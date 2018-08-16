Аксель, 2018

Это полнометражный дебют режиссёра Оливера Дэйли, в основу которого легла его же собственная короткометражка. Главные роли сыграли начинающие актёры и актрисы, среди которых Бекки Джи («Могучие рэйнджеры»), Люси Хейл («Джинсы - талисман 2»), Хлоя Бриджес («Свадебный угар», сериал «Дневники Кэрри»), Алекс Нюстадтер (сериал «Агенты Щ.И.Т.») и другие.

Фильм расскажет историю будущего, где боевые машины-роботы были созданы Правительством, чтобы заменить армейских солдат. Однако никто не знает, как эти машины видят людей, поэтому начинается война, участие в которой примут юные гонщики мотоциклов.