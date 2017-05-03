Кое-что на день рождения, 2017

«Кое-что на день рождения» – дебютная картина Сьюзан Уолтер. В фильме сыграли: Фамке Янссен («Заложница», «Люди Икс», сериал «Хемлок Гроув»), Шэрон Стоун («Вспомнить всё», «Основной инстинкт», «Великан»), Тони Голдуин («Эксперимент «Офис»», «Привидение», «Последний самурай») и другие.
Сюжет закручивается вокруг успешного модельера Сены. С одной стороны – ее влиятельная мама, а с другой симпатичный адвокат, который настойчиво завоевывает ее сердце…
- Шэрон Стоун не только сыграла в фильме главную роль, но и выступила его продюсером
- Сценарий к фильму вошел в Черный список сценариев 2008 года
- Для Сьюзен Уолтер картина стала режиссерским дебютом, ранее она выступала в роли помощника режиссера
День рождения. Для кого-то – праздник, а для других – день нелепых казусов и стыдных курьезов. Так, в день рождения уже не молодой, но весьма успешной модельерши Сенны Бергес, до сих пор мечтающей встретить любовь всей своей жизни, вечно случаются какие-то дурацкие истории. Однажды Сенне кажется, что наконец-то она встретила его, единственного, мужчину всей своей жизни. Но как назло он назначает ей свидание в тот самый роковой день – день ее рождения. И что на этот раз?