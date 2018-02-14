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Сердцеед Сердцеед
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Le retour du héros

Сердцеед, 2018

2018 / Франция
6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Новая комедия с Жаном Дюжарденом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером и сценаристом комедии «Сердцеед» стал Лоран Тирар, автор фильмов «Астерикс и Обеликс в Британии», «Любовь  не по размеру» и «Как жениться и остаться холостым». Главные роли исполнили знаменитые французские актеры – Жан Дюжарден («Любовь не по размеру», «99 франков») и Мелани Лоран («Бесславные ублюдки», «Иллюзия обмана»).

Французский капитан Новель вынужден отбыть на фронт и покинуть свою невесту. Пока она убита горем, не зная, что там с ее возлюбленным, сестра главной героини решает взять дело в свои руки. Она начинает писать девушке письма от лица Новеля, и та снова начинает радоваться жизни. Однако вскоре капитан возвращается и понимает, что с его невестой уже кто-то пообщался от его имени за его спиной.

- Жан Дюжарден уже снимался в картине Лорана Тирара «Любовь не по размеру»

- В оригинале фильм носит название «Возвращение героя»

- Жан Дюжарден согласился участвовать в проекте еще до написания сценария, на этапе идеи. Настолько сильно актер поверил в режиссера Лорана Тирара после совместной работы над фильмом «Любовь не по размеру».

- «Сердцеед» - первый фильм в жанре комедии для Мелани Лоран.

Франция, 1809г. Красавца и ловеласа капитана Невиля призывают на фронт. Он оставляет свою возлюбленную, клянясь писать ей ежедневно, но, едва закрыв дверь, забывает о своем обещании. Сердце трепетной Полин разбито, и ее сестра Элизабет принимает решение писать ей письма от имени Невиля. Расписывая невероятные подвиги и приключения бравого героя, она и не предполагает, что  Невиль дезиртиртирует из армии и однажды снова появится у них на пороге.

6.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 февраля 2018
Премьера онлайн 14 июня 2018
Премьера в мире 14 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Лоран Тирар
Лоран Тирар
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Федор Аткин
Федор Аткин
Лоран Бато
Лоран Бато
Кристиан Бюжо
Кристиан Бюжо
Все актеры и съемочная группа
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Сердцеед
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1809 год. В доме семейства Богран переполох. К младшей сестре Полин (Ноэми Мерлан) едет свататься капитан Невиль (Жан Дюжарден). Однако их свадьба так и не состоялась. Невиль отправляется на фронт, едва получив согласие красавицы Полин. Он обещал девушке писать каждый день, но ни строчки за всю войну от него не пришло. Полин маялась в разлуке с любимым и страдала от неведения. Чтобы хоть как-то взбодрить девушку, в переписку с ней от лица капитана вступила ее старшая сестра Элизабет (Мелани…
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Если бы я выбирала фильм для просмотра дома, то никогда бы не выбрала эту картину для просмотра, в чем была бы моя ошибка!

На пресс- показе я… Читать дальше…
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