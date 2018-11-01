Проигранное место, 2018

Надежда Михалкова («Утомленные солнцем», «Без мужчин»), продолжая знаменитую династию, решила дебютировать в качестве режиссера. Помогать новому постановщику взялись актеры Ирина Мартыненко («Блокбастер»), Алексей Мартынов, Никита Еленев («Молодежка»), Сергей Городничий («Пьяная фирма»), Валентина Ляпина («Челночницы», «Закрытая школа») и, конечно, Анна Михалкова («Небесный суд», «Ревизор»).

Фильм рассказывает классическую историю современного хоррора - компания старшеклассников собирается вместе, делает что-то запретное и отсюда начинаются все неприятности. В данном случае все не совсем так - подростки действительно устраивают вечеринку, на которой один из них делится жуткой городской легендой. Якобы в кинотеатре есть проклятое «проигранное место», ряд и номер которого не известен никому. Но если случайно купить на него билет, то к просмотру фильма бонусом прилагается смерть. Никто из присутствующих в сказку о злом месте не поверил, а рассказчика только задразнили. Вскоре по городу проходит волна трагических убийств, которые коснулись непосредственно этой компании. Следователи ищут преступника среди друзей, а старшеклассники вспоминают легенду и стараются найти виновника в области паранормального. Только не врет ли городская сказка, и кто на самом деле виновен в смерти участников той вечеринки?