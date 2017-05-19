Бои без правил, 2017

Жан-Стефан Совер («Джонни — бешеный пес», «Добро пожаловать в Нью Йорк») снял отличный фильм, попавший в топ Каннского международного фестиваля. Критики высоко оценили работу британского актера Джо Коула («Острые козырьки», «Летим со мной»), а также других артистов — в фильме снялись Витхая Пансрингарм («Только бог простит», «Мег: монстр глубины»), Николас Шейк («Переполох в общаге 2:Семестр на море») и сам прототип главного героя Билли Мур.
Фильм основан на реальной истории. В тайской тюрьме процветают нелегальные бои без правил — жестокие настолько, что смертность на этом ринге зашкаливает. Волей случая сюда попадает Билли Мур — молодой верноподданый британской короны — попадает в это место. За его плечами тренировки по боксу, пытается выжить — для этого он осваивает тайский бокс и становится участником боев.
- Фильм основан на реальной истории британца Билли Мура, который описал свои воспоминания в книге «Предрассветная молитва. Мои ночные кошмары в тюрьмах Таиланда».
- Сам Билли Мур также появляется в фильме на несколько секунд, в роли собственного отца.
- Во всех сценах боев актер Джо Коул дрался самостоятельно, без дублеров.
- Картина была отснята в настоящих филиппинских тюрьмах. В массовке было задействовано около 27000 заключенных.
- Джо Коул тренировался для роли год. Когда тренировки проходили в Ливерпуле, ему помогал сам Билли Мур.
- В день премьеры «Боев без правил» в Великобритании Мур снова оказался в тюрьме, но в этот раз уже в английской. Всего за свою жизнь он умудрился отсидеть в 22-х тюрьмах.
- Фильм был показан во внеконкурсной программе Каннского фестиваля 2017 года.
Молодой британец Билли Мур попадает в одну из тюрем Тайланда, известную своей жестокостью и невыносимыми условиями для заключённых. Чтобы выжить, Билли решает заняться муай-тай — тайским боксом, одним из самых жёстких видов боевых искусств.