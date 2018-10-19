Девушка, которая застряла в паутине, 2018

В 2011 году на экраны вышел ремейк шведского хита «Девушка с татуировкой дракона» от режиссёра Дэвида Финчера и в главных ролях с Руни Марой и Дэниэлом Крэйгом. Картина имела большой успех у зрителей и критиков, поэтому сиквел напрашивался сам собой. Однако в 2015 году было заявлено, что ни Финчер, ни исполнители главных ролей не вернутся в проект. Тогда было принято решение взять на должность постановщика продолжения под названием «Девушка, которая застряла в паутине» Федерико Альвареса, известного по триллеру «Не дыши». Также в проект были взяты актёры Клер Фой («Не в себе») и Сверрир Гуднассон («Борг/Макинрой»).

Картина «Девушка, которая застряла в паутине» является одновременно и сиквелом и перезапуском уже известной зрителю истории хакерши Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумквиста. Успешно справившись со своим первым расследованием, героям предстоит разгадать ещё одну не менее запутанную тайну. В этот раз они будут пытаться найти убийцу известного учёного, который занимался разработкой искусственного интеллекта.