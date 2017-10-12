Невероятная история о гигантской груше, 2017

Режиссером мультфильма «Невероятная история о гигантской груше» стали сразу несколько датских режиссеров, в числе которых Юрген Лердам и Филип Эйнштейн Липски. В озвучке приняли участие преимущественно малоизвестные датские актеры: Петер Фрёдин, Хенрик Койфоэд, Петер Плаугборг и др.

Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо случайно находят бутылку с посланием, в котором пропавший бургомитстр просит спасти его с Таинственного острова. Помимо записки в бутылке друзья находят маленькое семечко груши, которое решают посадить, и всего за ночь из него вырастает огромное дерево. Слон, кот и их друг профессор Глюкоза решают использовать грушу в качестве корабля и отправляются в путешествие, которое будет наполнено множеством опасных приключений.