Праздничный переполох, 2017

«Праздничный переполох» - это новый фильм известных французских режиссёров Оливье Накаша и Эрика Толедано, подаривших нам такие картины, как «1+1» и «Самба». В ленте задействованы небезызвестные актёры, среди которых Сюзанн Клеман («Мамочка», «И всё же Лоранс», «Я убил свою маму»), Жиль Лелуш («Маленькие секреты», «Неуловимый»), Кевин Азиз («Последний урок»), Венсан Макен («Друзья», «Новости с планеты Марс») и другие.

Фильм «Праздничный переполох» расскажет историю организатора свадеб Макса. В этот раз ему предстоит решить одну из самых сложных задач за всю историю его карьеры. Дело в том, что ему необходимо устроить свадьбу в замке XVIII века. Естественно, он один контролирует всё: фотографа, банкет, поваров, официантов и так далее. Но когда кажется, что ничего не может помешать идеальному торжеству, на голову Макса обрушиваются кошмарные проблемы.