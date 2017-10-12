Невероятная история о гигантской груше, 2017

Режиссером мультфильма «Невероятная история о гигантской груше» стали сразу несколько датских режиссеров, в числе которых Юрген Лердам и Филип Эйнштейн Липски. В озвучке приняли участие преимущественно малоизвестные датские актеры: Петер Фрёдин, Хенрик Койфоэд, Петер Плаугборг и др.
Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо случайно находят бутылку с посланием, в котором пропавший бургомитстр просит спасти его с Таинственного острова. Помимо записки в бутылке друзья находят маленькое семечко груши, которое решают посадить, и всего за ночь из него вырастает огромное дерево. Слон, кот и их друг профессор Глюкоза решают использовать грушу в качестве корабля и отправляются в путешествие, которое будет наполнено множеством опасных приключений.
- Мультфильм основан на популярной в России одноименной книге Якоба Мартина Стрида
Эта невероятная сказка берёт своё начало в прекрасном Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова.
Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать ее в качестве корабля. Себастьян, Митчо и их приятель – профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. На встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей - они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой.