8 подруг Оушена, 2017

Фильм «8 подруг Оушена» является сюжетным ответвлением от ремейка картины «Одиннадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни. Режиссёром проекта назначен Гэри Росс, известный по таким лентам, как «Плезантвиль», «Фаворит» и «Голодные игры». В главных ролях снялись ведущие актрисы современности: Сара Полсон («Американская история преступлений»), Хелена Бонэм Картер («Крупная рыба», «Бойцовский клуб»), Энн Хэтэуэй («Отверженные», «Интерстеллар»), Сандра Буллок («Мисс Конгениальность», «Дом у озера»), Рианна («Морской бой»), Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца», «Авиатор») и другие.
Сюжет фильма обещает нам захватывающие аферы и новые приключения Оушена на женский лад. Как и классическая лента, фильм начинается с освобождения из тюрьмы главной героини - Дэбби Оушен, сестры того самого Дэнни Оушена. Девушка, честно пообещав вести порядочный образ жизни, тут же начинает новую аферу. Ей будут помогать ее подруги, не менее авантюрные и прекрасные дамы. Цель женской сборной по аферам - бриллиантовое колье Дафны Крюгер, украсть которое можно только с шеи владелицы во время самого охраняемого и освещаемого прессой бала в Метрополитан-музее.
- Спин-офф фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
- Одна из ролей в фильме «8 подруг Оушена» была предложена Дженнифер Лоуренс, однако она не смогла согласовать свои рабочие графики
- Сара Полсон и Кейт Бланшетт играли вместе в картине «Кэрол»
- Энн Хэтэуэй и Хелена Бонэм Картер играли вместе в фильмах «Алиса в Стране чудес», в его сиквеле, а также в ленте «Отверженные», где у них не было совместных сцен
- Роль Сары Полсон могла исполнить Элизабет Бэнкс
- «8 подруг Оушена» - это пятый фильм Гэри Росса за 18-летнюю режиссёрскую карьеру
- В фильме снялись популярные модели Адриана Лима и Хейли Болдуин
Только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен, собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье с шеи прекрасной и безумной «звезды экрана» Дафны Клюгер во время ежегодного блистательного бала в Метрополитен-музее.
Таких фильмов об остроумных и лихих грабителях не мало. Этот хорош прекрасным ансамбем акртис, динамичным… Читать дальше…