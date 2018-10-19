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Девушка, которая застряла в паутине Девушка, которая застряла в паутине
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The Girl in the Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story

Девушка, которая застряла в паутине, 2018

2018 / США
6.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Девушка-хакер и журналист ввязываются в опасное расследование убийства
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В 2011 году на экраны вышел ремейк шведского хита «Девушка с татуировкой дракона» от режиссёра Дэвида Финчера и в главных ролях с Руни Марой и Дэниэлом Крэйгом. Картина имела большой успех у зрителей и критиков, поэтому сиквел напрашивался сам собой. Однако в 2015 году было заявлено, что ни Финчер, ни исполнители главных ролей не вернутся в проект. Тогда было принято решение взять на должность постановщика продолжения под названием «Девушка, которая застряла в паутине» Федерико Альвареса, известного по триллеру «Не дыши». Также в проект были взяты актёры Клер Фой («Не в себе») и Сверрир Гуднассон («Борг/Макинрой»). 

Картина «Девушка, которая застряла в паутине» является одновременно и сиквелом и перезапуском уже известной зрителю истории хакерши Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумквиста. Успешно справившись со своим первым расследованием, героям предстоит разгадать ещё одну не менее запутанную тайну. В этот раз они будут пытаться найти убийцу известного учёного, который занимался разработкой искусственного интеллекта.

- В отличие от фильма «Девушка с татуировкой дракона», которая была ремейком одноименного шведского фильма, проект «Девушка, которая застряла в паутине» будет оригинальным картиной по одноименной книге.

- На роль Лисбет Саландер рассматривались Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Фелисити Джонс и Алисия Викандер.

- Изначально Стиг Ларссон планировал выпустить 10 книг о приключениях Лисбет и Микаэля, однако после его смерти возникли проблемы с правом интеллектуальной собственности. В результате его семья наняла нового автора для продолжения истории.

 Продолжение детективной истории о девушке-хакере Лисбет Саландер и её друге журналисте Микаэле Блумквисте, которым предстоит заняться расследованием убийства знаменитого учёного в области искусственного интеллекта.

6.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера онлайн 17 января 2019
Премьера в мире 19 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Федерико Альварес
Федерико Альварес
В ролях
Клер Фой
Клер Фой
Сверрир Гуднасон
Сверрир Гуднасон
Сильвия Хукс
Сильвия Хукс
Клас Банг
Клас Банг
Камерон Бриттон
Камерон Бриттон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушка, которая застряла в паутине 6 постеров
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Девушка, которая застряла в паутине
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Наша рецензия
Чтобы владеть миром, армии сегодня не нужны. Нужен хороший компьютер, быстрый интернет и сообразительный хакер, способный устроить апокалипсис в любой отдельно взятой стране. И Лиз Саландер как раз из таких. Вот только апокалипсисы она не устраивает. Наоборот: она взламывает систему Агентства Национальной Безопасности США, дабы лишить их доступа к сверхсекретной программе, способной запустить в действие все ядерные ракеты одновременно. Правда, по ходу пьесы выясняется и еще кое-что: в этой же…
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Raminochka Zakirova 13 ноября 2018, 13:50
Классный фильм советую!👍
Андрей Артюшин 11 ноября 2018, 10:26
Фильм просто супер!:)
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44 голоса
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