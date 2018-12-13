Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел, 2018

Фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» станет подарком для всех любителей известного сериального хита на ТНТ. Главный герой — Гриша Измайлов — попадает в непростую ситуацию Его отделение «Барвиха Северное» вот-вот закроют, и он решает ограбить банк вместе с оперативникам, дабы это предотвратить. Решив, что его начальник успешно раскроет это дело и сохранит работу, он глубоко заблуждается, потому что ситуация выходит из-под контроля.

На большом экране появятся все любимые герои, а главное, Александр Петров, с 2016 года исполняющий роль Гриши Измайлова. Режиссером картины выступил Илья Куликов, который также является постановщиком телевизионной версии, поэтому все, за что вы любите «Полицейского с Рублевки», ждет вас в полнометражном фильме!