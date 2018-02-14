Можно только представить, 2018

Драму «Можно только представить» сняли братья Эндрю и Джон Ервин («Вудлок», «Ночь отдыха для мам», «Дитя октября»). В ролях можно увидеть Дэнниса Куэйда («Особые отношения», «Собачья жизнь»), Броди Роуза («Одаренная»), Клорис Личмен («Последний киносеанс») и др.

Фильм «Можно только представить» расскажет о создании хита I Can Only Imagine группы MercyMe. Мы увидим отрывок из жизни лидера группы Барта Милларда, и что именно повлияло на него, чтобы он написал свою самую известную песню.