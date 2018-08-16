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Аксель Аксель
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Аксель, 2018

2018 / США
7.4 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Фантастический экшн о дружбе подростка-бунтаря и собаки-робота
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это полнометражный дебют режиссёра Оливера Дэйли, в основу которого легла его же собственная короткометражка. Главные роли сыграли начинающие актёры и актрисы, среди которых Бекки Джи («Могучие рэйнджеры»), Люси Хейл («Джинсы - талисман 2»), Хлоя Бриджес («Свадебный угар», сериал «Дневники Кэрри»), Алекс Нюстадтер (сериал «Агенты Щ.И.Т.») и другие.

Фильм расскажет историю будущего, где боевые машины-роботы были созданы Правительством, чтобы заменить армейских солдат. Однако никто не знает, как эти машины видят людей, поэтому начинается война, участие в которой примут юные гонщики мотоциклов.

- Роль в фильме стала первой главной ролью для Люси Хейл со времён окончания «Милых обманщиц»

- Люси Хейл и Хлоя Бриджес играли вместе в сериале «Милые обманщицы»

- Фильм развивает идею короткометражки «Майлз», также снятой Оливером Дэйли. Премьера «Майлза» состоялась в Интернете 10 января 2015 года. Фильм сочетал
в себе реальные кадры и впечатляющие компьютерные эффекты, благодаря чему быстро привлек внимание Голливуда. Продюсеры Дэвид Гойер и Кевин Турен из компании
Phantom Four Films приобрели опцион на проект и помогли Дэйли расширить сюжет и создать сценарий полнометражного фильма.

- Хотя в первом короткометражном фильме Дэйли использовал исключительно компьютерную графику, он решил, что для полнометражной версии практичнее будет создать аниматроника. Чтобы Аксель выглядел на экране более живым, Розенгрант с самого начала решил поместить актера в сложный робокостюм.

Юный мотоциклист Майлз случайно находит новую военную разработку – гигантскую собаку-робота по имени Аксель. Обладая искусственным интеллектом следующего поколения, но с огромным сердцем верного пса, Аксель быстро становится лучшим другом парня.  Но военные не намерены просто так отказаться от металлического зверя, который превзошел в развитии их самые смелые ожидания. История настоящей дружбы и преданности вышла на новый технологический уровень, но вечные законы жизни остались прежними: ты всегда в ответе за тех, кого приручил.

7.4 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 августа 2018
Премьера онлайн 26 октября 2018
Премьера в мире 16 августа 2018
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Оливер Дэйли
Оливер Дэйли
В ролях
Бекки Джи
Бекки Джи
Алекс Нюстадтер
Алекс Нюстадтер
Амин Наземзадех
Амин Наземзадех
Томас Джейн
Томас Джейн
Дориан Кинги
Дориан Кинги
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Аксель 5 постеров
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Аксель
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Юный Майлз из бедной семьи очень увлечён мотогонками. Однажды он всё-таки выигрывает соревнования, но после этого новые друзья обходятся с ним не лучшим образом: бросают со сломанным мотоциклом на пустоши. Там Майлз и встречает Акселя — военного робота, который внешне и повадками похож на огромного металлического пса. Юноша чинит его, и Аксель становится его верным другом. Однако военные, вложившие в разработку робота много сил и денег, хотят во что бы то ни стало вернуть Акселя, не…
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emili200909 24 августа 2018, 14:42
Очень душевный фильм! Держит в напряжение! Рекомендую!!!
poav 18 августа 2018, 21:52
Фильм очень понравился. Смотрели с удовольствием. Динамичный сюжет, красивые съемки, очень приятный актерский состав. Очень понравилась сама идея… Читать дальше…
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