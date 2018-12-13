Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел, 2018

Фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» станет подарком для всех любителей известного сериального хита на ТНТ. Главный герой — Гриша Измайлов — попадает в непростую ситуацию Его отделение «Барвиха Северное» вот-вот закроют, и он решает ограбить банк вместе с оперативникам, дабы это предотвратить. Решив, что его начальник успешно раскроет это дело и сохранит работу, он глубоко заблуждается, потому что ситуация выходит из-под контроля.
На большом экране появятся все любимые герои, а главное, Александр Петров, с 2016 года исполняющий роль Гриши Измайлова. Режиссером картины выступил Илья Куликов, который также является постановщиком телевизионной версии, поэтому все, за что вы любите «Полицейского с Рублевки», ждет вас в полнометражном фильме!
- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — это первый полнометражный фильм, рассказывающий о приключениях Гриши Измайлова, являющегося главным героем сериала на ТНТ.
- По словам режиссера Ильи Куликова, полнометражная версия наполнена куда большим экшеном, чем сериал.
- Съемки фильма начались 9 марта 2018 года.
В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела – Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша...