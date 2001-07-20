Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Унесенные призраками Унесенные призраками
Киноафиша Фильмы Унесенные призраками
Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away

Унесенные призраками, 2001

2001 / Япония
8.6 Оцените
172 голоса Рейтинг IMDb: 8.6
Написать отзыв
Приключения японской девочки в стране призраков
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Унесенные призраками» — один из главных и самых известных анимационных проектов известного японского постановщика и аниматора Хаяо Миядзаки. Мультфильм мгновенно завоевал любовь зрителей по всему миру и стал визитной карточкой режиссера и создателя легендарной студии Ghibli.

В центре сюжета — девочка Тихиро, которая после переезда в новый дом отправляется на прогулку с родителями. Заблудившись, они оказываются в пустынной местности и находят столы, полные самых разных яств. Однако еда превращает родителей девочки в свиней, и теперь она вынуждена найти способ вернуть их в прежние дела, находясь в плену у злой колдуньи Юбабы, которая живет в мире духов и призраков.

Фильм получил следующие награды: главный приз «Золотой медведь» Берлинского международного кинофестиваля, четыре премии в области анимационного кино «Энни» и семнадцать других премий и наград международных кинофестивалей и киноакадемий всего мира.

В оригинале мультфильм называется Sen to Chihiro no kamikakushi, что переводится как «Сэн и таинственное исчезновение Тихиро».

«Унесенные призраками» является первым фильмом, превысившим сборы в 200 миллионов долларов до выхода в кинотеатрах США.

Облик подавляющего большинства духов был создан воображением великого Миядзаки, лишь частично внешность призраков взята из народного фольклора.

На одной из подушек в спальне Бо можно увидеть изображение кота Дзи-Дзи из мультфильма Миядзаки «Ведьмина служба доставки».

Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.

8.6 Оцените
172 голоса Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 27 декабря 2018
Премьера в мире 20 июля 2001
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Прокатчик Пионер
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Руми Хираги
Мари Нацуки
Такаши Найто
Ясуко Савагучи
Тацуя Гасюин
Тацуя Гасюин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ветер крепчает
Ветер крепчает (2013)
7.9428573
Ловцы забытых голосов
Ловцы забытых голосов (2011)
7.5
Со склонов Кокурико
Со склонов Кокурико (2011)
7.2
Ариэтти из страны лилипутов
Ариэтти из страны лилипутов (2010)
7.0666666
Рыбка Поньо на утесе
Рыбка Поньо на утесе (2008)
7.6458335
Девочка, покорившая время
Девочка, покорившая время (2006)
7.642857
Сказания Земноморья
Сказания Земноморья (2006)
7.375
Ходячий замок
Ходячий замок (2004)
8.963414
Принцесса Мононоке
Принцесса Мононоке (1997)
8.157895
Порко Россо
Порко Россо (1992)
7.470588
Ведьмина служба доставки
Ведьмина служба доставки (1989)
7.5454545
Мой сосед Тоторо
Мой сосед Тоторо (1988)
7.734177
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про магию Фильмы про магию
Постер мультфильма Унесенные призраками 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Унесенные призраками смотреть онлайн

Унесенные призраками
Смотреть
онлайн

Похожие фильмы онлайн

Ветер крепчает
 
Со склонов Кокурико
 
Ариэтти из страны лилипутов
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
У великого японского аниматора Хаяо Миядзаки детей было пятеро. Пятеро чужих детей, детей коллег по работе и родственников, которые каждое лето приезжали погостить в загородный дом режиссера, где старик проводил свой короткий отпуск. Миядзаки никогда не умел вживую общаться с детьми (его родной сын или его психолог когда-нибудь напишут про это книгу), но он очень хотел рассказать чужим детям сказку. Каждый раз, когда они возвращались в Токио, старик собирал по комнатам брошенные детские…
Читать
EkaterinaAndreevna0502 21 ноября 2018, 12:13
Это наипрекраснейшее аниме от Хаяо Миядзаки!!)))
Все его работы - шедевры!!
Пересматривала множество раз))
Женя Кацуба 25 декабря 2018, 20:04
Увы, все кинотеатры нашей деревеньки проигнорировали эту премьеру. Впрочем, как и другие самые интересные и ожидаемые фильмы этого года (за… Читать дальше…
Отзывы Написать
172 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Унесенные призраками
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Перед этим скромным седовласым японцем склоняют головы сильнейшие мира кино, признавая его гениальность не только в нише аниме, но и во всей сфере, что находится под покровительством десятой музы. За более полувека творческой деятельности Хаяо Миядзаке создал из своих работ уникальную мультивселенную: 11 полнометражных фильмов, 16 короткометражек и несколько десятков сериалов, которые переплетаются своими цветовыми схемами и персонажами. Его ценят за острое внимание к деталям, а главное, особую эстетику, которая развивается от картины к картине. Аниме Хаяо Миядзаки хотя и созданы для детей, как утверждает сам автор, но каждому взрослому стоит окунуться в этот мир, где волшебство сосуществует с обыденностью, а реальное может быть необычным и поразительно красивым.
Написать
18 июля 2022 16:47
«Клинок, рассекающий демонов» стал самым кассовым аниме в истории, превзойдя «Унесенных призраками» Сейчас разрыв между фильмами составляет почти 50 миллионов долларов.
Написать
28 апреля 2021 15:20
«Клинок, рассекающий демонов» побил кассовый рекорд «Унесенных призраками» Аниме заработало в домашнем прокате более $300 млн.
Написать
28 декабря 2020 15:51
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши