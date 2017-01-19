Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Храброе сердце. Заговор в королевстве Храброе сердце. Заговор в королевстве
Киноафиша Фильмы Храброе сердце. Заговор в королевстве
Ritter Rost 2:Das Schrottkomplott / Rusty Knight 2: Full Metal Rack

Храброе сердце. Заговор в королевстве, 2017

2017 / Германия / США
4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Мультик про то, как рыцарь Расти спасает страну из финансового кризиса
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссеры Томас Боденштайн и Маркус Хаманн продолжили историю приключений Расти из королевства Металломии. Добрый мультфильм снова подчеркнет важность дружбы и честности, научит храбрости и целеустремленности.

В Металломии разразился очередной кризис. На этот раз дело коснулось финансов и все стало ну очень плохо — денег на регулярную армию уже не хватает, ее пришлось распустить, и ситуацией воспользовался злой шеф полиции. Расти и его друзья оказались в полицейском государстве с постоянным контролем, конечно, это не могло им понравиться. Придворная дама Бо, Дракоша и Расти решают спасти любимую Металломию и отправляются в путь, ведь приключения уже ждут друзей!

-  В мультфильме можно увидеть отсылки к фильмам «Титаник» и «Великолепная семерка»

-  «Храброе сердце. Заговор в королевстве» продолжение мультфильма 2013 года «Храброе сердце»

В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе со своими друзьями: придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.

4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 сентября 2018
Премьера онлайн 2 сентября 2019
Премьера в мире 19 января 2017
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Томас Боденштайн
Томас Боденштайн
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про рыцарей Фильмы про рыцарей
Фильмы про роботов Фильмы про роботов
Постер мультфильма Храброе сердце. Заговор в королевстве 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Храброе сердце. Заговор в королевстве смотреть онлайн

Храброе сердце. Заговор в королевстве
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В кино и мультипликации уже давно пытаются перерабатывать известные сказочные мотивы, подстраивать их под современные реалии, переосмыслять с учетом того, какие изменения сейчас происходят в обществе и какие проблемы действительно волнуют зрителей или, по крайней, что им может показаться занятным. Стоит вспомнить только «Малефисенту», «Красавицу и Чудовище» с Эммой Уотсон в роли Белль и т.п. Конечно, не всегда сказочные трансформации получаются удачными, не всегда…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши