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Праздничный переполох Праздничный переполох
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Le sens de la fête

Праздничный переполох, 2017

2017 / Франция
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Организатор свадеб сталкивается с большими проблемами на одном из торжеств
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Праздничный переполох» - это новый фильм известных французских режиссёров Оливье Накаша  и Эрика Толедано, подаривших нам такие картины, как «1+1» и «Самба». В ленте задействованы небезызвестные актёры, среди которых Сюзанн Клеман («Мамочка», «И всё же Лоранс», «Я убил свою маму»), Жиль Лелуш («Маленькие секреты», «Неуловимый»), Кевин Азиз («Последний урок»), Венсан Макен («Друзья», «Новости с планеты Марс») и другие.

Фильм «Праздничный переполох» расскажет историю организатора свадеб Макса. В этот раз ему предстоит решить одну из самых сложных задач за всю историю его карьеры. Дело в том, что ему необходимо устроить свадьбу в замке XVIII века. Естественно, он один контролирует всё: фотографа, банкет, поваров, официантов и так далее. Но когда кажется, что ничего не может помешать идеальному торжеству, на голову Макса обрушиваются кошмарные проблемы.

- «Праздничный переполох» - это шестой совместный полнометржаный режиссёрский проект Оливье Накаша и Эрика Толедано

- Монтажёр Дориан Ригаль-Ансу работал с режиссёрами Оливье Накашем и Эриком Толедано над всеми их полнометражными картинами, включая «Так и живем»

- Оператор Дэвид Чизалет снимал фильм «Мустанг», который был номинирован на премию «Оскар»

- Фильм «Праздничный переполох» закрывал международный фестиваль в Торонто в 2017 году

- Режиссеры фильма Эрик Толедано и Оливье Накаш дружат с самого детства, это их шестой совместный фильм

Макс, организатор мероприятий, должен провести свадьбу в замке 17 века. Под его контролем все - банкет, фотограф, повара и официанты, казалось бы, что может пойти не так? Но как известно, если что-то может случиться - оно обязательно случается.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 января 2018
Премьера онлайн 7 июня 2018
Премьера в мире 5 июля 2017
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Оливье Накаш
Оливье Накаш
В ролях
Сюзанн Клеман
Сюзанн Клеман
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Жан-Поль Рув
Жан-Поль Рув
Жюдит Шемла
Жюдит Шемла
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Праздничный переполох 3 постера
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Праздничный переполох
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Наша рецензия
Макс (Жан-Пьер Бакри) далеко не юноша, усталость и пресыщенность жизнью дают о себе знать. Он занимается организацией торжеств и в один «прекрасный» момент срывается – молодая пара, пытающаяся хоть как-то сэкономить при организации свадьбы, вынуждена выслушивать его саркастические выпады, а за словом он явно в карман не лезет. После такого начала рабочего дня Макс едет в старинный дворец, где запланировано празднование свадьбы обеспеченного и чрезвычайно придирчивого клиента.…
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Elena Askerova 7 января 2018, 13:24
Замечательный фильм! Весь фильм пронизан тонким французским юмором.
Действие ускоряется к концу фильма и нужно ловить каждую реплику. Я смотрела… Читать дальше…
Дженни_Кодес 4 января 2018, 11:45
Просто надо понимать стилистику французского кино. И то, что этот фильм идёт даже в "Доме кино", говорит о том, что он рассчитан на зрителя… Читать дальше…
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24 октября 2018 12:23
«Киноафиша» провела предпремьерный показ фильма «Праздничный переполох» в Уфе 22 декабря в Уфе прошёл предпремьерный показ фильма «Праздничный переполох», организованный федеральным порталом «Киноафиша.инфо» совместно с кинокомпанией «Capella
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25 декабря 2017 17:30
В Екатеринбурге прошел предпоказ фильма «Праздничный переполох» 21 декабря в Екатеринбурге  прошёл предпремьерный показ фильма «Праздничный переполох», организованный федеральным порталом «Киноафиша.инфо» совместно с кинокомпанией
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22 декабря 2017 14:28
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