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Бои без правил Бои без правил
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A Prayer Before Dawn

Бои без правил, 2017

2017 / Франция / Великобритания
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жан-Стефан Совер («Джонни — бешеный пес», «Добро пожаловать в Нью Йорк») снял отличный фильм, попавший в топ Каннского международного фестиваля. Критики высоко оценили работу британского актера Джо Коула («Острые козырьки», «Летим со мной»), а также других артистов — в фильме снялись Витхая Пансрингарм («Только бог простит», «Мег: монстр глубины»), Николас Шейк («Переполох в общаге 2:Семестр на море») и сам прототип главного героя Билли Мур.

Фильм основан на реальной истории. В тайской тюрьме процветают нелегальные бои без правил — жестокие настолько, что смертность на этом ринге зашкаливает. Волей случая сюда попадает Билли Мур — молодой верноподданый британской короны — попадает в это место. За его плечами тренировки по боксу, пытается выжить — для этого он осваивает тайский бокс и становится участником боев.

- Фильм основан на реальной истории британца Билли Мура, который описал свои воспоминания в книге «Предрассветная молитва. Мои ночные кошмары в тюрьмах Таиланда».

- Сам Билли Мур также появляется в фильме на несколько секунд, в роли собственного отца.

- Во всех сценах боев актер Джо Коул дрался самостоятельно, без дублеров.

- Картина была отснята в настоящих филиппинских тюрьмах. В массовке было задействовано около 27000 заключенных.

- Джо Коул тренировался для роли год. Когда тренировки проходили в Ливерпуле, ему помогал сам Билли Мур.

- В день премьеры «Боев без правил» в Великобритании Мур снова оказался в тюрьме, но в этот раз уже в английской. Всего за свою жизнь он умудрился отсидеть в 22-х тюрьмах.

- Фильм был показан во внеконкурсной программе Каннского фестиваля 2017 года.

Молодой британец Билли Мур попадает в одну из тюрем Тайланда, известную своей жестокостью и невыносимыми условиями для заключённых. Чтобы выжить, Билли решает заняться муай-тай — тайским боксом, одним из самых жёстких видов боевых искусств.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 сентября 2018
Премьера в мире 19 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Жан-Стефан Совер
Жан-Стефан Совер
В ролях
Джо Коул
Джо Коул
Витхая Пансрингарм
Витхая Пансрингарм
Николас Шейк
Николас Шейк
Билли Мур
Паня Йиммумрхай
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бои без правил 2 постера
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Бои без правил
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Тайская тюрьма – маленький ад на земле. В барак сгоняют человек семьдесят уголовников. Мебели никакой. Все спят вповалку, упираясь лбом в затылок соседа. Каждый день здесь кого-то бьют, насилуют, убивают. Кто-то вешается добровольно, кому-то могут помочь. Правда, есть каста избранных, кому живется чуть легче – это спортсмены. У тайских боксеров и барак отдельный, и режим соблюдается, и на соревнования их ввозят. Поэтому когда Билли Мур (единственный белокожий парень среди местных…
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САНСАНЫЧ XXX 20 сентября 2018, 22:55
не советую. первый час зрителя просто скучно знакомят с бытом тюрьмы. причем под не прекращающийся поток тайской речи и бестолковое мельтешение… Читать дальше…
Галина Соколова 22 сентября 2018, 21:42
Тоже не советую. Ожидала гораздо большее. Скучно. Не понравилась съемка, все очень близко и бесконечно мелькает, ничего не понятно. Реально бестолковое развитие событий, как будто взгляд со стороны.
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