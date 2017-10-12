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Невероятная история о гигантской груше Невероятная история о гигантской груше
Киноафиша Фильмы Невероятная история о гигантской груше
Den utrolige historie om den kæmpestore pære / The Incredible Story of the Giant Pear

Невероятная история о гигантской груше, 2017

2017 / Дания
5.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Друзья отправляются на таинственный остров
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером мультфильма «Невероятная история о гигантской груше» стали сразу несколько датских режиссеров, в числе которых Юрген Лердам и Филип Эйнштейн Липски. В озвучке приняли участие преимущественно малоизвестные датские актеры: Петер Фрёдин, Хенрик Койфоэд, Петер Плаугборг и др.

Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо случайно находят бутылку с посланием, в котором пропавший бургомитстр просит спасти его с Таинственного острова. Помимо записки в бутылке друзья находят маленькое семечко груши, которое решают посадить, и всего за ночь из него вырастает огромное дерево. Слон, кот и их друг профессор Глюкоза решают использовать грушу в качестве корабля и отправляются в путешествие, которое будет наполнено множеством опасных приключений.

- Мультфильм основан на популярной в России одноименной книге Якоба Мартина Стрида

Эта невероятная сказка берёт своё начало в прекрасном  Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян  и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова.

Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша.  Друзья решают использовать ее в качестве корабля.  Себастьян, Митчо и их приятель – профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. На встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей - они полны решимости найти Таинственный остров  и вернуть бургомистра  домой.

 

5.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 апреля 2018
Премьера онлайн 26 ноября 2018
Премьера в мире 12 октября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Юрген Лердам
Юрген Лердам
В ролях
Альфред Бьерре Ларсен
Лива Эльвира Магнуссен
Петер Фрёдин Хенрик
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Невероятная история о гигантской груше 4 постера
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Невероятная история о гигантской груше смотреть онлайн

Невероятная история о гигантской груше
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за 1 рубль
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В светлом и солнечном городе Сульбю живут лучшие друзья: Слон Себастьян и Кот Митчо. Но однажды случается беда — исчезает весёлый и приветливый бургомистр, который много лет управлял городом. Его неприятный заместитель уже планирует вступить в должность. И первым делом он хочет построить в Сульбю новую ратушу, такую высокую, что она закроет солнце. Но Себастьян и Митчо вылавливают из моря послание в бутылке. Из него друзья узнают, что бургомистр жив, но попал на таинственный остров.…
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