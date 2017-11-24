Фобия, 2017

Карл Крисчен Раабе снял пугающий и по-скандинавски хладнокровный ужастик. Редкое в широком прокате норвежское кино способно привлечь внимание зрителей и погрузить их в атмосферу ледяного ужаса. Актеры фильма пока мало известны российскому зрителю, но возможно стоит запмнить эти имена — Синневе Макоди Лунд, Эбба Стинстрап, Кен Ведсегор, Сесиль Ёстад.
Фильм переносит нас в небольшой городок, жители которого верят в таинственное проклятие, связанное со старинным имением. Жители шепчутся о пропаже людей, ходят слухи о убийствах. Волна интереса к поместью поднимается с новой силой, когда после смерти хозяина в город возвращается его наследница — дочь Кэтрин. Девушка напугана, она с детства страдает кошмарами и для нее родовое поместье окутано страхами. Теперь она возвращается в разваливающийся дом и заново сталкивается с кошмарами из прошлого.
- Слоган фильма «Кто не спрятался, я не виновата»
- Для постановщика Карла Кристиана Раабе фильм стал дебютом в полнометражном игровом кино, до этого режиссер занимался документалистикой
После смерти отца, Кэтрин получает в наследство семейное поместье. Чтобы забыть о прошлом, она решает его продать. Когда Кэтрин приезжает в полузаброшенный дом, с ней начинают происходить загадочные и необъяснимые события.
Среди местных жителей ходят истории о таинственных исчезновениях и возможных убийствах, связанных с проклятым имением. Ей предстоит выяснить, связаны ли её страхи с этими событиями или это лишь плод её воображения…