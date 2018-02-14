Сердцеед, 2018

Режиссером и сценаристом комедии «Сердцеед» стал Лоран Тирар, автор фильмов «Астерикс и Обеликс в Британии», «Любовь не по размеру» и «Как жениться и остаться холостым». Главные роли исполнили знаменитые французские актеры – Жан Дюжарден («Любовь не по размеру», «99 франков») и Мелани Лоран («Бесславные ублюдки», «Иллюзия обмана»).

Французский капитан Новель вынужден отбыть на фронт и покинуть свою невесту. Пока она убита горем, не зная, что там с ее возлюбленным, сестра главной героини решает взять дело в свои руки. Она начинает писать девушке письма от лица Новеля, и та снова начинает радоваться жизни. Однако вскоре капитан возвращается и понимает, что с его невестой уже кто-то пообщался от его имени за его спиной.