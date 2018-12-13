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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел, 2018

2018 / Россия
7.9 Оцените
298 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Новые приключения Гриши Измайлова. Любимый сериал на большом экране!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» станет подарком для всех любителей известного сериального хита на ТНТ. Главный герой — Гриша Измайлов — попадает в непростую ситуацию Его отделение «Барвиха Северное» вот-вот закроют, и он решает ограбить банк вместе с оперативникам, дабы это предотвратить. Решив, что его начальник успешно раскроет это дело и сохранит работу, он глубоко заблуждается, потому что ситуация выходит из-под контроля.

На большом экране появятся все любимые герои, а главное, Александр Петров, с 2016 года исполняющий роль Гриши Измайлова. Режиссером картины выступил Илья Куликов, который также является постановщиком телевизионной версии, поэтому все, за что вы любите «Полицейского с Рублевки», ждет вас в полнометражном фильме!

- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — это первый полнометражный фильм, рассказывающий о приключениях Гриши Измайлова, являющегося главным героем сериала на ТНТ.

- По словам режиссера Ильи Куликова, полнометражная версия наполнена куда большим экшеном, чем сериал.

- Съемки фильма начались 9 марта 2018 года.

В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела – Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша...

7.9 Оцените
298 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 декабря 2018
Премьера в мире 13 декабря 2018
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Илья Куликов
Илья Куликов
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Татьяна Бабенкова
Татьяна Бабенкова
София Каштанова
София Каштанова
Александра Бортич
Александра Бортич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 постера
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Наша рецензия
Подходит к концу 2018-й, а значит наступает время подводить итоги года. Для отделения полиции «Барвиха Северное» эти итоги могут стать не просто неутешительными из-за низкой раскрываемости, а ещё и последними. Бюджет не позволяет содержать два отделения по району Барвиха, так что в новом 2019 году одно из них закроется (Северное или Южное соответственно). Чтобы улучшить статистику, у Гриши Измайлова и полковника Яковлева остаются считанные дни до Нового года. Помочь может только…
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Илья Хоружий 15 декабря 2018, 12:37
Фильм просто обязан быть крутым. Сериал мне лично очень понравился, а тут те самые знакомые всё лица!
gaevayayulia 20 декабря 2018, 22:00
Фильм понравился ! Весь зал смеялся , легкий , смешной , время пролетело быстро . Давно не было хороших впечатлений от российского кино ) Сходите , не пожалеете !
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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19 марта 2020 12:41
Создатели «Полицейского с Рублёвки» не предлагали Александру Петрову роль в новом сезоне Актёр заявлял, что его пути с создателями проекта разошлись.
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