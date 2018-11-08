Прибой, 2018

«Прибой» является полнометражным дебютом режиссёра Константина Кокорева. Сам он также написал сценарий к картине, выступил в качестве оператора и монтажёра. Съёмки этого документального фильма проходили по всей России. Съёмочная группа побывала на берегах Каспийского моря и Северного Ледовитого океана, посетила Камчатку и Калининград. Главные герои этого путешествия — профессиональные сёрферы, который отправились на поиски идеальной волны.

В «Прибое» раскрывается истинная природа человека — ищущего приключения, преодолевающего трудности и пытающегося осуществить свою мечту. А фоном этой истории служат необъятные просторы России, поражающие своим величием и разнообразием.