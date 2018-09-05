Тайна дома с часами, 2018

Элай Рот, известный своей работой над фильмами «Жажда Смерти» и «Грайндхаус», снял яркое, захватывающее и пугающее фэнтези. Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт («Талантливый мистер Рипли», «Елизавета»), Джек Блэк («Ледниковый период», «На грани»), Рене Голдсберри («Отжиг», «Хорошая жена») и Кайл МакЛоклен («Дюна», «Твин Пикс»).

Осиротевший мальчик по имени Льюис перебирается к своему единственному родственнику - дяде Джонатану. И жизнь Льюиса меняется в корне - потому что его дядя и его сосед настоящие колдуны. Они творят чародейства и занимаются поисками спрятанных в доме часов, чье тиканье отсчитывает время до конца света. Теперь Льюису нужно постичь все загадки дома - хранителя времени и спасти мир от гибели.