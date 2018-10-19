Девушка, которая застряла в паутине, 2018

В 2011 году на экраны вышел ремейк шведского хита «Девушка с татуировкой дракона» от режиссёра Дэвида Финчера и в главных ролях с Руни Марой и Дэниэлом Крэйгом. Картина имела большой успех у зрителей и критиков, поэтому сиквел напрашивался сам собой. Однако в 2015 году было заявлено, что ни Финчер, ни исполнители главных ролей не вернутся в проект. Тогда было принято решение взять на должность постановщика продолжения под названием «Девушка, которая застряла в паутине» Федерико Альвареса, известного по триллеру «Не дыши». Также в проект были взяты актёры Клер Фой («Не в себе») и Сверрир Гуднассон («Борг/Макинрой»).
Картина «Девушка, которая застряла в паутине» является одновременно и сиквелом и перезапуском уже известной зрителю истории хакерши Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумквиста. Успешно справившись со своим первым расследованием, героям предстоит разгадать ещё одну не менее запутанную тайну. В этот раз они будут пытаться найти убийцу известного учёного, который занимался разработкой искусственного интеллекта.
- В отличие от фильма «Девушка с татуировкой дракона», которая была ремейком одноименного шведского фильма, проект «Девушка, которая застряла в паутине» будет оригинальным картиной по одноименной книге.
- На роль Лисбет Саландер рассматривались Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Фелисити Джонс и Алисия Викандер.
- Изначально Стиг Ларссон планировал выпустить 10 книг о приключениях Лисбет и Микаэля, однако после его смерти возникли проблемы с правом интеллектуальной собственности. В результате его семья наняла нового автора для продолжения истории.
Продолжение детективной истории о девушке-хакере Лисбет Саландер и её друге журналисте Микаэле Блумквисте, которым предстоит заняться расследованием убийства знаменитого учёного в области искусственного интеллекта.