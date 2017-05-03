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Кое-что на день рождения, 2017

2017 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Романтические приключения Шэрон Стоун в роли успешного модельера
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Кое-что на день рождения» – дебютная картина Сьюзан Уолтер. В фильме сыграли: Фамке Янссен («Заложница», «Люди Икс», сериал «Хемлок Гроув»), Шэрон Стоун («Вспомнить всё», «Основной инстинкт», «Великан»), Тони Голдуин («Эксперимент «Офис»», «Привидение», «Последний самурай») и другие.

Сюжет закручивается вокруг успешного модельера Сены. С одной стороны – ее влиятельная мама, а с другой симпатичный адвокат, который настойчиво завоевывает ее сердце…

- Шэрон Стоун не только сыграла в фильме главную роль, но и выступила его продюсером

- Сценарий к фильму вошел в Черный список сценариев 2008 года

- Для Сьюзен Уолтер картина стала режиссерским дебютом, ранее она выступала в роли помощника режиссера

 

День рождения. Для кого-то – праздник, а для других – день нелепых казусов и стыдных курьезов. Так, в день рождения уже не молодой, но весьма успешной модельерши Сенны Бергес, до сих пор мечтающей встретить любовь всей своей жизни, вечно случаются какие-то дурацкие истории. Однажды Сенне кажется, что наконец-то она встретила его, единственного, мужчину всей своей жизни. Но как назло он назначает ей свидание в тот самый роковой день – день ее рождения. И что на этот раз?

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 февраля 2018
Премьера онлайн 20 февраля 2019
Премьера в мире 3 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Сьюзан Уолтер
Сьюзан Уолтер
В ролях
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Тони Голдуин
Тони Голдуин
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Леонор Варела
Леонор Варела
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кое-что на день рождения 3 постера
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Кое-что на день рождения
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Начинающий модельер Сенна Бергес отчаялась найти свое счастье, почти смирившись с положением полной неудачницы и одинокой леди: несмотря на ее красоту даже в немолодом возрасте, семейное счастье раз за разом ускользает от главной героини. Однако встреча с симпатичным адвокатом способна изменить ее жизнь: судьба словно решила дать Сенне еще один шанс стать счастливой. Все несколько портит всего одна деталь: день рождения, на который обязательно случается что-то плохое. Сенна полна решимости не…
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