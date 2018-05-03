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Анон Анон
Киноафиша Фильмы Анон
Anon

Анон, 2017

2017 / Германия
5.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Главный герой пытается вырваться из слишком идеального мира
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Анон» снял номинант на премию «Оскар» за сценарий к «Шоу Трумана» Эндрю Никкол. В своей новой картине он снял Клайв Оуэна («Цена измены», «Больница Никербокер»), Аманду Сейфрид («Дорогой Джон», «Мамма мия!», «Время»),  Колма Фиор («Город ангелов», «Борджиа»).

Фильм перенесет зрителя в утопическое общество далекого будущего. В нем каждый человек зарегистрирован в базах данных, но однажды детектив Сол Фриленд встречает девушку, которая «в списках не значится». И вот тут он понимает, что идеальный мир, возможно, не столь идеален, как казалось раньше.

- Аманда Сайфрид уже снималась у Эндрю Никкола в его фильме "Время"

- Клайв Оуэн был утвержден на роль в январе 2016 года, Аманда Сайфред - в марте

- Съемки фильма проходили осенью 2016 года в Нью-Йорке

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…  

5.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 мая 2018
Премьера онлайн 4 мая 2018
Премьера в мире 3 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Эндрю Никкол
Эндрю Никкол
В ролях
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Колм Фиор
Колм Фиор
Соня Уолгер
Соня Уолгер
Марк О’Брайэн
Марк О’Брайэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Анон 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Чтобы вы понимали, это цитата из фильма «Анон». Смягчённая. И довольно точно отражающая мысли, которые рождаются после просмотра. Этот фильм довольно трудно высидеть, а после хочется удалить из памяти. Но, во-первых, человечество пока что массово не владеет такими технологиями, которые представлены в фильме. А во-вторых, надо же понять, как такое странное кино вышло у автора «Гаттаки» и сценариста «Терминала» и «Шоу Трумана». Поэтому…
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Кирилл Моржов 24 апреля 2018, 00:51
Насчет далекого да еще и утопического будущего явно погорячились.
Все можно проецировать уже на наши дни!Диктаторы-параноики с карманными… Читать дальше…
Лора Болквадзе 11 мая 2018, 20:22
Пустая трата времени. Настолько нудный и скучный фильм давно не смотрела
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