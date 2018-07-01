Хрусталь, 2018

Дебютная лента белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» проливает свет на 90-е годы прошлого века. Веля работает ди-джеем в Минске, но мечтает переехать в Чикаго, известный своей музыкальной культурой. Она подает на визу, предварительно купив поддельную справку о работе, но в посольстве предупреждают, что в течение недели свяжутся по указанному рабочему номеру, чтобы проверить действительность информации. Не долго думая, Веля находит местоположение людей по номеру в анкете и отправляется к ним в небольшую деревушку, где зарплату дают хрусталем. Но жильцы этой квартиры слишком заняты приготовлением к свадьбе и не воспринимают Велю всерьез.

Главную роль блестяще исполнила Алина Насибуллина, которую также можно увидеть в картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Также в «Хрустале» сыграл Иван Мулин, засветившийся в «Кислоте».