Прибой, 2018

«Прибой» является полнометражным дебютом режиссёра Константина Кокорева. Сам он также написал сценарий к картине, выступил в качестве оператора и монтажёра. Съёмки этого документального фильма проходили по всей России. Съёмочная группа побывала на берегах Каспийского моря и Северного Ледовитого океана, посетила Камчатку и Калининград. Главные герои этого путешествия — профессиональные сёрферы, который отправились на поиски идеальной волны.
В «Прибое» раскрывается истинная природа человека — ищущего приключения, преодолевающего трудности и пытающегося осуществить свою мечту. А фоном этой истории служат необъятные просторы России, поражающие своим величием и разнообразием.
- Музыку к фильму написал Илья Лагутенко, а стихи — Павел Воля.
- Во время съёмок случился инцидент, из-за которого съёмочная группа была вынуждена заночевать в машине, занесённой снегом. Только утром её удалось откопать при помощи специальной техники.
- Стоянку на острове Итуруп ежедневно посещали медведи, однако, к счастью, съёмочной группе удалось избежать встречи с ними.
В поисках идеальной волны они проехали всю Россию от Калининграда до Камчатки, от Северного Ледовитого океана – до Каспийского моря. «Прибой» сняли профессиональные серферы. Но в первую очередь фильм не о серфинге. Он о приключениях и трудностях, которые приходится преодолевать в погоне за своей мечтой. А также о невероятной красоте нашей огромной и такой разной страны.