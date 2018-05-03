Анон, 2017

Фильм «Анон» снял номинант на премию «Оскар» за сценарий к «Шоу Трумана» Эндрю Никкол. В своей новой картине он снял Клайв Оуэна («Цена измены», «Больница Никербокер»), Аманду Сейфрид («Дорогой Джон», «Мамма мия!», «Время»), Колма Фиор («Город ангелов», «Борджиа»).
Фильм перенесет зрителя в утопическое общество далекого будущего. В нем каждый человек зарегистрирован в базах данных, но однажды детектив Сол Фриленд встречает девушку, которая «в списках не значится». И вот тут он понимает, что идеальный мир, возможно, не столь идеален, как казалось раньше.
- Аманда Сайфрид уже снималась у Эндрю Никкола в его фильме "Время"
- Клайв Оуэн был утвержден на роль в январе 2016 года, Аманда Сайфред - в марте
- Съемки фильма проходили осенью 2016 года в Нью-Йорке
Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…
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