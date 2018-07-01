Хрусталь, 2018

Дебютная лента белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» проливает свет на 90-е годы прошлого века. Веля работает ди-джеем в Минске, но мечтает переехать в Чикаго, известный своей музыкальной культурой. Она подает на визу, предварительно купив поддельную справку о работе, но в посольстве предупреждают, что в течение недели свяжутся по указанному рабочему номеру, чтобы проверить действительность информации. Не долго думая, Веля находит местоположение людей по номеру в анкете и отправляется к ним в небольшую деревушку, где зарплату дают хрусталем. Но жильцы этой квартиры слишком заняты приготовлением к свадьбе и не воспринимают Велю всерьез.
Главную роль блестяще исполнила Алина Насибуллина, которую также можно увидеть в картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Также в «Хрустале» сыграл Иван Мулин, засветившийся в «Кислоте».
- «Хрусталь» — дебютный режиссерский проект Дарьи Жук.
- Фильм «Хрусталь» вошел в программу нескольких российских кинофестивалей, в том числе «Окно в Европу» и «Послание к человеку».
- Картина была отобрана на выдвижение на «Оскар» от Белоруссии.
90-е годы. Творческая девушка ди-джей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».