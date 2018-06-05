Два билета домой, 2018

Дмитрий Месхиев («Качели», «Американка») неизменно балует свого зрителя качественными фильмами. В данном случае ему помогли отличные российские актеры — Мария Скуратова («Троцкий», «Высокие ставки»), Сергей Гармаш («12», «Воспитание жестокости у женщин и собак»), Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Как Витька Чесок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Наталья Суркова («Дурак», «Мастер и Маргарита»), Ирина Рахманова («9 рота», «Питер FM») и Ирина Розанова («Слуга», «Интердевочка»).

Драма закручивается вокруг Любы Васнецовой, которая пока живет в интернате, но мечтает, что уже скоро покинет его стены и непременно станет стюардессой. Люба — круглая сирота, поддержки ей ждать не откуда, но она готова пробовать свои силы в большом городе. Но в день ее выпусконого все меняется — Люба узнает, что у нее есть отец. Девушка взволнована и загорается желанием найти единственного родственника.