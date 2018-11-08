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Прибой Прибой
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Прибой, 2018

2018 / Россия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Документальный фильм о серферах и о погоне за мечтой
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Прибой» является полнометражным дебютом режиссёра Константина Кокорева. Сам он также написал сценарий к картине, выступил в качестве оператора и монтажёра. Съёмки этого документального фильма проходили по всей России. Съёмочная группа побывала на берегах Каспийского моря и Северного Ледовитого океана, посетила Камчатку и Калининград. Главные герои этого путешествия — профессиональные сёрферы, который отправились на поиски идеальной волны. 

В «Прибое» раскрывается истинная природа человека — ищущего приключения, преодолевающего трудности и пытающегося осуществить свою мечту. А фоном этой истории служат необъятные просторы России, поражающие своим величием и разнообразием.

- Музыку к фильму написал Илья Лагутенко, а стихи — Павел Воля.

- Во время съёмок случился инцидент, из-за которого съёмочная группа была вынуждена заночевать в машине, занесённой снегом. Только утром её удалось откопать при помощи специальной техники.

- Стоянку на острове Итуруп ежедневно посещали медведи, однако, к счастью, съёмочной группе удалось избежать встречи с ними.

В поисках идеальной волны они проехали всю Россию от Калининграда до Камчатки, от Северного Ледовитого океана – до Каспийского моря. «Прибой» сняли профессиональные серферы. Но в первую очередь фильм не о серфинге. Он о приключениях и трудностях, которые приходится преодолевать в погоне за своей мечтой. А также о невероятной красоте нашей огромной и такой разной страны.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера в мире 8 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Константин Кокорев
Константин Кокорев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прибой 2 постера
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Прибой
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Вот много классных документалок снимают заграничные коллеги, у нас же пока с этим сложновато, то есть, возможно, они и есть, но никто про них не знает. Повезет, если они всплывут на фестивале каком-нибудь, до проката добираются совсем единицы. «Прибой» - редкий гость и представитель настоящего документального, где авторы рассуждают, рассказывают и делятся полученным жизненным опытом. Кадр из фильма «Прибой» Начинается фильм с голоса Павла Воли и его стихов.…
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