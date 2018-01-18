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Поиск, 2018

2018 / США
7.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Фильм в формате скринлайф про то, как герой пытается через соц сети найти пропавшую дочь
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм в новом формате Screen Life, который показывает события с рабочего стола действующих лиц, таким образом зритель наблюдает за картиной как собеседник героя и видит все, что видит герой. Режиссером ленты стал Аниш Чаганти, главные роли исполнили Джон Чо («Селфи», «Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Дебра Мессинг («Жених напрокат», «Человек-мотылек»). Жанр у фильма получился смешанный — здесь переплелись драматические и комедийные нити, что доказывает, что скринлайф как формат кинематографа имеет большой потенциал развития.

Сюжет фильма построен вокруг самого большого кошмара любого родителя — пропажи ребенка. Дочь главного героя после вечеринки не вернулась домой, ее телефон не отвечает. Обеспокоенный отец уже сходит с ума, при этом обращаться в органы правопорядка еще рано — с исчезновения девочки прошло всего пару часов. Поэтому герой пытается контактировать сначала со школой, а потом с друзьями дочери и их родителями.

Тимур Бекмамбетов также выступил режиссером еще одной ленты в этом жанре: премьера остросюжетного фильма «Профайл» состоится в феврале на Берлинском кинофестивале.

Фильм получил приз имени Альфреда П. Слоуна на кинофестивале Санденс

Действие картины целиком разворачивается на экранах компьютеров и других гаджетов героев. Таким образом, фильм продолжает развитие жанра Screen Life, начало которому положил фильм Лео Габриадзе «Убрать из друзей», спродюсированный кинокомпанией «Базелевс» в 2014 году.

7.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера онлайн 24 декабря 2018
Премьера в мире 18 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Аниш Чаганти
Аниш Чаганти
В ролях
Джон Чо
Джон Чо
Мишель Ла
Мишель Ла
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Рой Абрамсон
Рой Абрамсон
Томас Барбаска
Томас Барбаска
Все актеры и съемочная группа
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Профайл (2018)
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Постер фильма Поиск 6 постеров
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Наша рецензия
Насмеявшись на скинлайфоской «Днюхе!» Романа Каримова, зрители продолжают получать в кино новые порции проектов в этом жанре, изучая все, что происходит на экранах различных девайсов героев. И на этот раз все серьезно – создатели картины «Поиск» во главе с Тимуром Бекмамбетовым решили поиграть с публикой в триллер с исчезновением, приправленный историей отца и дочери, чьи взаимоотношения развиваются в эпоху современных технологий. Кадр из фильма…
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Женя Лафицкая 28 сентября 2018, 22:40
Сходите на этот фильм - не пожалеете
Держит в напряжении на протяжении всего фильма
10/10
Роман Волков 29 сентября 2018, 16:41
сходил и пожалел
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49 голосов
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