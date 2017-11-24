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Фобия Фобия
Киноафиша Фильмы Фобия
Hjemsøkt / Haunted

Фобия, 2017

2017 / Норвегия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Пугающий и по-скандинавски хладнокровный ужастик
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Причины посмотреть Факты О фильме

Карл Крисчен Раабе снял пугающий и по-скандинавски хладнокровный ужастик. Редкое в широком прокате норвежское кино способно привлечь внимание зрителей и погрузить их в атмосферу ледяного ужаса. Актеры фильма пока мало известны российскому зрителю, но возможно стоит запмнить эти имена — Синневе Макоди Лунд, Эбба Стинстрап, Кен Ведсегор, Сесиль Ёстад.

Фильм переносит нас в небольшой городок, жители которого верят в таинственное проклятие, связанное со старинным имением. Жители шепчутся о пропаже людей, ходят слухи о убийствах. Волна интереса к поместью поднимается с новой силой, когда после смерти хозяина в город возвращается его наследница — дочь Кэтрин. Девушка напугана, она с детства страдает кошмарами и для нее родовое поместье окутано страхами. Теперь она возвращается в разваливающийся дом и заново сталкивается с кошмарами из прошлого.

- Слоган фильма «Кто не спрятался, я не виновата»

- Для постановщика Карла Кристиана Раабе фильм стал дебютом в полнометражном игровом кино, до этого режиссер занимался документалистикой

После смерти отца, Кэтрин получает в наследство семейное поместье. Чтобы забыть о прошлом, она решает его продать. Когда Кэтрин приезжает в полузаброшенный дом, с ней начинают происходить загадочные и необъяснимые события.

Среди местных жителей ходят истории о таинственных исчезновениях и возможных убийствах, связанных с проклятым имением. Ей предстоит выяснить, связаны ли её страхи с этими событиями или это лишь плод её воображения…

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 июня 2018
Премьера в мире 24 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Карл Крисчен Раабе
Карл Крисчен Раабе
В ролях
Синневе Макоди Лунд
Синневе Макоди Лунд
Эбба Стинстрап
Эбба Стинстрап
Кен Ведсегор
Кен Ведсегор
Сесиль Ёстад
Сесиль Ёстад
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фобия 1 постер
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Фобия
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По завещанию, оставленному отцом, Кэтрин получает семейное поместье. Она решает съездить туда, где прошло ее детство и подготовить все к продаже. Как только Кэтрин оказывается в поместье, ее сразу же начинают преследовать призраки прошлого, а во сне она видит детские воспоминания, которые тщательно от себя скрывала долгие годы. Постепенно погружаясь в историю дома и своей семьи, девушка все больше вспоминает подробности из собственного прошлого и детства, заново открывая для себя все те ужасы,…
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