Праздничный переполох, 2017

«Праздничный переполох» - это новый фильм известных французских режиссёров Оливье Накаша и Эрика Толедано, подаривших нам такие картины, как «1+1» и «Самба». В ленте задействованы небезызвестные актёры, среди которых Сюзанн Клеман («Мамочка», «И всё же Лоранс», «Я убил свою маму»), Жиль Лелуш («Маленькие секреты», «Неуловимый»), Кевин Азиз («Последний урок»), Венсан Макен («Друзья», «Новости с планеты Марс») и другие.
Фильм «Праздничный переполох» расскажет историю организатора свадеб Макса. В этот раз ему предстоит решить одну из самых сложных задач за всю историю его карьеры. Дело в том, что ему необходимо устроить свадьбу в замке XVIII века. Естественно, он один контролирует всё: фотографа, банкет, поваров, официантов и так далее. Но когда кажется, что ничего не может помешать идеальному торжеству, на голову Макса обрушиваются кошмарные проблемы.
- «Праздничный переполох» - это шестой совместный полнометржаный режиссёрский проект Оливье Накаша и Эрика Толедано
- Монтажёр Дориан Ригаль-Ансу работал с режиссёрами Оливье Накашем и Эриком Толедано над всеми их полнометражными картинами, включая «Так и живем»
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Макс, организатор мероприятий, должен провести свадьбу в замке 17 века. Под его контролем все - банкет, фотограф, повара и официанты, казалось бы, что может пойти не так? Но как известно, если что-то может случиться - оно обязательно случается.
Действие ускоряется к концу фильма и нужно ловить каждую реплику. Я смотрела… Читать дальше…