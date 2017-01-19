Храброе сердце. Заговор в королевстве, 2017

Режиссеры Томас Боденштайн и Маркус Хаманн продолжили историю приключений Расти из королевства Металломии. Добрый мультфильм снова подчеркнет важность дружбы и честности, научит храбрости и целеустремленности.
В Металломии разразился очередной кризис. На этот раз дело коснулось финансов и все стало ну очень плохо — денег на регулярную армию уже не хватает, ее пришлось распустить, и ситуацией воспользовался злой шеф полиции. Расти и его друзья оказались в полицейском государстве с постоянным контролем, конечно, это не могло им понравиться. Придворная дама Бо, Дракоша и Расти решают спасти любимую Металломию и отправляются в путь, ведь приключения уже ждут друзей!
- В мультфильме можно увидеть отсылки к фильмам «Титаник» и «Великолепная семерка»
- «Храброе сердце. Заговор в королевстве» продолжение мультфильма 2013 года «Храброе сердце»
В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе со своими друзьями: придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.