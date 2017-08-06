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Красавица для чудовища Красавица для чудовища
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Mary Shelley

Красавица для чудовища, 2017

2017 / США
4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фильм о создании знаменитого романа Мэрри Шелли о Франкенштейне
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хайфа Аль-Мансор («Ваджда») вычислила свой рецепт идеального фильма: нужно взять захватывающую историю, желательно, имеющую отношение к реальности, потрясающих нешаблонных актеров и добавить мрачных впечатляющих красок. Именно по этому принципу и построена экранизация истории Мэри Шелли, главные роли в которой исполнили звезда авторского кино Эль Фаннинг («Бомба», «Малифисента»), Мэйси Уильямс, известная по сериалу «Игра престолов», красавчик Дуглас Бут («Клуб бунтарей», «Большие надежды») и Бел Паули («Дневник девочки-подростка», «Обход»).

Фильм посвящен легендарной истории создания романа о Франкенштейне и его чудовище. Все начинается очень просто - девушка встречает молодого человека и влюбляется. В этом случае речь идет о юной Мэри и не менее юном и полном амбиций поете Перси Шелли. Молодая пара отправляется в гости к самому лорду Байрону - величайшему поэту своего времени в Британии. Отношения в паре развиваются не так гладко, как бы хотелось, тем более, что свой вклад в разлад семейства вносит и сводная сестра Мэри Клер. На фоне Женевского озера, туманных лесов и бурных ссор девушка начинает создавать свой мир, который воплощается в самой знаменитой книге о рукотворном чудовище и человеке, который мог такое создать. 

- История основана на оригинальном сценарии австралийского сценариста Эммы Дженсен

- Основные съемки фильма начались 20 февраля 2016 года в Дублине , Ирландия, а уже 7 марта производство переехало в Люксембург 

- Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября 2017 года

- Рабочим названием картины было «Шторм среди звезд» 

Когда тебе 16 лет и ты влюбляешься, можешь ли ты представить, что жизнь подарит тебе монстра?

4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 мая 2018
Премьера онлайн 9 мая 2019
Премьера в мире 6 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Хайфа Аль-Мансор
Хайфа Аль-Мансор
В ролях
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн
Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт
Бен Харди
Бен Харди
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Биографические мелодрамы Биографические мелодрамы
Постер фильма Красавица для чудовища 3 постера
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Красавица для чудовища
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Наша рецензия
Мэри Уолстонкрафт Годвин (Эль Фаннинг) взахлеб читает готические романы и пробует свои силы в писательском мастерстве. Поначалу не очень удачно – раскритиковать ее прозу не постеснялся родной отец (Стивен Диллэйн), но страсть к литературе в сердце дочери писательницы-феминистки Мэри Уолстонкрафт не угасает. Последнее совсем не радует ее мачеху (Джоанн Фроггатт), и она уговаривает мужа отправить нерадивую падчерицу в деревню. Там Мэри знакомится с красавцем-поэтом Перси Биши Шелли (Дуглас…
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Светлана 11 мая 2018, 12:09
Боюсь, положительные рецензии к фильму связаны лишь с тем, что режиссер - женщина. И это чувствуется. Нудное повествование, плохо подобранные актеры,… Читать дальше…
Полина Князева 9 мая 2018, 13:59
Нет, я не Байрон (и слава богу)
Уже завтра выходит в прокат фильм "Красавица для чудовища", синопсис которого обещает живую, захватывающую… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В разработку запущен документальный фильм об авторе «Франкенштейна» Мэри Шелли В ленте расскажут о борьбе писательницы со своей темной стороной и завершении ее знаменитого романа.
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31 января 2022 15:35
Киноафиша.info и Capella Film показали мелодраму «Красавица для чудовища» в трех городах России Федеральный портал Киноафиша.info и компания Capella Film провели закрытые пресс-показы мелодрамы «Красавица для чудовища». Мероприятия прошли 3 мая в Ульяновске в кинотеатре
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27 апреля 2018 16:12
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