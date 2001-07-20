Унесенные призраками, 2001

«Унесенные призраками» — один из главных и самых известных анимационных проектов известного японского постановщика и аниматора Хаяо Миядзаки. Мультфильм мгновенно завоевал любовь зрителей по всему миру и стал визитной карточкой режиссера и создателя легендарной студии Ghibli.

В центре сюжета — девочка Тихиро, которая после переезда в новый дом отправляется на прогулку с родителями. Заблудившись, они оказываются в пустынной местности и находят столы, полные самых разных яств. Однако еда превращает родителей девочки в свиней, и теперь она вынуждена найти способ вернуть их в прежние дела, находясь в плену у злой колдуньи Юбабы, которая живет в мире духов и призраков.