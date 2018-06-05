Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
8 подруг Оушена 8 подруг Оушена
Киноафиша Фильмы 8 подруг Оушена
Ocean’s Eight

8 подруг Оушена, 2017

2017 / США
7.7 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Дебби Оушен собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «8 подруг Оушена» является сюжетным ответвлением от ремейка картины «Одиннадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни. Режиссёром проекта назначен Гэри Росс, известный по таким лентам, как «Плезантвиль», «Фаворит» и «Голодные игры». В главных ролях снялись ведущие актрисы современности: Сара Полсон («Американская история преступлений»), Хелена Бонэм Картер («Крупная рыба», «Бойцовский клуб»), Энн Хэтэуэй («Отверженные», «Интерстеллар»), Сандра Буллок («Мисс Конгениальность», «Дом у озера»), Рианна («Морской бой»), Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца», «Авиатор») и другие.

Сюжет фильма обещает нам захватывающие аферы и новые приключения Оушена на женский лад. Как и классическая лента, фильм начинается с освобождения из тюрьмы главной героини - Дэбби Оушен, сестры того самого Дэнни Оушена. Девушка, честно пообещав вести порядочный образ жизни, тут же начинает новую аферу. Ей будут помогать ее подруги, не менее авантюрные и прекрасные дамы. Цель женской сборной по аферам - бриллиантовое колье Дафны Крюгер, украсть которое можно только с шеи владелицы во время самого охраняемого и освещаемого прессой бала в Метрополитан-музее. 

- Спин-офф фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

- Одна из ролей в фильме «8 подруг Оушена» была предложена Дженнифер Лоуренс, однако она не смогла согласовать свои рабочие графики

- Сара Полсон и Кейт Бланшетт играли вместе в картине «Кэрол»

- Энн Хэтэуэй и Хелена Бонэм Картер играли вместе в фильмах «Алиса в Стране чудес», в его сиквеле, а также в ленте «Отверженные», где у них не было совместных сцен

- Роль Сары Полсон могла исполнить Элизабет Бэнкс

- «8 подруг Оушена» - это пятый фильм Гэри Росса за 18-летнюю режиссёрскую карьеру

- В фильме снялись популярные модели Адриана Лима и Хейли Болдуин

Только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен, собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье с шеи прекрасной и безумной «звезды экрана» Дафны Клюгер во время ежегодного блистательного бала в Метрополитен-музее.

7.7 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 июня 2018
Премьера онлайн 21 августа 2018
Премьера в мире 5 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гэри Росс
Гэри Росс
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Рианна
Рианна
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Минди Кейлинг
Минди Кейлинг
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли (2019)
6.233333
Фильм находится в подборках
Фильмы про воров Фильмы про воров
Все части «Друзей Оушена» Все части «Друзей Оушена»
Постер фильма 8 подруг Оушена 20 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Выйдя из тюрьмы, Дебби Оушен тут же начинает воплощать план, который она годами разрабатывала, сидя за решеткой. Заручившись поддержкой своей давней сообщницы Лу Миллер, она подбирает команду. Все-таки грабить музеи - это вам не казино обманывать, поэтому отбирают они лучших из лучших. А жертвой аферы становится всемирно известная актриса Дафна Клюгер, благодаря которой мошенницы собираются выманить из хранилища Cartier колье стоимостью сто пятьдесят миллионов долларов. Девушки приступают к…
Читать
Roman Artamonov 22 июня 2018, 22:14
Офигенский фильм. Ходили с любимой, очень понравилось. Сюжет как обычно в стиле фильмов Оушена.👍
um007 12 июля 2018, 17:40
8 дам Оушена или в банде только дувушки
Таких фильмов об остроумных и лихих грабителях не мало. Этот хорош прекрасным ансамбем акртис, динамичным… Читать дальше…
Отзывы Написать
88 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма 8 подруг Оушена
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В разработке находится приквел «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби События развернутся в Европе в 1960-х.
Написать
20 мая 2022 11:03
Женщины в боевиках: супергероини из Готэма, подруги Оушена и коварные мстительницы Киноафиша собрала для своих читателей лучшие боевики с женщинами в главных ролях.
Написать
18 января 2022 13:32
Кевин Файги намерен добиться выхода блокбастера про супергероинь Marvel Его вдохновила знаменитая сцена из «Мстителей: Финал».
Написать
28 октября 2020 12:01
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
основной дублированный трейлер
Основной дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши