Тебя никогда здесь не было, 2017

В 2016 году появилась новость, что Линн Рэмси напишет и срежиссирует киноадаптацию романа Джонатана Эймса «Ты никогда здесь не был» с Хоакином Фениксом в главной роли. Дистрибуция фильма должна была произойти на Каннском кинорынке. Права на распространение фильма в США купили Amazon Studios.

Основные съемки фильма проходила в августе 2016 года в Нью-Йорке и его окрестностях. Некоторые интерьерные сцены снимались в павильонах Kaufman Astoria Studios.

По словам Линн Рэмси, сцена, где персонаж Хоакина Феникса ложится на пол рядом с умирающим агентом и начинает петь, была полностью импровизирована Фениксом.

В оригинальном романе главный герой Джо пользуется множеством орудий убийства, таких как латексные перчатки и гаджеты. Феникс предложил избавиться от большинства орудий, чтобы персонаж оставался более аутентичным.

Во Франции и в Германии фильм был выпущен под названием «Славный денек».

Чтобы Феникс мог понять, что происходит в голове у Джо, Линн Рэмси прислала ему аудиофайл со звуками фейерверков, смешанными с грохотом выстрелов.

Премьере фильма состоялась 27 мая 2017 года в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Зрители наградили фильм семиминутной стоячей овацией, Линн Рэмси получила награду за лучший сценарий, а Хоакин Феникс – за лучшую мужскую роль. При этом, по словам Рэмси, в Каннах демонстрировалась незавершенная, “сырая” версия фильма, и позже он был перемонтирован.

Это второе сотрудничество Рэмси и гитариста Radiohead, знаменитого композитора Джонни Гринвуда, лауреата премий «Грэмми» и «Оскар». Гринвуд записал музыку для предыдущего фильма Рэмси – «Что-то не так с Кевином». Кроме того, это третий раз, когда Хоакин Феникс появляется в фильме, озвученном Гринвудом (первые два – «Мастер» Пола Томаса Андерсона и его же «Врожденный порок»).

Десятью годами ранее Феникс сыграл в фильме Кейси Аффлека под названием «Я все еще здесь».

Вместо прямого изображения насилия на экране, Рэмси решила, что было бы интереснее показывать последствия насилия, имевшего место за кадром. К тому же это было удобнее в условиях ограниченного бюджета фильма, который не мог себе позволить качественную постановку сложных боевых сцен.

Название фильма объясняется в исходном материале: Джо использует свои навыки бывшего военного и сотрудника ФБР, чтобы не оставить никаких следов на месте своих убийств. Благодаря этому он создает иллюзию, что его на самом деле никогда там не было.

Сюжет фильма в нескольких местах расходится с историей, рассказанной в романе. В основном это касается финала, который в книге является клиффхэнгером, а в фильме получает большую определенность.

Почти все критики отмечают сходство фильма с классическим триллером Мартина Скорсезе «Таксист»: оба героя оказываются замешаны в политических интригах, а ночами наблюдают за медленным разложением окружающего их мира через стекла своей машины. Кроме того, в картине несколько раз появляются отсылки к другому знаменитому триллеру, «Психо» Альфреда Хичкока.