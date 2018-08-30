2001 год: Космическая одиссея, 1968

Когда-то в далеком прошлом кто-то или что-то подтолкнуло эволюцию приматов, разместив на Земле и нескольких других местах во Вселенной таинственный монолит. Спустя многие тысячи лет, когда эволюция наконец позволила человечеству достичь Луны, там обнаруживается еще один монолит, который сигнализирует россыпям монолитов о том, что человечество продвинулось достаточно далеко. Чтобы добраться до следующих камней, человечество отправляет на Юпитер космическую экспедицию, состоящую из пятерых космонавтов и робота HAL 9000. Но Боуман и Пул, капитаны корабля, еще не знают, что их компьютер тоже возжелал власти монолита…