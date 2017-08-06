Красавица для чудовища, 2017

Хайфа Аль-Мансор («Ваджда») вычислила свой рецепт идеального фильма: нужно взять захватывающую историю, желательно, имеющую отношение к реальности, потрясающих нешаблонных актеров и добавить мрачных впечатляющих красок. Именно по этому принципу и построена экранизация истории Мэри Шелли, главные роли в которой исполнили звезда авторского кино Эль Фаннинг («Бомба», «Малифисента»), Мэйси Уильямс, известная по сериалу «Игра престолов», красавчик Дуглас Бут («Клуб бунтарей», «Большие надежды») и Бел Паули («Дневник девочки-подростка», «Обход»).

Фильм посвящен легендарной истории создания романа о Франкенштейне и его чудовище. Все начинается очень просто - девушка встречает молодого человека и влюбляется. В этом случае речь идет о юной Мэри и не менее юном и полном амбиций поете Перси Шелли. Молодая пара отправляется в гости к самому лорду Байрону - величайшему поэту своего времени в Британии. Отношения в паре развиваются не так гладко, как бы хотелось, тем более, что свой вклад в разлад семейства вносит и сводная сестра Мэри Клер. На фоне Женевского озера, туманных лесов и бурных ссор девушка начинает создавать свой мир, который воплощается в самой знаменитой книге о рукотворном чудовище и человеке, который мог такое создать.