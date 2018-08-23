Принцесса и дракон, 2018

«Принцесса и дракон» является дебютом на большом экране для одного из режиссёров известного мультсериала «Маша и Медведь» Марины Нефёдовой. Продюсерами картины выступили Роман Борисевич («Простые вещи», «Как я провёл этим летом») и Василий Ровенский («Помню - не помню!»).

В центре сюжета мультфильма «Принцесса и дракон» окажется юная царевна Варвара, которая живёт в некотором царстве, в некотором государстве, возглавляемым Амвросием. Однажды девочка отправляется в библиотеку, где находит странную книгу. Книга эта не простая, а волшебная! С помощью неё Варвара попадает в Страну чудес и встречает там удивительного Дракона, а также других волшебных существ. Тут начинается её самое большое и увлекательное приключение.

Семилетняя Варвара, принцесса одного далекого королевства, растет без матери: королева Анна бесследно исчезла несколько лет назад, оставив все заботы по воспитанию дочери на отца Варвары, короля Алистера. Но дела государственной важности почти не оставляют ему время для дочери, поэтому воспитанием принцессы занимается в основном Бальтазар, старый советник короля.

Однажды во время своих игр Варвара случайно находит волшебную книгу, которая переносит ее в Сказочную страну. Путешествуя по ней, принцесса встречает новых друзей, Дракошу, дядю Дра и гнома Умника, а также находит Волшебное зеркало – чудесный артефакт, с помощью которого она может общаться с жителями Сказочной страны даже из своего мира.

Однако эта находка случайным образом оповещает Варвару о дворцовых интригах, которые строит Арри, слуга Бальтазара, намеренный устроить государственный переворот. Сможет ли Варвара с помощью своих новых товарищей спасти короля и вернуть во дворец блудную королеву?