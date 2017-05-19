Бои без правил, 2017

Жан-Стефан Совер («Джонни — бешеный пес», «Добро пожаловать в Нью Йорк») снял отличный фильм, попавший в топ Каннского международного фестиваля. Критики высоко оценили работу британского актера Джо Коула («Острые козырьки», «Летим со мной»), а также других артистов — в фильме снялись Витхая Пансрингарм («Только бог простит», «Мег: монстр глубины»), Николас Шейк («Переполох в общаге 2:Семестр на море») и сам прототип главного героя Билли Мур.

Фильм основан на реальной истории. В тайской тюрьме процветают нелегальные бои без правил — жестокие настолько, что смертность на этом ринге зашкаливает. Волей случая сюда попадает Билли Мур — молодой верноподданый британской короны — попадает в это место. За его плечами тренировки по боксу, пытается выжить — для этого он осваивает тайский бокс и становится участником боев.