Принцесса и дракон, 2018

«Принцесса и дракон» является дебютом на большом экране для одного из режиссёров известного мультсериала «Маша и Медведь» Марины Нефёдовой. Продюсерами картины выступили Роман Борисевич («Простые вещи», «Как я провёл этим летом») и Василий Ровенский («Помню - не помню!»).
В центре сюжета мультфильма «Принцесса и дракон» окажется юная царевна Варвара, которая живёт в некотором царстве, в некотором государстве, возглавляемым Амвросием. Однажды девочка отправляется в библиотеку, где находит странную книгу. Книга эта не простая, а волшебная! С помощью неё Варвара попадает в Страну чудес и встречает там удивительного Дракона, а также других волшебных существ. Тут начинается её самое большое и увлекательное приключение.
Семилетняя Варвара, принцесса одного далекого королевства, растет без матери: королева Анна бесследно исчезла несколько лет назад, оставив все заботы по воспитанию дочери на отца Варвары, короля Алистера. Но дела государственной важности почти не оставляют ему время для дочери, поэтому воспитанием принцессы занимается в основном Бальтазар, старый советник короля.
Однажды во время своих игр Варвара случайно находит волшебную книгу, которая переносит ее в Сказочную страну. Путешествуя по ней, принцесса встречает новых друзей, Дракошу, дядю Дра и гнома Умника, а также находит Волшебное зеркало – чудесный артефакт, с помощью которого она может общаться с жителями Сказочной страны даже из своего мира.
Однако эта находка случайным образом оповещает Варвару о дворцовых интригах, которые строит Арри, слуга Бальтазара, намеренный устроить государственный переворот. Сможет ли Варвара с помощью своих новых товарищей спасти короля и вернуть во дворец блудную королеву?
Идея создания совершенно нового персонажа Варвары принадлежит сценаристу и продюсеру мультфильма, Василию Ровенскому. А дракон рядом с ней появился спонтанно, как результат творческого процесса. Принцессу в мультфильме зовут так же, как и дочь Ровенского, а ее характер стал собирательным образом всех семилетних девочек, которые встречались сценаристу.
Мультфильм стал дебютом в формате полного метра для Марины Нефедовой, российского режиссера анимации, работавшей в команде авторов популярного мультсериала «Маша и Медведь». В 1991 году Нефедова закончила курсы художников-аниматоров при студии «Пилот».
Отрисовкой мультфильма занималась студия анимации «Лицензионные бренды». Аниматоры студии создали для фильма более 50 уникальных персонажей и более 20 локаций. Особые сложности вызвали у художников анимации движения платья Варвары и ее волос – прическа принцессы состоит из более 3 миллионов волосинок. «Что касается огня, то Дракон у нас огнедышащий и весь огонь создавался как спецэффект под каждый шот. А при создании огненной реки нам потребовались всё наше внимание и профессионализм», – вспоминал Василий Ровенский.
А саундтрек к мультфильму сочинил известный российский композитор Антон Грызлов, ранее работавший над такими сериалами как «Семейный очаг» и «Дыши со мной».
По утверждению продюсера мультфильма, Романа Борисевича, российская анимация имеет огромный кредит доверия как на российском, так и на китайском прокатных рынках. При этом «Принцессе и дракону» удалось собрать в международном прокате более 80 миллионов рублей.
Главную героиню мультфильма, принцессу Варвару, озвучила популярная украинская певица Ани Лорак, известная широким диапазоном голоса в 4.5 октавы. Кроме записи саундтрека к мультфильму, Лорак выпустила в рамках кампании по его продвижению музыкальный клип на песню «И ты поверишь в Чудо», одну из главных тем мультфильма. «Мне очень понравилось работать над этим замечательным мультфильмом, – признавалась Лорак после премьеры. – С одной стороны, это реальное перевоплощение, на время окунуться в сказку и побыть настоящей принцессой! А с другой стороны, это большая ответственность, что мой голос будет звучать по всему миру! Я очень горжусь этой работой и счастлива, что у меня все получилось!».
Мультфильм активно продвигался на международном кинорынке Marché du Film, проводящимся в рамках Каннского кинофестиваля: его прокат состоялся в странах Восточной Европы, а также в Великобритании, Испании, Португалии, Китае, Южной Корее, во всей Юго-Восточной Азии и в некоторых странах Латинской Америки. В России первый показ мультфильма состоялась 23 августа 2018 года. На торжественной премьере его представляла Ана Лорак. «Озвучивать мультфильмы, с одной стороны, очень интересно, с другой – довольно сложно, потому что все происходящее на экране нужно сначала пережить эмоционально и интонировать это голосом», – рассказала певица с красной дорожки.
Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы попасть в сказку?
Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона. Вас и ваших детей ждет невероятное приключение и незабываемое путешествие в сказку!