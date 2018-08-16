Аксель, 2018

Это полнометражный дебют режиссёра Оливера Дэйли, в основу которого легла его же собственная короткометражка. Главные роли сыграли начинающие актёры и актрисы, среди которых Бекки Джи («Могучие рэйнджеры»), Люси Хейл («Джинсы - талисман 2»), Хлоя Бриджес («Свадебный угар», сериал «Дневники Кэрри»), Алекс Нюстадтер (сериал «Агенты Щ.И.Т.») и другие.
Фильм расскажет историю будущего, где боевые машины-роботы были созданы Правительством, чтобы заменить армейских солдат. Однако никто не знает, как эти машины видят людей, поэтому начинается война, участие в которой примут юные гонщики мотоциклов.
- Роль в фильме стала первой главной ролью для Люси Хейл со времён окончания «Милых обманщиц»
- Люси Хейл и Хлоя Бриджес играли вместе в сериале «Милые обманщицы»
- Фильм развивает идею короткометражки «Майлз», также снятой Оливером Дэйли. Премьера «Майлза» состоялась в Интернете 10 января 2015 года. Фильм сочетал
в себе реальные кадры и впечатляющие компьютерные эффекты, благодаря чему быстро привлек внимание Голливуда. Продюсеры Дэвид Гойер и Кевин Турен из компании
Phantom Four Films приобрели опцион на проект и помогли Дэйли расширить сюжет и создать сценарий полнометражного фильма.
- Хотя в первом короткометражном фильме Дэйли использовал исключительно компьютерную графику, он решил, что для полнометражной версии практичнее будет создать аниматроника. Чтобы Аксель выглядел на экране более живым, Розенгрант с самого начала решил поместить актера в сложный робокостюм.
Юный мотоциклист Майлз случайно находит новую военную разработку – гигантскую собаку-робота по имени Аксель. Обладая искусственным интеллектом следующего поколения, но с огромным сердцем верного пса, Аксель быстро становится лучшим другом парня. Но военные не намерены просто так отказаться от металлического зверя, который превзошел в развитии их самые смелые ожидания. История настоящей дружбы и преданности вышла на новый технологический уровень, но вечные законы жизни остались прежними: ты всегда в ответе за тех, кого приручил.