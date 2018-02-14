Сердцеед, 2018

Режиссером и сценаристом комедии «Сердцеед» стал Лоран Тирар, автор фильмов «Астерикс и Обеликс в Британии», «Любовь не по размеру» и «Как жениться и остаться холостым». Главные роли исполнили знаменитые французские актеры – Жан Дюжарден («Любовь не по размеру», «99 франков») и Мелани Лоран («Бесславные ублюдки», «Иллюзия обмана»).
Французский капитан Новель вынужден отбыть на фронт и покинуть свою невесту. Пока она убита горем, не зная, что там с ее возлюбленным, сестра главной героини решает взять дело в свои руки. Она начинает писать девушке письма от лица Новеля, и та снова начинает радоваться жизни. Однако вскоре капитан возвращается и понимает, что с его невестой уже кто-то пообщался от его имени за его спиной.
- Жан Дюжарден уже снимался в картине Лорана Тирара «Любовь не по размеру»
- В оригинале фильм носит название «Возвращение героя»
- Жан Дюжарден согласился участвовать в проекте еще до написания сценария, на этапе идеи. Настолько сильно актер поверил в режиссера Лорана Тирара после совместной работы над фильмом «Любовь не по размеру».
- «Сердцеед» - первый фильм в жанре комедии для Мелани Лоран.
Франция, 1809г. Красавца и ловеласа капитана Невиля призывают на фронт. Он оставляет свою возлюбленную, клянясь писать ей ежедневно, но, едва закрыв дверь, забывает о своем обещании. Сердце трепетной Полин разбито, и ее сестра Элизабет принимает решение писать ей письма от имени Невиля. Расписывая невероятные подвиги и приключения бравого героя, она и не предполагает, что Невиль дезиртиртирует из армии и однажды снова появится у них на пороге.
Посмотрел 14 февраля эту картину в кинотеатре Ленфильм.
Перед показом музицировал коллектив Buzzer Party - очень хорошие… Читать дальше…
На пресс- показе я… Читать дальше…