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Два билета домой Два билета домой
Киноафиша Фильмы Два билета домой

Два билета домой, 2018

2018 / Россия
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Фильм с Сергеем Гармашом про то, как девушка-сирота узнает, что у нее есть отец и пытается его найти
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дмитрий Месхиев («Качели», «Американка») неизменно балует свого зрителя качественными фильмами. В данном случае ему помогли отличные российские актеры — Мария Скуратова («Троцкий», «Высокие ставки»), Сергей Гармаш («12», «Воспитание жестокости у женщин и собак»), Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Как Витька Чесок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Наталья Суркова («Дурак», «Мастер и Маргарита»), Ирина Рахманова («9 рота», «Питер FM») и Ирина Розанова («Слуга», «Интердевочка»).

Драма закручивается вокруг Любы Васнецовой, которая пока живет в интернате, но мечтает, что уже скоро покинет его стены и непременно станет стюардессой. Люба — круглая сирота, поддержки ей ждать не откуда, но она готова пробовать свои силы в большом городе. Но в день ее выпусконого все меняется — Люба узнает, что у нее есть отец. Девушка взволнована и загорается желанием найти единственного родственника.

- Идея фильма принадлежит Сергею Гармашу, он же стал одним из сценаристов фильма

- Фильм «Два билета домой» попал в основной конкурс 29-ого Открытого российского кинофестиваля "КИНОТАВР".

Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным — после окончания интерната ей вручают ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного она узнает, что она не круглая сирота — ее отец жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера в мире 5 июня 2018
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Мария Скуратова
Мария Скуратова
Камиль Хардин
Камиль Хардин
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Наталья Суркова
Наталья Суркова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Два билета домой 2 постера
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Наша рецензия
Стрижка под пацана, взгляд ершистый, разговор грубый: Люба Васнецова – типичная детдомовка, каких много. Да и что с нее взять, когда ни мамки, ни папки. Впрочем, как выяснилось на выпускном, папка у Любы есть. Только он срок мотает на зоне (кстати, потому что зарезал Любину маму). В общем, решает Люба родителя навестить: а то пятнадцать лет не видались – нехорошо. А заодно и отомстить за все беды оптом: и за счастливое детство детдомовское, и за то, что материнской ласки ее лишил.…
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