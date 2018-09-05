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Тайна дома с часами Тайна дома с часами
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The House with a Clock in its Walls

Тайна дома с часами, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Мальчик-сирота попадает в таинственный дом своего дяди
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Причины посмотреть Факты О фильме

Элай Рот, известный своей работой над фильмами «Жажда Смерти» и «Грайндхаус», снял яркое, захватывающее и пугающее фэнтези. Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт («Талантливый мистер Рипли», «Елизавета»), Джек Блэк («Ледниковый период», «На грани»), Рене Голдсберри («Отжиг», «Хорошая жена») и Кайл МакЛоклен («Дюна», «Твин Пикс»). 

Осиротевший мальчик по имени Льюис перебирается к своему единственному родственнику - дяде Джонатану. И жизнь Льюиса меняется в корне - потому что его дядя и его сосед настоящие колдуны. Они творят чародейства и занимаются поисками спрятанных в доме часов, чье тиканье отсчитывает время до конца света. Теперь Льюису нужно постичь все загадки дома - хранителя времени и спасти мир от гибели. 

- Фильм основан на романе американского писателя Джона Беллэрса, опубликованного в 1973 году

- Роман уже экранизировали - в 70х была адаптация книги для телевидения

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди - это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.

7.3 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера онлайн 27 ноября 2018
Премьера в мире 5 сентября 2018
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Элай Рот
Элай Рот
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Джек Блэк
Джек Блэк
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Коллин Кэмп
Коллин Кэмп
Рене Голдсберри
Рене Голдсберри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тайна дома с часами 4 постера
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Тайна дома с часами
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После гибели родителей десятилетний Льюис (Оуэн Ваккаро) переезжает к своему дяде Джонатану (Джек Блэк), который живёт в странном доме, набитом всевозможными часами. Там же постоянно гостит и близкая подруга дяди миссис Циммерман (Кейт Бланшетт), с которой тот всё время ругается. С первых же дней Льюис понимает, что с домом что-то не так, Джонатан ходит ночами, кресло двигается само собой, а витражи на окнах меняются. Мальчику предстоит узнать, что он попал в мир, наполненный волшебством,…
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Анна Кирсанова 29 сентября 2018, 12:55
Фильм неочень, сказка для детей с больной фантазией, там и мёртвых оживляют и всякие превращения, лев-клумба с крыльями всё время ходит не в лоток, а… Читать дальше…
mr-kuznetsova 29 сентября 2018, 17:48
полнейший бред!!! смотреть противно было! ужас...
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