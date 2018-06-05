8 подруг Оушена, 2017

Фильм «8 подруг Оушена» является сюжетным ответвлением от ремейка картины «Одиннадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни. Режиссёром проекта назначен Гэри Росс, известный по таким лентам, как «Плезантвиль», «Фаворит» и «Голодные игры». В главных ролях снялись ведущие актрисы современности: Сара Полсон («Американская история преступлений»), Хелена Бонэм Картер («Крупная рыба», «Бойцовский клуб»), Энн Хэтэуэй («Отверженные», «Интерстеллар»), Сандра Буллок («Мисс Конгениальность», «Дом у озера»), Рианна («Морской бой»), Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца», «Авиатор») и другие.

Сюжет фильма обещает нам захватывающие аферы и новые приключения Оушена на женский лад. Как и классическая лента, фильм начинается с освобождения из тюрьмы главной героини - Дэбби Оушен, сестры того самого Дэнни Оушена. Девушка, честно пообещав вести порядочный образ жизни, тут же начинает новую аферу. Ей будут помогать ее подруги, не менее авантюрные и прекрасные дамы. Цель женской сборной по аферам - бриллиантовое колье Дафны Крюгер, украсть которое можно только с шеи владелицы во время самого охраняемого и освещаемого прессой бала в Метрополитан-музее.