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Тебя никогда здесь не было Тебя никогда здесь не было
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You Were Never Really Here

Тебя никогда здесь не было, 2017

2017 / США / Франция
6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Бывший агент ФБР пытается спасти девочку из рук преступников
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Фильм «Тебя никогда здесь не было» по одноименному роману Джонатана Эймса сняла обладательница нескольких премий Каннского кинофестиваля Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином», «Крысолов»). В главной роли – Хоакин Феникс («Она», «Гладиатор»), игру которого критики назвали самой лучшей в его карьере. Вместе с ним на экранах можно увидеть юную актрису Екатерину Самсонову («Моцарт в джунглях», «Мир, полный чудес»), а также Алессандро Нивола («Без лица»), Алекса Манетта («Что-то не так с Кевином», «Связи нет»), Джона Доумена («Валентинка») и др.

Главный герой фильма, 40-летний Джо, живет в Нью-Йорке со своей пожилой матерью. Мужчина страдает от тяжелой формы ПТСР: его постоянно преследуют травматичные воспоминания и галлюцинации об учиненном его отцом домашнем насилии, службе в армии и ФБР, заглушить которые помогают только тяжелые седативы.

Чтобы обеспечивать себя и мать, Джо работает наемником: он находит и спасает похищенных и проданных в бордели маленьких девочек, используя самые жестокие методы против их похитителей.

Однажды посредник между ним и его куратором МакКлири случайно узнает адрес Джо, в результате чего он обрубает канал и обращается к куратору напрямую. Тот выдает Джо новый заказ: Нина, 14-летняя дочь сенатора Альберта Вотто, была похищена в разгар его предвыборной кампании. МакКлири узнает, что Нина была продана в элитный бордель для особо богатых клиентов, и дает Джо его адрес.

Сенатор выложил за спасение дочери очень крупную сумму, и Джо, вооружившись молотком, идет на очередное дело. Вскоре он понимает, что попал в центр изощренной политической интриги, но обратного пути уже нет: его руки запачканы в крови очень влиятельных людей. Сможет ли Джо спасти Нину, сохранив при этом собственную жизнь?

 

В 2016 году появилась новость, что Линн Рэмси напишет и срежиссирует киноадаптацию романа Джонатана Эймса «Ты никогда здесь не был» с Хоакином Фениксом в главной роли. Дистрибуция фильма должна была произойти на Каннском кинорынке. Права на распространение фильма в США купили Amazon Studios.

Основные съемки фильма проходила в августе 2016 года в Нью-Йорке и его окрестностях. Некоторые интерьерные сцены снимались в павильонах Kaufman Astoria Studios.

По словам Линн Рэмси, сцена, где персонаж Хоакина Феникса ложится на пол рядом с умирающим агентом и начинает петь, была полностью импровизирована Фениксом.

В оригинальном романе главный герой Джо пользуется множеством орудий убийства, таких как латексные перчатки и гаджеты. Феникс предложил избавиться от большинства орудий, чтобы персонаж оставался более аутентичным.

Во Франции и в Германии фильм был выпущен под названием «Славный денек».

Чтобы Феникс мог понять, что происходит в голове у Джо, Линн Рэмси прислала ему аудиофайл со звуками фейерверков, смешанными с грохотом выстрелов.

Премьере фильма состоялась 27 мая 2017 года в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Зрители наградили фильм семиминутной стоячей овацией, Линн Рэмси получила награду за лучший сценарий, а Хоакин Феникс – за лучшую мужскую роль. При этом, по словам Рэмси, в Каннах демонстрировалась незавершенная, “сырая” версия фильма, и позже он был перемонтирован.

Это второе сотрудничество Рэмси и гитариста Radiohead, знаменитого композитора Джонни Гринвуда, лауреата премий «Грэмми» и «Оскар». Гринвуд записал музыку для предыдущего фильма Рэмси – «Что-то не так с Кевином». Кроме того, это третий раз, когда Хоакин Феникс появляется в фильме, озвученном Гринвудом (первые два – «Мастер» Пола Томаса Андерсона и его же «Врожденный порок»).

Десятью годами ранее Феникс сыграл в фильме Кейси Аффлека под названием «Я все еще здесь».

Вместо прямого изображения насилия на экране, Рэмси решила, что было бы интереснее показывать последствия насилия, имевшего место за кадром. К тому же это было удобнее в условиях ограниченного бюджета фильма, который не мог себе позволить качественную постановку сложных боевых сцен.

Название фильма объясняется в исходном материале: Джо использует свои навыки бывшего военного и сотрудника ФБР, чтобы не оставить никаких следов на месте своих убийств. Благодаря этому он создает иллюзию, что его на самом деле никогда там не было.

Сюжет фильма в нескольких местах расходится с историей, рассказанной в романе. В основном это касается финала, который в книге является клиффхэнгером, а в фильме получает большую определенность.

Почти все критики отмечают сходство фильма с классическим триллером Мартина Скорсезе «Таксист»: оба героя оказываются замешаны в политических интригах, а ночами наблюдают за медленным разложением окружающего их мира через стекла своей машины. Кроме того, в картине несколько раз появляются отсылки к другому знаменитому триллеру, «Психо» Альфреда Хичкока.

У сурового Джо непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо единственная надежда. И даже самые изощрённые и жестокие силы не должны помещать ему вызволить её из ада, в который она попала.

6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 17 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Линн Рэмси
Линн Рэмси
В ролях
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Екатерина Самсонов
Екатерина Самсонов
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Алекс Манетт
Алекс Манетт
Джон Доумен
Джон Доумен
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Бывший военный, а теперь наемник Джо зарабатывает тем, что спасает детей из безвыходных ситуаций. Общается он лишь с небольшим кругом людей: мамой, заказчиками и связным, который находит ему заказы и благодаря неприметному внешнему виду, перемещается по городу инкогнито. Новым делом для него становится поиск девочки Нины, дочери политика, похищенной и отправленной в бордель для малолеток. Выполнив задание, Джо понимает, что все в этой истории не так просто. Девочку у него отбирают, все вокруг…
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Александра Шаповал 19 апреля 2018, 14:28
Изгой нашего времени
Джо - странный. Суровый громила в капюшоне, живущий с мамой и ночами блуждающий по городу: кого-то бьющий, кого-то ищущий. Джо… Читать дальше…
Лев Мышкин 25 марта 2018, 18:32
оригинально своеобразно
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