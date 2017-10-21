Белль и Себастьян: Друзья навек, 2017

Режиссер Кловис Корнийяк («Рыцари неба», «Змий») подхватил эстафету своих коллег и снял третью, закючительную часть приключений мальчика Себастиана и его верного друга — собаки по имени Белль. Главные роли в картине исполнили Феликс Боссюэ («Шоколад», «Мой король») , Кловис Корнийяк («Париж! Париж!», «Астерикс на Олимпийских играх») , Чеки Карио («Плохие парни», «Гнездо жаворонка») , Тьерри Невик («Код неизвестен», «Потустороннее»).

Зрителей снова переносят в 40е годы уже прошлого века, когда в небольшой деревне в Альпийских горах окончательно подружились и прошли вместе огонь, воду и медные трубы Белль и Себастиан. Друзья и напарники уже оба значительно выросли, но до сих пор совместно решают все возникающие проблемы. На этот раз им угрожает бывший хозяин Белль.