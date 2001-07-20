Унесенные призраками, 2001

«Унесенные призраками» — один из главных и самых известных анимационных проектов известного японского постановщика и аниматора Хаяо Миядзаки. Мультфильм мгновенно завоевал любовь зрителей по всему миру и стал визитной карточкой режиссера и создателя легендарной студии Ghibli.
В центре сюжета — девочка Тихиро, которая после переезда в новый дом отправляется на прогулку с родителями. Заблудившись, они оказываются в пустынной местности и находят столы, полные самых разных яств. Однако еда превращает родителей девочки в свиней, и теперь она вынуждена найти способ вернуть их в прежние дела, находясь в плену у злой колдуньи Юбабы, которая живет в мире духов и призраков.
Фильм получил следующие награды: главный приз «Золотой медведь» Берлинского международного кинофестиваля, четыре премии в области анимационного кино «Энни» и семнадцать других премий и наград международных кинофестивалей и киноакадемий всего мира.
В оригинале мультфильм называется Sen to Chihiro no kamikakushi, что переводится как «Сэн и таинственное исчезновение Тихиро».
«Унесенные призраками» является первым фильмом, превысившим сборы в 200 миллионов долларов до выхода в кинотеатрах США.
Облик подавляющего большинства духов был создан воображением великого Миядзаки, лишь частично внешность призраков взята из народного фольклора.
На одной из подушек в спальне Бо можно увидеть изображение кота Дзи-Дзи из мультфильма Миядзаки «Ведьмина служба доставки».
Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.
Все его работы - шедевры!!
Пересматривала множество раз))