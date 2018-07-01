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Хрусталь Хрусталь
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Хрусталь, 2018

2018 / Россия / Беларусь / Германия / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Белорусская девушка пытается получить американскую визу в 90-е гг
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Дебютная лента белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» проливает свет на 90-е годы прошлого века. Веля работает ди-джеем в Минске, но мечтает переехать в Чикаго, известный своей музыкальной культурой. Она подает на визу, предварительно купив поддельную справку о работе, но в посольстве предупреждают, что в течение недели свяжутся по указанному рабочему номеру, чтобы проверить действительность информации. Не долго думая, Веля находит местоположение людей по номеру в анкете и отправляется к ним в небольшую деревушку, где зарплату дают хрусталем. Но жильцы этой квартиры слишком заняты приготовлением к свадьбе и не воспринимают Велю всерьез.

Главную роль блестяще исполнила Алина Насибуллина, которую также можно увидеть в картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Также в «Хрустале» сыграл Иван Мулин, засветившийся в «Кислоте».

- «Хрусталь» — дебютный режиссерский проект Дарьи Жук.

- Фильм «Хрусталь» вошел в программу нескольких российских кинофестивалей, в том числе «Окно в Европу» и «Послание к человеку».

- Картина была отобрана на выдвижение на «Оскар» от Белоруссии.

90-е годы. Творческая девушка ди-джей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 декабря 2018
Премьера онлайн 23 мая 2020
Премьера в мире 1 июля 2018
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Дарья Жук
Дарья Жук
В ролях
Алина Насибуллина
Алина Насибуллина
Иван Мулин
Иван Мулин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хрусталь 2 постера
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Хрусталь
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Веля (Алина Насибуллина) мечтает уехать из Минска в Чикаго. Там она планирует стать диджеем. Есть только одна проблема – у Вели нет постоянной работы, а визу в Америку без справки с места занятости не дают. Справку она раздобыла, но не учла, что телефон, указанный в документе, могут проверить. Так что примодненная девушка, на которую и в столице посматривают косо, отправляется из Минска в маленькое село, где живет семья, на чей телефон могут позвонить из американского посольства, чтобы…
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derg-s 16 февраля 2019, 14:51
Давно хотел сходить на фильм "Хрусталь", ведь это время моей молодости, рассчитывал увидеть комедию (он позиционируется как комедия), а… Читать дальше…
Майя Тюрькова 4 февраля 2019, 22:08
Фильм динамичный, снят превосходно. История интересная, за героиню переживала до последних кадров. Местами смешной, местами грустный фильм, очень живой и близкий. Советую 👍🏼
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14 голосов
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