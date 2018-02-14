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I Can Only Imagine

Можно только представить, 2018

2018 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драму «Можно только представить» сняли братья Эндрю и Джон Ервин («Вудлок», «Ночь отдыха для мам», «Дитя октября»). В ролях можно увидеть Дэнниса Куэйда («Особые отношения», «Собачья жизнь»), Броди Роуза («Одаренная»), Клорис Личмен («Последний киносеанс») и др.

Фильм «Можно только представить» расскажет о создании хита I Can Only Imagine группы MercyMe. Мы увидим отрывок из жизни лидера группы Барта Милларда, и что именно повлияло на него, чтобы он написал свою самую известную песню.

- I Can Only Imagine - самая известная песня христианской группы MercyMe

- Барт Миллард является бессменным вокалистом группы с 1994 года

История рождения знаменитой одноименной песни группы «MercyMe». Лидер группы посвятил эту песню - о вере, любви и прощении – своему отцу, не подозревая, что скоро она облетит весь мир, станет платиновым хитом, а главное - подарит надежду миллионам людей.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 марта 2018
Премьера онлайн 5 июня 2018
Премьера в мире 14 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Эндрю Эрвин
Эндрю Эрвин
В ролях
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Броди Роуз
Броди Роуз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Можно только представить 3 постера
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Можно только представить
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Мальчик Барт Миллард живет в семье, где отец поколачивает мать. Поэтому все, что у него есть, – это музыка и мечты, и за это ему достается от отца, который считает, что все, что нельзя трансформировать в деньги, лишь отвлекает сына от жизни. Когда маме надоедает так жить, она забирает ребенка и везет в лагерь, который устраивает местная церковь. Там Барт находит друзей, и они становятся неразлучными, как три мушкетера. Вернувшись из лагеря, мальчик узнает, что мама их бросила. И Барту…
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саундтрек фильма Можно только представить
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