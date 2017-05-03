Кое-что на день рождения, 2017

- Шэрон Стоун не только сыграла в фильме главную роль, но и выступила его продюсером

- Сценарий к фильму вошел в Черный список сценариев 2008 года

- Для Сьюзен Уолтер картина стала режиссерским дебютом, ранее она выступала в роли помощника режиссера