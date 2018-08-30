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2001 год: Космическая одиссея 2001 год: Космическая одиссея
Киноафиша Фильмы 2001 год: Космическая одиссея
2001: A Space Odyssey

2001 год: Космическая одиссея, 1968

1968 / США / Великобритания
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то в далеком прошлом кто-то или что-то подтолкнуло эволюцию приматов, разместив на Земле и нескольких других местах во Вселенной таинственный монолит. Спустя многие тысячи лет, когда эволюция наконец позволила человечеству достичь Луны, там обнаруживается еще один монолит, который сигнализирует россыпям монолитов о том, что человечество продвинулось достаточно далеко. Чтобы добраться до следующих камней, человечество отправляет на Юпитер космическую экспедицию, состоящую из пятерых космонавтов и робота HAL 9000. Но Боуман и Пул, капитаны корабля, еще не знают, что их компьютер тоже возжелал власти монолита…

  • Во время премьерного показа из театра вышел 241 человек, в том числе Рок Хадсон, который сказал: «Кто-нибудь скажет мне, о чем это кино, черт возьми?» Артур Кларк ответил: «Если вы полностью поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу». 
  • Стэнли Кубрик хотел получить страховой полис от компании Lloyds of London, чтобы защитить себя от убытков в случае обнаружения внеземного разума до выхода фильма. 
  • Первые 25 и последние 23 минуты в фильме полностью отсутствуют диалоги.  
  • Кубрик подсчитал, что одному человеку понадобится 13 лет, чтобы нарисовать и раскрасить все штейны, необходимые для вставки космического корабля на звездный фон. Тогда он нанял еще 12 человек, и работа была выполнена за год.

На борту межпланетного корабля, летящего к Юпитеру, выходит из подчинения компьютер, искусственный интеллект, управляющий миссией. Он уничтожает весь экипаж кроме командира корабля, которому удается отключить компьютер.

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1968
Премьера в России 30 августа 2018
Премьера в мире 2 апреля 1968
Возраст 12+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик
В ролях
Кейр Дуллеа
Гари Локвуд
Уильям Сильвестр
Дэниэл Рихтер
Роберт Битти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 2001 год: Космическая одиссея 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Только прошу не смеяться. Посмотрела в первый раз.
В связи с чем у меня вопрос: случаем, тут нет подвоха? Понимаю, что вопрос дурацкий, но я не… Читать дальше…
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саундтрек фильма 2001 год: Космическая одиссея
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