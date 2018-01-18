Поиск, 2018

Фильм в новом формате Screen Life, который показывает события с рабочего стола действующих лиц, таким образом зритель наблюдает за картиной как собеседник героя и видит все, что видит герой. Режиссером ленты стал Аниш Чаганти, главные роли исполнили Джон Чо («Селфи», «Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Дебра Мессинг («Жених напрокат», «Человек-мотылек»). Жанр у фильма получился смешанный — здесь переплелись драматические и комедийные нити, что доказывает, что скринлайф как формат кинематографа имеет большой потенциал развития.

Сюжет фильма построен вокруг самого большого кошмара любого родителя — пропажи ребенка. Дочь главного героя после вечеринки не вернулась домой, ее телефон не отвечает. Обеспокоенный отец уже сходит с ума, при этом обращаться в органы правопорядка еще рано — с исчезновения девочки прошло всего пару часов. Поэтому герой пытается контактировать сначала со школой, а потом с друзьями дочери и их родителями.