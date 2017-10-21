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Белль и Себастьян: Друзья навек Белль и Себастьян: Друзья навек
Киноафиша Фильмы Белль и Себастьян: Друзья навек
Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre

Белль и Себастьян: Друзья навек, 2017

2017 / Франция
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Третья часть фильма о приключениях Себастиана и умного пса по имени Белль
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Кловис Корнийяк («Рыцари неба», «Змий») подхватил эстафету своих коллег и снял третью, закючительную часть приключений мальчика Себастиана и его верного друга — собаки по имени Белль. Главные роли в картине исполнили Феликс Боссюэ («Шоколад», «Мой король») , Кловис Корнийяк («Париж! Париж!», «Астерикс на Олимпийских играх») , Чеки Карио («Плохие парни», «Гнездо жаворонка») , Тьерри Невик («Код неизвестен», «Потустороннее»).

Зрителей снова переносят в 40е годы уже прошлого века, когда в небольшой деревне в Альпийских горах окончательно подружились и прошли вместе огонь, воду и медные трубы Белль и Себастиан. Друзья и напарники уже оба значительно выросли, но до сих пор совместно решают все возникающие проблемы. На этот раз им угрожает бывший хозяин Белль.

- Роль главного врага сыграл сам режиссер картины Кловис Корнийяк

- Феликс Боссюэ получил роль, обойдя более 2 000 соперников 

- Феликс Боссюэ также исполнил роль Себастиана в первых двух фильмах

Заключительная часть трилогии о дружбе мальчика и собаки. Себастьян пытается защитить Белль от бывшего хозяина.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 сентября 2018
Премьера в мире 21 октября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
В ролях
Феликс Боссюэ
Феликс Боссюэ
Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
Чеки Карио
Чеки Карио
Тьерри Невик
Тьерри Невик
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинозал ГУМа
15:10 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Как бы резво ни бегали по французским Альпам Белль и Себастьян, а проклятие третьей части их всё равно настигло. То самое, когда в один небольшой фильм создатели пытаются засунуть всё, чего зрители от них, возможно, ждут, чтобы поставить жирную точку. Понятно, что существует литературная основа, с которой лучше не спорить, чтобы несколько поколений французских детей не взбунтовалось: в книжке было не так. Но понятия меры и вкуса никакая книга не отменит. А именно с этими понятиями в третьей…
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«Белль и Себастьян: Друзья навек» в кинотеатрах

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