михайловны. Её жизнь течёт своим чередом до тех пор, пока она не узнаёт, что смертельно больна. Она решает рассказать эту новость своему сыну, который живёт в Москве и которого она не видела на протяжении пяти лет. Однако это дело постоянно откладывается, и единственным утешением героини становится карп, живущий у неё в квартире.

Трогательная трагикомедия о стареющих родителях и вечно занятых детях с участием звезд российского кино: Алисы Фрейндлих, Евгения Миронова и Марины Нееловой.

Живущая в Подмосковье пенсионерка Елена Михайловна узнает от врача неутешительный диагноз о том, что ее сердце в любой момент может остановиться. Слова доктора почти сразу подтверждаются — вечером женщина теряет дома сознание и ночь проводит в больнице. От врачей о состоянии мамы узнает ее сын, живущий в Москве успешный бизнес-коуч Олег. Раздраженный навалившимися проблемами, Олег навещает маму, у которой не был несколько лет, но вскоре уезжает обратно — дела.

Елена Михайловна понимает, что, в случае чего, заняться ее похоронами будет некому: муж давно умер, сын сильно занят, а подруги — такие же старушки. И она решает организовать всё сама: собрать нужные документы, купить гроб и продукты на поминки, словом, полностью подготовиться к отходу в мир иной. Это оказывается непросто, но, к счастью, Елена Михайловна — бывшая учительница, и практически везде есть ее ученики, готовые прийти на помощь.