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Проигранное место Проигранное место
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Проигранное место, 2018

2018 / Россия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Молодежный хоррор, режиссерский дебют Надежды Михалковой
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Надежда Михалкова («Утомленные солнцем», «Без мужчин»), продолжая знаменитую династию, решила дебютировать в качестве режиссера. Помогать новому постановщику взялись актеры Ирина Мартыненко («Блокбастер»), Алексей Мартынов, Никита Еленев («Молодежка»), Сергей Городничий («Пьяная фирма»), Валентина Ляпина («Челночницы», «Закрытая школа») и, конечно, Анна Михалкова («Небесный суд», «Ревизор»). 

Фильм рассказывает классическую историю современного хоррора - компания старшеклассников собирается вместе, делает что-то запретное и отсюда начинаются все неприятности. В данном случае все не совсем так - подростки действительно устраивают вечеринку, на которой один из них делится жуткой городской легендой. Якобы в кинотеатре есть проклятое «проигранное место», ряд и номер которого не известен никому. Но если случайно купить на него билет, то к просмотру фильма бонусом прилагается смерть. Никто из присутствующих в сказку о злом месте не поверил, а рассказчика только задразнили. Вскоре по городу проходит волна трагических убийств, которые коснулись непосредственно этой компании. Следователи ищут преступника среди друзей, а старшеклассники вспоминают легенду и стараются найти виновника в области паранормального. Только не врет ли городская сказка, и кто на самом деле виновен в смерти участников той вечеринки? 

- Молодежный хоррор «Проигранное место» снимается по сценарию братьев Пресняковых.

- Новый российский хоррор – режиссёрский дебют Надежды Михалковой.

Среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре – говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места».

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера в мире 1 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
В ролях
Ирина Мартыненко
Ирина Мартыненко
Алексей Мартынов
Алексей Мартынов
Никита Еленев
Никита Еленев
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Сергей Городничий
Сергей Городничий
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Проигранное место
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Школьники развлекаются тем, что придумывают страшные истории и рассказывают их друг другу у костра. Страшно становится, когда одна из них начинается сбываться. Городская легенда о «проигранном» месте, в которую мало кто верил, обретает силу, когда школьники, один за другим начинают умирать. Выжившие пытаются разобраться в ситуации и объявляют мистике и месту войну. Полицейские, наблюдающие за подростками, пытаются всячески защитить их друг от друга, чтобы хоть кто-то умудрился…
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Данил Куликов 1 ноября 2018, 16:54
Стоит на него время тратить?
Андрей 22 апреля 2019, 13:22
есть же хорошие русские фильмы и не только советские, но это не он!
сюжет или идея, изначально мне, показались интересными, но по факту вовсе не… Читать дальше…
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