Можно только представить, 2018

Драму «Можно только представить» сняли братья Эндрю и Джон Ервин («Вудлок», «Ночь отдыха для мам», «Дитя октября»). В ролях можно увидеть Дэнниса Куэйда («Особые отношения», «Собачья жизнь»), Броди Роуза («Одаренная»), Клорис Личмен («Последний киносеанс») и др.
Фильм «Можно только представить» расскажет о создании хита I Can Only Imagine группы MercyMe. Мы увидим отрывок из жизни лидера группы Барта Милларда, и что именно повлияло на него, чтобы он написал свою самую известную песню.
- I Can Only Imagine - самая известная песня христианской группы MercyMe
- Барт Миллард является бессменным вокалистом группы с 1994 года
История рождения знаменитой одноименной песни группы «MercyMe». Лидер группы посвятил эту песню - о вере, любви и прощении – своему отцу, не подозревая, что скоро она облетит весь мир, станет платиновым хитом, а главное - подарит надежду миллионам людей.