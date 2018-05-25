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Невидимка Невидимка
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In Darkness

Невидимка, 2017

2017 / США
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Слепая девушка становится свидетельницей убийства
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Невидимка» снял ирландский режиссер Энтони Бирн (сериалы «Последнее королевство» и «Мистер Селфридж»). Он же написал сценарий к фильму вместе с актрисой Натали Дормер («Игра престолов», «Голодные игры»), которая сыграла главную роль в картине. Помимо Дормер в картине можно увидеть Эмили Ратаковски («Исчезнувшая»), Эда Скрейна («Дэдпул») и других известных актеров.

София – молодая незрячая пианистка. Она живет одна, работает в оркестре и почти ни с кем не общается. Исключение – дочь живущего по соседству мужчины, Вероника, с которой София иногда разговаривает. Однажды слепая девушка слышит, как в соседней квартире ссорятся мужчина и женщина. Один из голосов принадлежит Веронике. В тот же день соседка Софии погибает, выпрыгнув из окна. К ужасному происшествию привлечено внимание полиции, ведь умершая была дочерью преступника международного уровня. А София незадолго до гибели Вероники разговаривала с ней в лифте. Слепая пианистка не так проста, как может показаться, а после случившегося она оказывается поневоле втянутой в вихрь криминальных событий и шпионских затей.

Название фильма переведено как «Невидимка», но дословный перевод с английского означает «В темноте», отсылка к лишенной зрения главной героине.

Эта кинолента – целиком авторская. Энтони Бирн взял на себя работу и продюсера, и режиссера. Сценарий также написал он.

Натали Дормер – девушка режиссера «Невидимки» с 2011 года, но главная роль досталась ей не из-за их отношений, вопреки расхожему мнению. Наоборот, известность актрисы привлекает к фильму внимание зрителей.

Когда София разговаривает в лифте с соседкой, у нее в правом ухе находится наушник. Вскоре после этого она заходит в квартиру, и зритель видит, что наушников на ней нет. В следующий момент персонаж перемещается в комнату, и наушник оказывается слева.

Актриса, сыгравшая Софию, участвовала в создании сценария, что помогло сделать ленту более неожиданной и нетипичной.

Дормер, Скрейну и Космо уже доводилось работать вместе на съемочной площадке. Натали со 2-го по 6-й сезон исполняла роль Маргери из дома Тирреллов. Скрейн играл Даарио Нахариса, а Космо – Джиора Мормонта, командующего Ночным Дозором.

Находясь в уборной, София дотягивается до рычага, не раздумывая. Но в подавляющем большинстве туалетов этот рычаг находится с другой стороны.

Критики не оценили сексуальную составляющую триллера, и это крайне расстроило актрису. По ее словам, эксперты неверно трактовали этот ход, расценив его как дешевую эротику. Между душевно искалеченными людьми должна быть связь, которую нужно было метафорично продемонстрировать, считает Натали Дормер.

Джоэли Ричардсон, исполнившая в «Невидимке» роль Алекс, уже снималась с Натали в сериале по историческим мотивам «Тюдоры». Домер играла роль Энн Болейн. Джоэли исполняла Кэтрин Парр. Оба персонажа были женами Генриха VIII.

Сценарий создавался в течение восьми лет, постоянно меняясь и дорабатываясь.

Натали Дормер сначала отказывалась принимать участие в проекте, но жених уговорил ее взяться за роль.

Зрители привыкли видеть Джеймса Космо в образе жестоких, суровых персонажей, отчасти из-за большого роста и характерной мимики. На самом деле актер известен своим добродушным нравом и неоднократно становился причиной пауз в съемочном процессе, доводя до хохота всю группу.

Эмили Ратаковски, исполнившая роль Вероники – одна из наиболее востребованных моделей в США, несмотря на относительно маленький рост – 171 см. Актриса обладает шикарной фигурой, но утверждает, что не занимается спортом. Единственная нагрузка, которую использует Эмили – пешие прогулки.

Съемки фильма заняли у команды чуть больше трех недель.

В «Невидимке» нет студийных сцен, фильм целиком снят в естественных условиях Лондона.

Энтони Бирн, поклонник творчества Хичкока, старался создать классический триллер. Также его вдохновляли работы Копполы, Янга и «Клют» Пакула.

«Девушка в темноте», как называют слепую Софию, становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 июля 2018
Премьера онлайн 25 мая 2018
Премьера в мире 25 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Энтони Бирн
Энтони Бирн
В ролях
Натали Дормер
Натали Дормер
Эд Скрейн
Эд Скрейн
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Джеймс Космо
Джеймс Космо
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
Все актеры и съемочная группа
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Слепая девушка София (Натали Дормер) живёт в одиночестве, играет на пианино в оркестре и немного общается с Вероникой (Эмили Ратаковски), живущей по соседству. В один вечер София становится свидетелем шумной сцены между соседкой и каким-то мужчиной. В тот же вечер Вероника выбрасывается из окна. Тот факт, что девушка была дочерью международного преступника, привлекает внимание полиции. А её непродолжительная встреча с Софией в лифте затягивает последнюю в водоворот криминала и почти шпионских…
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3 мая 2018 14:49
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